Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок президент Франції Емманюель Макрон.
"Це рішення абсолютно не послаблює нашу європейську рішучість покласти край "замороженим" конфліктам", - заявив він, виступаючи в ПАРЄ.
Макрон пояснив, що має на увазі в цьому випадку кризи, пов'язані "з Україною, Грузією, Кавказом і Придністров'ям".
Як повідомлялося, напередодні делегації Латвії, Литви, Естонії та Грузії в підтримку України відмовилися від участі в деяких офіційних заходах осінньої сесії ПАРЄ. Пізніше на знак солідарності з Україною до часткового бойкоту сесії ПАРЄ приєдналася і Польща.
У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження яких-небудь санкцій.
Ни боже мой
Просто констатирую ФАКТ.
Це означає лише те, що ПАРЕ відмовилася від принципів на яких була створена і перетворилася на балаган.
"Получен четкий сигнал: существуют взаимная заинтересованность в реализации совместных проектов по многим направлениям.
Если посмотреть на то, что происходит между Россией и Францией за последние несколько лет в торгово-экономической сфере, то эту динамику можно назвать французским словом "ренессанс".
Конечно же, для них это конфликт, кризис, что то гибридное, непонятное.
И чем гибриднее и замороженнее они это называют, и об этом говорят - тем больше бабла они имеют от Рашики.
Нам нужен президент, который пошлет их прямо, без интерпретации. И Францию , и Германию. Мы должны четко говорить, что главы этих государств совершили преступления - их политика покрывает агрессора.
В Европе идет война, а для этих дибилов, это всего лишь кризис, замороженный конфликт.