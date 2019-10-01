EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  3011  15
Все про:комітет (217) СБУ (4760) реформи (1680)

 СБУ на комітеті ВР представила концепт "наймасштабнішої реформи відомства за період незалежності"

30 вересня колегія Служби безпеки України на засіданні комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки представила проєкт нової редакції закону про СБУ.

Про це повідомили в пресслужбі відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідком ухвалення нової редакції Закону "Про Службу безпеки України" стане наймасштабніша реформа Служби безпеки за часів незалежності.

Як зазначили у відомстві, Баканов "акцентував увагу на проблемах держбезпеки через агресію Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До розробки загальної концепції реформування СБУ залучили експертів і міжнародних партнерів, - Арахамія

Як вважають автори проєкту, результатами перебудови відомства стануть:

  • відмова від невластивих функцій та унеможливлення розслідування злочинів, що не становлять загрози державній безпеці України;
  • розширення контррозвідувального вектору роботи СБ України та ризик-орієнтований підхід до протидії загрозам державній безпеці;
  • впровадження гнучкої структури служби;
  • скорочення та перезавантаження кадрового складу служби;
  • демілітаризація,
  • деполітизація керівної вертикалі СБ України та призначення Голови СБ України на строк, що не збігається зі строком каденції Президента України;
  • вдосконалення порядку міжнародного співробітництва та обміну інформацією з партнерськими спецслужбами;
  • формування розгорнутої системи демократичного цивільного контролю за діяльністю СБУ, що, зокрема, унеможливить тиск на бізнес;
  • - підвищення рівня зарплат.

Зазначається, що найближчим часом проєкт нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України" буде представлений міжнародним партнерам і президенту України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151395
 
   
 Топ коментарі
 
когда работать начнут ?

концерты, концепты, презентации, диджетализации...

почему в бюджете ничего не меняется ?
 показати весь коментар
 
стоп, где то я уже это слушал...
СБУ на комитете ВР представила концепт "самой масштабной реформы ведомства за период независимости" - Цензор.НЕТ 884
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
когда работать начнут ?

концерты, концепты, презентации, диджетализации...

почему в бюджете ничего не меняется ?
 показати весь коментар
 
 
У меня знакомый во времена Януковоща был СБУшником, так вот рассказывал, что там охфицеры конфискатом балуюся, я имею ввиду наркотики. Вот мне интересно изменилось что-то с тех времен или нет...
 показати весь коментар
 
 
СБУшники занимаются всеми видами уголовных преступлений, в том числе и особо тяжкими. Не брезгуют ничем.
 показати весь коментар
 
 
мне кажется, что там до сих пор на том же уровне,

но скоро будут изменения - это дело легализируют, а может быть, даже сделают обязательным
 показати весь коментар
 
 
Может в центральном аппарате и "баловались", в областных управлениях маловероятно.... "оперуполномоченный - замученный, задроченный".
 показати весь коментар
 
ЗеДебилы, скажите пожалуйста, можно ли считать масштабной реформой СБУ, назначение на должность головы СБУ, человека который ни чего не смыслит в работе СБУ и имеет женой гражданку страны-агрессора Российскаой *********?
 показати весь коментар
 
 
Реформу СБУ надо начать с децимации сотрудников Службы "К". Оставшихся в живых-в тюрьму на пожизненное. Все без исключения-уголовные отморозки, представляющие для украинского общества огромную опасность.
 показати весь коментар
 
 
мені ото нравиця коли себе самі рехворміруют
 показати весь коментар
 
 
Неужели сами себя за хвост ловить будут?
 показати весь коментар
 
 
Я за время службы пережил (до 2010 г.) около 7-9 реформ. А уж , как военную контрразведку насиловали - вообще пи@дец. Причем полный.
РеХформаторы. СБУ на комітеті ВР представила концепт "наймасштабнішої реформи відомства за період незалежності" - Цензор.НЕТ 6098
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору