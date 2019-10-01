 Зеленський ще не передав Раді пропозиції щодо складу ЦВК, - Разумков

Про це заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Пропозиції щодо складу Центральної виборчої комісії надходять від президента України. Як тільки вони надійдуть до Верховної Ради України, ми обов'язково їх розглядатимемо. Поки що на таких пропозицій ще немає", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок в Києві.
Вы когда-нибудь ехали в автобусе по горной дороге? По дороге, на которой пару раз в год автобусы вместе с пассажирами срываются в пропасть? Во время такой поездки вы полезете с замечаниями к водителю? Будете хватать его за руки и подсказывать, как правильно рулить?
Вот поэтому я не критикую Президента.