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 Суспільство
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Все про:суд (5557) Балабуха (6)

 Верховний Суд переніс розгляд справи Балабухи

Розгляд касаційної скарги захисників танкіста Дмитра Балабухи Верховний Суд переніс на 22 жовтня.

Причиною такого рішення стала заява адвокатів офіцера стосовно того, що один із прокурорів, які прибули на засідання, не має повноважень брати участь у процесі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вислухавши аргументи обох сторін та провівши деякий час у нарадчій кімнаті, судді вирішили частково задовольнити клопотання захисту. Розгляд касації перенесли на 22 жовтня - для того, щоб військова прокуратура мала час вирішити питання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151402
 
 
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Этого парня нужно отпустить и наградить!!! Я читал его историю. Завалил быкующую сепаратюгу, которая в тылу позволяла себе лишнего. Свободу герою!!!
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