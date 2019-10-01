EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  415  16
Матеріали за темою:
Все про:Рада Європи (212) судова реформа (873)

 Результати судової реформи демонструють позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, - Рада Європи

На думку експертів Ради Європи, Верховний Суд, який запрацював в Україні наприкінці 2017 року внаслідок судової реформи, демонструє хорошу роботу з новим процесуальним законодавством для цілей забезпечення єдності судової практики.

Про це йдеться в повному тексті звіту Ради Європи, підготовленому за результатами оцінки судової реформи (2014-2018 рр.) в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Нагадаємо, новий Верховний Суд почав свою роботу в грудні 2017 року. Суд працює в складі 192 суддів, призначених за результатами проведення відкритого конкурсу, який проводився вперше. На думку Ради Європи, процедура конкурсу є дуже позитивною для забезпечення об'єктивного відбору кандидатів, вона була схвалена зовнішніми спостерігачами за прозорість і ретельність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2020: на діяльність судової влади пропонується виділити 17,9 млрд грн

Експерти також наголошують, що результати судової реформи демонструють "позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, а також зменшення корупції".

Водночас зараз на розгляді парламенту перебуває ініційований Президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №1008, яким, серед іншого, передбачається перезавантаження нового Верховного Суду шляхом проведення повторного відбору суддів і скорочення їхньої кількості вдвічі. У пояснювальній записці до законопроєкту відсутні будь-які аргументи на користь такого "перезавантаження".

Як повідомлялося раніше, представництво ЄС і посольство Канади в Україні негативно оцінили законопроєкт №1008, зазначивши безпідставність скорочення кількості суддів Верховного Суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151399
 
 
 Топ коментарі
 
шо бы вы жили при этой системе правосудия ......маты....
 показати весь коментар
 
Они даты перепутали , сегодня первое октября .а не апреля Результаты судебной реформы показывают позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, - Совет Европы - Цензор.НЕТ 1319
 показати весь коментар
 
Как при изготовлении крабовых палочек не пострадал ни один краб, так и при проведении этой судебной реформы не был осуждён ни один коррупционер. В чём ЖЕ тогда заключается позитивная тенденция в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия? И кто они такие, эти эксперты Совета Европы?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так значит Петр Алексеевич все делал правильно и провел успешную судебную реформу?
 показати весь коментар
 
 
Был проведен только первый этап. Второй должен был начаться. как и в медицине с 2020 года. Только не говорите об этом зелебобикам. У них все и сейчас и сразу.
 показати весь коментар
 
 
ага,якихось 20 років не вистачило щоб перетворити Україну на пустелю
 показати весь коментар
 
Порошенко его не реформировал суд, наоборот, сделал его еще более коррупционным и сейчас судьи сидят в своих креслах пожизненно, фиг уберешь. Если посмотреть, то большинство решений судов за последние годы в пользу коррупционеров и сепаров. Но Европу это вполне устраивает, особенно сепаров они любят поддерживать.
 показати весь коментар
 
 
Коли є гарна система лікування, а у лікаря руки з дупи поросли, то хто винен у невдачі?
 показати весь коментар
 
 
Результаты судебной реформы показывают позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, - Совет Европы


 показати весь коментар
 
 
шо бы вы жили при этой системе правосудия ......маты....
 показати весь коментар
 
 
это могут сказать только те кто не сталкивался с нашей судебной системой(((((((( стало еще хуже ((((((((((
 показати весь коментар
 
 
Это они (Совет Европы) сейчас про какую страну написали? Где и что там улучшилось? Сюр какой-то...
 показати весь коментар
 
 
Они даты перепутали , сегодня первое октября .а не апреля
 показати весь коментар
 
 
ну так в бєні з верховним судом буде важко домовитися, тож вова її срочно міняє.верховний суд це ж одна із реально ефективних реформ баригі, незпалежний, впливовий- а це знаєте непорядок
 показати весь коментар
 
Как при изготовлении крабовых палочек не пострадал ни один краб, так и при проведении этой судебной реформы не был осуждён ни один коррупционер. В чём ЖЕ тогда заключается позитивная тенденция в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия? И кто они такие, эти эксперты Совета Европы?
 показати весь коментар
 
 
Це той сами Савєт Івропи, парламентську асамблею якого представники України бойкотують на знак протесту? Ну, тоді ці точно все знають про наші ефективні рехворми. Результати судової реформи демонструють позитивну тенденцію у підвищенні професіоналізму, ефективності та якості правосуддя, - Рада Європи - Цензор.НЕТ 1547
 показати весь коментар
 
 
шоб вы там, в советах ивроп,жили при таком право-ссудии
 показати весь коментар
 
 
Да, конечно, мы видим. Ни одна сволочь не сидит...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору