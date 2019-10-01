EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1737  33
Все про:Грузія (604) ПАРЄ (604) Придністров'я (160) Росія (20056) Макрон Емманюель (306)

 Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти

Рішення про повернення РФ в ПАРЄ в жодному разі не означає, що в Європі змирилися з тим, що не вдасться знайти рішення так званих "заморожених" конфліктів на європейському континенті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у вівторок президент Франції Емманюель Макрон.

"Це рішення абсолютно не послаблює нашу європейську рішучість покласти край "замороженим" конфліктам", - заявив він, виступаючи в ПАРЄ.

Макрон пояснив, що має на увазі в цьому випадку кризи, пов'язані "з Україною, Грузією, Кавказом і Придністров'ям".

Читайте також: Росія мусить у повному обсязі виконувати свої статутні зобов'язання в Раді Європи, - МЗС Франції

Як повідомлялося, напередодні делегації Латвії, Литви, Естонії та Грузії в підтримку України відмовилися від участі в деяких офіційних заходах осінньої сесії ПАРЄ. Пізніше на знак солідарності з Україною до часткового бойкоту сесії ПАРЄ приєдналася і Польща. 

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження яких-небудь санкцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151405
 
   
 Топ коментарі
 
Это означает инфантилизм стареющей продажной проститутки Европы.
 показати весь коментар
 
Помни Макрон, что закрыть глаза на проблему это не значит ее решить!!!
 показати весь коментар
 
сам ти заморожений макрон
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Помни Макрон, что закрыть глаза на проблему это не значит ее решить!!!
 показати весь коментар
 
 
Это означает инфантилизм стареющей продажной проститутки Европы.
 показати весь коментар
 
 
Зольдат , тьі повторяешь расейские штампьі...
 показати весь коментар
 
Я! Российские штампы! Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 7318

Ни боже мой Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 6404

Просто констатирую ФАКТ. Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 105
 показати весь коментар
 
Макрон --товариш путіна і надії на нього немає. Як він розхвалював про "правильне рішення" повернення росії в Європу. гидко було слухати. Путінські гроші--мають більшу вагу для нього . чим справедливість.
 показати весь коментар
 
 
Для этого, не могу подобрать ему не матерный эпитет, практически ежедневные потери наших ребят - "замороженный конфликт"? Как давно "Гальский петушок" стал мокрой курицей?
 показати весь коментар
 
 
Петух, он и в Африке петух. Даже если он гальский петух.
 показати весь коментар
 
 
ПУСТЬ СЕБЕ ВОПРОС ЗАДАСТ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОШЛО УЖЕ А КОЛ-ВО МЕСТ ГДЕ НАСРАЛА СРАШКА ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
 показати весь коментар
 
 
Ага, испугался Макрон после того как Зеленский с Трампом на него наехали в своем телефонном разговоре Макрон в ПАСЕ: Возвращение РФ в Ассамблею не означает желание Европы забыть о "замороженных" конфликтах - Цензор.НЕТ 2166
 показати весь коментар
 
Эх, НЭМА, вернее не слышно, ЕВРО С. Ну, Макрон, держись, ИРКА на подходе.
 показати весь коментар
 
Авжеж, Мак(а)рон, не означає.
Це означає лише те, що ПАРЕ відмовилася від принципів на яких була створена і перетворилася на балаган. Макрон в ПАСЕ: Возвращение РФ в Ассамблею не означает желание Европы забыть о "замороженных" конфликтах - Цензор.НЕТ 5515
 показати весь коментар
 
 
У Макрона несколько странное представдение о замороженных конфликтах.
 показати весь коментар
 
 
Это как раз и означает, что старушка Европа в глубоком пардоне, спустивши труселя, застыла в колено-локтевой позе в ожидании новых выходок плещивого Х*йла.
 показати весь коментар
 
 
Заткнулся бы этот жополиз путинский. Давно уже лег по Путлера за скидки на энергоносители, урод. Зато как любят оассуждать о европейских ценностях...
 показати весь коментар
 
Та не оправдывайся, жабоед, это ж не твою страну оккупировали. Помню эпизод из 2МВ. Американцы сделали попытку в 1944 (уже после освобождения южной Франции) нанести бомбовый удар по северной Италии, так местные жители ( французы) на аэродром натаскали кучу старой мебели и другого хлама, чтобы не позволить бомберам взлететь. И добились своего. Их лозунг был "Мы устали от войны" и "Хватит воевать". Жабоеды, такие жабоеды.
 показати весь коментар
 
Голівудський актор Роберт Де Ніро назвав гангстером президентом США Дональда Трампа.Понеділок, 30 вересня 2019, 18:11Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 8333 Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 2823 Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 3502 Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 1213Про це він повідомив в прямому ефірі на американському телеканалі CNN."Ми зараз в нашому житті, в цій країні, де цей хлопець, схожий на гангстера. Ми повторюємо знову і знову: "Це жахливо, ми знаходимося в жахливій ситуації…", і цей хлопець просто продовжує йти далі без зупинки", - сказав він.Крім того, Де Ніро заявив, що Трамп "не повинен бути президентом".Де Ніро налаяв Трампа в прямому ефірі | #Букви - всі важливі та найсвіжіші новини. Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 7184
 показати весь коментар
 
ну а что означает возвращение рф в ПАСЕ, по его мнению?
 показати весь коментар
 
 
Пропоную Макарону з'їздидь в авдіївську промку або в Широкине чи Водяне щоб трохи розморозитись!
 показати весь коментар
 
 
Ага, це означає, " faire bonne mine a mauvais jeu". Хороша міна при поганій грі
 показати весь коментар
 
макарон ... готовся до другого візиту "нашого" резидента ...на черзі Лувр
 показати весь коментар
 
Макрон в ПАСЕ: Возвращение РФ в Ассамблею не означает желание Европы забыть о "замороженных" конфликтах, а означает желание понять и простить, а заодно и заработать чуть-чуть акций Газпрома для достойной пенсии)
 показати весь коментар
 
 
Тіпа - "Ша селяни! Земля буде ваша"............. Макрон у ПАРЄ: Повернення РФ в Асамблею не означає бажання Європи забути про "заморожені" конфлікти - Цензор.НЕТ 5828
 показати весь коментар
 
Украинcкая делегация в работе ПАСЕ участия не принимает. В знак протеста они там в Страсбургу только занимают места в шикарных отелях. Заодно активно жруть, п'ють и сруть на бюджетные деньги. Синекура!
 показати весь коментар
 
 
Почитал комментьі , большинство от путинских портянок . Немного меньше от дураков , которьіе вторят первьім...
 показати весь коментар
 
Чувак, це не заморожені конфлікти, це анексія території, розумієш різницю?
 показати весь коментар
 
 
Министр экономики и финансов Франции


"Получен четкий сигнал: существуют взаимная заинтересованность в реализации совместных проектов по многим направлениям.

Если посмотреть на то, что происходит между Россией и Францией за последние несколько лет в торгово-экономической сфере, то эту динамику можно назвать французским словом "ренессанс".

Конечно же, для них это конфликт, кризис, что то гибридное, непонятное.
И чем гибриднее и замороженнее они это называют, и об этом говорят - тем больше бабла они имеют от Рашики.
Нам нужен президент, который пошлет их прямо, без интерпретации. И Францию , и Германию. Мы должны четко говорить, что главы этих государств совершили преступления - их политика покрывает агрессора.
В Европе идет война, а для этих дибилов, это всего лишь кризис, замороженный конфликт.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору