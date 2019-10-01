 Зеленський ще не передав Раді пропозиції щодо складу ЦВК, - Разумков

Про це заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пропозиції щодо складу Центральної виборчої комісії надходять від президента України. Як тільки вони надійдуть до Верховної Ради України, ми обов'язково їх розглядатимемо. Поки що на таких пропозицій ще немає", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На посаду глави партії "Слуга народу" виберуть іншу людину, - Разумков підтвердив, що залишає свій пост