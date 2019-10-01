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 Політика України
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Все про:Коломойський (592) олігарх (120) Верещук (13)

 Походи Коломойського на ТБ і форуми свідчать про його слабкість, - нардепка від СН Верещук

Олігарх Ігор Коломойський сьогодні вже не такий впливовий, як раніше.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ народна депутатка України фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань державної безпеки і оборони комітету Верховної Ради з питань державної безпеки, оборони і розвідки Ірина Верещук.

"Чим більше пан Коломойський демонструє через засоби масової інформації або намагається продемонструвати вплив, тим більше я утверджуюсь, що він його має менше. Бо якби він його мав реально, він би про це не розповідав, він би просто робив свою роботу і не ходив би і з Шустером не сварився в такий ганебний спосіб і не розповідав на усіх YESах по 4 години, намагаючись журналістам донести, що і як", - зазначила вона.

Також читайте: Сьогодні в Україні є лише одна компанія з ліцензією на видобуток бурштину, - нардепка від СН Верещук

Усе це свідчить про слабкість олігарха, додає Верещук.

"Він знає рішення судів, він все знає. Це говорить про слабкість. Він хлопець, перепрошую за таку просторіковість, не дурний. Він чудово розуміє, він вже давно більше, ніж просто бізнесмен. Він навіть і трошки більше, ніж те, що ми вкладаємо в слово – олігарх. Він вже зрісся з системою. Він і є та патологія і та система, яка сьогодні і є державою. На жаль", - вважає нардепка.

Повний текст інтерв'ю з Іриною Верещук читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151404
 
   
 Топ коментарі
 
Олигарх Игорь Коломойский сегодня уже не настолько влиятелен, как раньше - нардеп от СН Верещук. Источник: https://censor.net.ua/n3151404
Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 4605 .Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 2083.
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Це мокші? Так вони ж всю жисть ходили на дірку в будкє.
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Как это правильно делать , лучше всяких каналов , знают местные зелебобики . Это их способ заработка . Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 4888 .
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всё как раз наоборот....
жесткий ответ на санкции

у расиянтов вырабатывают обратный процесс - всасывание дерьма из дерьмохранилищ и переработка по новой.
читайте гуливера и чонкина
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У кацапов то считается - правильно .!!? .Походи Коломойського на ТБ і форуми свідчать про його слабкість, - нардепка від СН Верещук - Цензор.НЕТ 1442 ...И что , брюки снимать не обязательно . ?
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У меня есть подозрение, которое сейчас выскажу прямым текстом: плевать Зеленскому на Коломойского.
Президент Зеленский защищает Украину, а не дядю Беню или тетю Рината. Да, может показаться, что защищая Украину, Президент защищает и интересы Игоря Валерьевича. Но так же получается и с Пинчуком и прочими денежными мешками. Уж очень их интересы и интересы Украины переплетены.
Но я твёрдо уверен, что Владимир Александрович Зеленский не пойдет против своей совести и не продастся. Ни Бене, ни Трампене, ни МВФене.
Только интересы Украины!

зы. Хотя, из всех "мешков" я все-таки симпатизирую Коломойскому
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Попільничку в кабінеті президента поміняй. Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 475
До речі - де штраф Бені за паління в державній установі?
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Уплочено-с. За невозможность МАУ летать над лугандоном.
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правда, что ли? совести...??? о чем вы говорите, откуда у Зени совесть? Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 7746
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Ну осознанно может и не пойдет. А обвести его вокруг пальца єти рексы 90-х могут
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Звідки воно таке "розумне" ? Про все воно знає ,спец на всі боки ...,аж страшно !!! Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 6862
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От кого Коломойский спас Украину в 2014-15 годах, если по его же словах в Украине идёт гражданская война???
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А ваши,мадам, походы по ТВ, в последнее время, говорят о вашей, простите, ту.... неумности!
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Закінчаться вже скоро. Вслід за Данилюком піде.
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А походы Коломойского к преЗеденту в кабинет как квалифицирует слуга Верещук?
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Ну вообще то , Беня приходит в свой кабинет . Вова там лишь моет полы .. Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 3289 .
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Полы он вряд ли моет, слишком балованный, но хозяином на фото из кабинета выглядел именно Беня.


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Олигарх Игорь Коломойский сегодня уже не настолько влиятелен, как раньше - нардеп от СН Верещук. Источник: https://censor.net.ua/n3151404
Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 4605 .Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости, - нардеп от СН Верещук - Цензор.НЕТ 2083.
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Походы Коломойского на ТВ и форумы говорят о его слабости.-Наводит тень на плетень слуга народа
Коломойского.
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Приня́тие жела́емого за действи́тельное - формирование убеждений и принятие решений в соответствии с тем, что является приятным человеку, вместо апелляции к имеющимся доказательствам, рациональности или реальности.
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Аслунд: Коломойский должен сидеть в тюрьме.Появление Коломойского на Экономическом форуме YES вызвало заявления со стороны зарубежных экспертов. Старший научный сотрудник Atlantic Council Аслунд высказал жесткую позицию в отношении, Коломойского, заявив, что тот должен сидеть в тюрьме, а не давать интервью .в кулуарах Форума YES. Так как в случае возврата "Приватбанка" в собственность Коломойского - Украина не получит больше никаких кредитов.
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И эта патологий присунулась сюда. Вместе с еще одной патологией - Портновым. И другими патологиями. Мы ведь не о всех патологиях извещены. Дорогенько Гнусавый обойдется стране.
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С самого начала Слуги народа во главе с преЗедентом экстрагировались от Бени, ничего удивительного, ну не может Коломойский стать президентом, он же не глупый, стала марионетка.
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слаб, слаб человек...
и совесть мучает по ночам. Сколько котлет на второе может съесть олигарх?
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===Он парень, извиняюсь за такое ​​просторечие, не глупый.===

Да уж, специалистка по умственным способностям олигархов. Верещук - ставленница московского Суркова
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Лягло костьми
Людей муштрованих чимало.
А сльоз, а крові? Напоїть
Всіх імператорів би стало
З дітьми і внуками, втопить
В сльозах удов'їх. А дівочих,
Пролитих тайне серед ночі!
А матерних гарячих сльоз!
А батькових старих, кровавих,
Не ріки - море розлилось,
Огненне море! Слава! Слава!
Хортам, і гончим, і псарям,
І нашим батюшкам-царям.
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Ігорьок зовсім став слабенький, хворає бідолашний і пукає баксами Походи Коломойського на ТБ і форуми свідчать про його слабкість, - нардепка від СН Верещук - Цензор.НЕТ 4440

Походи Коломойського на ТБ і форуми свідчать про його слабкість, - нардепка від СН Верещук - Цензор.НЕТ 9026
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принимаем ставки, когда эта мадам напишет заяву о своём увольнении
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