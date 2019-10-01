 Рада цього тижня внесе до порядку денного сесії законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що цього тижня ми будемо вносити це питання до порядку денного сесії Верховної Ради України", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок у Києві.

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