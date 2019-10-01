 Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок президент Франції Емманюель Макрон.

"Це рішення абсолютно не послаблює нашу європейську рішучість покласти край "замороженим" конфліктам", - заявив він, виступаючи в ПАРЄ.

Макрон пояснив, що має на увазі в цьому випадку кризи, пов'язані "з Україною, Грузією, Кавказом і Придністров'ям".

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Як повідомлялося, напередодні делегації Латвії, Литви, Естонії та Грузії в підтримку України відмовилися від участі в деяких офіційних заходах осінньої сесії ПАРЄ. Пізніше на знак солідарності з Україною до часткового бойкоту сесії ПАРЄ приєдналася і Польща.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження яких-небудь санкцій.