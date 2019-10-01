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Все про:Зеленський (2983) ЦВК (833) Разумков Дмитро (217)

 Зеленський ще не передав Раді пропозиції щодо складу ЦВК, - Разумков

Президент України Володимир Зеленський ще не передав парламенту свої пропозиції щодо складу Центральної виборчої комісії.

Про це заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Пропозиції щодо складу Центральної виборчої комісії надходять від президента України. Як тільки вони надійдуть до Верховної Ради України, ми обов'язково їх розглядатимемо. Поки що на таких пропозицій ще немає", - сказав Разумков на брифінгу у вівторок в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На посаду глави партії "Слуга народу" виберуть іншу людину, - Разумков підтвердив, що залишає свій пост

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151398
 
 
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ПОЧЕМУ я НЕ КРИТИКУЮ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
Вы когда-нибудь ехали в автобусе по горной дороге? По дороге, на которой пару раз в год автобусы вместе с пассажирами срываются в пропасть? Во время такой поездки вы полезете с замечаниями к водителю? Будете хватать его за руки и подсказывать, как правильно рулить?
Вот поэтому я не критикую Президента.
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когда автобус с другим водителем горел, а по дороге мины прилетали, ты и визжал и руль дергал и за ручник хватался.
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Вибори ж не завтра, куди поспішати? А перед виборами ввімкуть "турборежим" і проголосують без обговорення. Досвід мають.
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