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 Політика України
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Все про:ВР (5805) земля (385) земельна реформа (52)

 У Раді зареєстровано ще два законопроєкти щодо земельної реформи

У Верховній Раді зареєстровано низку законопроєктів, які стосуються питань продажу землі.

1 жовтня зареєстровано законопроєкт №2195 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіція, емфітевзису) через електронні аукціони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також сьогодні зареєстровано законопроєкт №2194 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дозвіл іноземцям купувати сільськогосподарську землю означає колонізацію України, - Тимошенко закликала Зеленського провести референдум щодо ринку землі

Авторами цих законопроєктів є нардепи від "Слуги народу". Тексти законопроєктів поки відсутні на сайті Ради.

Зазначимо, що 25 вересня в Раді зареєстровано законопроєкт Кабміну №2178 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Тим часом, альтернативні урядовому законопроєкти щодо земельної реформи подали нардепи від ОПЗЖ Королевська та Солод про внесення змін до Земельного кодексу України щодо введення обігу земель сільськогосподарського призначення за результатами Всеукраїнського референдуму (№2178-1).

Читайте: Кабмін затвердив законопроєкт про ринок землі і передає його в Раду, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Також альтернативний законопроєкт щодо земельної реформи зареєстрували нардепи від "Батьківщини" на чолі з Юлією Тимошенко про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-2).

Тексти альтернативних законопроєктів поки відсутні на сайті Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151392
 
 
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А что по референдуму о земле, тишина? Тупо морозятся "слуги е.учие" и молча протаскивают законы о продаже Украины.
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Совки, которые против продажи земли - против зебилов. Это как жаба против гадюки.
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Кстати, вопрос знатокам, если кацапы скупят часть земли в херсонской и донецкой области, то они смогут проложить сухопутный коридор в крысм как мечтает пуйло? У Раді зареєстровано ще два законопроєкти щодо земельної реформи - Цензор.НЕТ 1641 Единственная загвоздка мне кажется будет на границах
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Что за бред? А если кацапы купят квартиру - они что - туда военных могут поселить? Потому что владение землей не отменяет законы Украины.
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