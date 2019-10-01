 Командування ЗС РФ на Донбасі готує ротацію передових підрозділів, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"У зв’язку з наявним некомплектом особового складу розпочато підготовку призовників з-поміж населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Призов передбачається здійснити під час проведення зборів, до участі в яких разом з колишніми військовослужбовцями залучатиметься молодь, яка не проходила військову службу", - йдеться в повідомленні.

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У ГУР зазначили, що в ході зборів представниками російсько-окупаційних військ проводитиметься агітація, відбір і т.зв. "добровільно-примусова" паспортизація і призов на військову службу з подальшим направленням призваних у передові підрозділи під час чергової ротації.