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 Політика України
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Все про:ВР (5805) референдум (310) Разумков Дмитро (217)

 Рада цього тижня внесе до порядку денного сесії законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розраховує, що цього тижня парламент внесе до порядку денного сесії розгляд законопроєкту про всеукраїнський референдум.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що цього тижня ми будемо вносити це питання до порядку денного сесії Верховної Ради України", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок у Києві.

Також читайте: Зеленський ще не передав Раді пропозиції щодо складу ЦВК, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151401
 
   
 Топ коментарі
 
Какой референдум?
Я живу в области которая дала Януковичу 73% и 84% Зе.
И эти дебилы будут решать как мне жить?
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А если 73 % малороссов скажут да за мир с росисей и пустить воду в крысм, тогда что?
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блин, ну был же один уже референдум в стране, где законность и правопорядок - воооот с такой бородой..., и теперь Британия имеет головную боль, которая называется - брекзит..., нельзя в стране, где идет война, которая подвергается идеологическим нападкам со стороны врагов внешних и внутренних, в которой часть медиапространства принадлежит противникам Украины как таковой, проводить референдумы, да еще количество ваты в стране и просто откровенно тупых просто зашкаливает...
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А какой главный вопрос этого всеукраинского референдума? Мир дружба жвачька? Рада на этой неделе включит в повестку дня сессии законопроект о всеукраинском референдуме, - Разумков - Цензор.НЕТ 1087
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просто за рынок земли они уже и так решили, народ можно не спрашивать...
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Первое- русский государственный, второе- отказ от курса на ЕС и НАТО.
Третье- вхождение Украины в состав РФ на правах автономии.
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Це важливий закон. Народ повинен вирішувати долю України і ніхто інший.
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А если 73 % малороссов скажут да за мир с росисей и пустить воду в крысм, тогда что?
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На тех, что предлагают нам наши европейские друзья (пресловутый "план Штайнмайера"), других вариантов нет.
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Это формула Лаврова, а не Штанмайера, капитуляция.

01.10.2019 10:53



Пока есть люди готовые добровольно отстаивать независимость Украины с оружием в руках, власти лучше не идти на такой позор и предательство.
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Альтернатива формуле (называйте как хотите ) -- затяжная война на многие десятилетия, как у Израиля с окружающими арабами. Вы этого хотите?
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Как воссоединение с этой гангреной на условиях Лаврова скажется на Украине?
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Потом видно будет. Если плохо скажется -- сами выгоним их обратно. Сейчас главное прекратить кровопролития, в которых гибнут достойные сыновья Украины, в отличие от той стороны, которая там просто утилизирует свой люмпен-мусор и может себе позволить это делать ещё долго.
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"Хуже не будет" серия № 286 ?

Вы не можете назвать ни одного плюса, который мог бы появиться от реализации формулы.
Лично Вы не воюете, Вам и без капитуляции не угрожают смерть или ранения от оккупантов.

"... есть люди готовые добровольно отстаивать независимость Украины с оружием в руках..."

Так зачем капитулировать?
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Я могу назвать один огромный плюс от реализации формулы -- перестанут гибнуть граждане Украины, которых и так с каждым годом на 200 тысяч меньше становится.
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Взрослые люди, настоящие мужчины и не менее достойные женщины ДОБРОВОЛЬНО делают свой выбор. Им нужно помогать всеми возможными способами, а не отговаривать нытьем без единой видимой пользы для Украины от капитуляции.
На дорогах ежедневно гибнет больше людей, чем в зоне ООС.
Будем прекращать движение автотранспорта?
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Это разные вещи. Тем более, ни в чём не повинные гражданские тоже в этой войне гибнут с обеих сторон линии разграничения. Уж они-то точно добровольно такую судьбу не выбирали.
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Не разные. Есть профессии с повышенным риском для жизни и их выбирают тоже добровольно. А что касается жителей, то преЗедент может заняться отселением их из самых опасных участков. По сообщениям Генштаба этих участков и обстрелов совсем немного.
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а шо піти у рабство до рогатих?? краще кацапів на фарш, чим рабство!!!!
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да,война с агрессором лучше мира с ним...удивлен?
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Ага,а питання хто і як формулюватиме? А семе в цьому й собачка зарита.А влада вмиє руки.
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Непогано було б............
А то маріонеточний режим кровавого бариги боявся самого слова "референдум".
Звикли талдичити про "волю народу" навіть не запитавши нічого в того самого народу.
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Какой референдум?
Я живу в области которая дала Януковичу 73% и 84% Зе.
И эти дебилы будут решать как мне жить?
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власть хунты не когда не была так близко ....
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Нарід, как показали последние выборы, вообще не должен ничего решать... когда в стране 73 % зебилов это как раз то время что бы проводить референдумы Рада цього тижня внесе до порядку денного сесії законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Разумков - Цензор.НЕТ 8883
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потому и торопятся...пока процент не упал
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С блокирующим пакетом в 25%, как анонсировал Стефанчук, чтобы заблокировать движение Украины в НАТО?
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Если примут, пищи пропало НАТО привет азиаты!
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Теперь ЗЕлекторат по каждому поводу референдум будет требовать. Запретить ли евробляхи - референдум, ввести ли кассовые аппараты - референдум, менять ли трусы шмаркле раз в два дня - референдум
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А чем плох старый закон о всеукраинском референдуме? Там, вроде-бы, всё предельно ясно всё изложено... Или хотят загнать всё под "обсуждение народом", в том числе, о частоте смены мебели в Верховной Раде, снять с себя ответственность, а потом орать - "Вы сами это решение приняли!!!"? Так сказать "сделали это вместе...", на практике...
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блин, ну был же один уже референдум в стране, где законность и правопорядок - воооот с такой бородой..., и теперь Британия имеет головную боль, которая называется - брекзит..., нельзя в стране, где идет война, которая подвергается идеологическим нападкам со стороны врагов внешних и внутренних, в которой часть медиапространства принадлежит противникам Украины как таковой, проводить референдумы, да еще количество ваты в стране и просто откровенно тупых просто зашкаливает...
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Не надо никаких референдумов, не верю я им и люди не компетентные в большинстве вопросов.
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важливий закон, але для початку його треба хоч побачити.
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кацапа,тебе мало того,шо ты чечне дань платишь? Рада цього тижня внесе до порядку денного сесії законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Разумков - Цензор.НЕТ 2213учти,с Украиной будет еще круче.бандеровцы тебя разорят и закопают
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резервацію колоборантам без можливості голосування і крапка!!
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Не важно, как голосуют, важно как считают...（с）
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