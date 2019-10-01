 Верховний Суд переніс розгляд справи Балабухи

Причиною такого рішення стала заява адвокатів офіцера стосовно того, що один із прокурорів, які прибули на засідання, не має повноважень брати участь у процесі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вислухавши аргументи обох сторін та провівши деякий час у нарадчій кімнаті, судді вирішили частково задовольнити клопотання захисту. Розгляд касації перенесли на 22 жовтня - для того, щоб військова прокуратура мала час вирішити питання.

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