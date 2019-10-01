 Рада цього тижня внесе до порядку денного сесії законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що цього тижня ми будемо вносити це питання до порядку денного сесії Верховної Ради України", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що цього тижня ми будемо вносити це питання до порядку денного сесії Верховної Ради України", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок у Києві.
Третье- вхождение Украины в состав РФ на правах автономии.
01.10.2019 10:53
Пока есть люди готовые добровольно отстаивать независимость Украины с оружием в руках, власти лучше не идти на такой позор и предательство.
Вы не можете назвать ни одного плюса, который мог бы появиться от реализации формулы.
Лично Вы не воюете, Вам и без капитуляции не угрожают смерть или ранения от оккупантов.
"... есть люди готовые добровольно отстаивать независимость Украины с оружием в руках..."
Так зачем капитулировать?
На дорогах ежедневно гибнет больше людей, чем в зоне ООС.
Будем прекращать движение автотранспорта?
А то маріонеточний режим кровавого бариги боявся самого слова "референдум".
Звикли талдичити про "волю народу" навіть не запитавши нічого в того самого народу.
Я живу в области которая дала Януковичу 73% и 84% Зе.
И эти дебилы будут решать как мне жить?