 СБУ на комітеті ВР представила концепт "наймасштабнішої реформи відомства за період незалежності"

Про це повідомили в пресслужбі відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідком ухвалення нової редакції Закону "Про Службу безпеки України" стане наймасштабніша реформа Служби безпеки за часів незалежності.
Як зазначили у відомстві, Баканов "акцентував увагу на проблемах держбезпеки через агресію Росії".
Як вважають автори проєкту, результатами перебудови відомства стануть:
- відмова від невластивих функцій та унеможливлення розслідування злочинів, що не становлять загрози державній безпеці України;
- розширення контррозвідувального вектору роботи СБ України та ризик-орієнтований підхід до протидії загрозам державній безпеці;
- впровадження гнучкої структури служби;
- скорочення та перезавантаження кадрового складу служби;
- демілітаризація,
- деполітизація керівної вертикалі СБ України та призначення Голови СБ України на строк, що не збігається зі строком каденції Президента України;
- вдосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
- формування розгорнутої системи демократичного цивільного контролю за діяльністю СБУ, що, зокрема, унеможливить тиск на бізнес;
- - підвищення рівня зарплат.
Зазначається, що найближчим часом проєкт нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України" буде представлений міжнародним партнерам і президенту України.
концерты, концепты, презентации, диджетализации...
почему в бюджете ничего не меняется ?
но скоро будут изменения - это дело легализируют, а может быть, даже сделают обязательным
РеХформаторы.