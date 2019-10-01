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Все про:Міноборони (2825) розвідка (1473) ротація (30)

 Командування ЗС РФ на Донбасі готує ротацію передових підрозділів, - розвідка

Командування російсько-окупаційних військ готує ротацію передових підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"У зв’язку з наявним некомплектом особового складу розпочато підготовку призовників з-поміж населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях. Призов передбачається здійснити під час проведення зборів, до участі в яких разом з колишніми військовослужбовцями залучатиметься молодь, яка не проходила військову службу", - йдеться в повідомленні.

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У ГУР зазначили, що в ході зборів представниками російсько-окупаційних військ проводитиметься агітація, відбір і т.зв. "добровільно-примусова" паспортизація і призов на військову службу з подальшим направленням призваних у передові підрозділи під час чергової ротації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151391
 
 
 Топ коментарі
 
А жахнуть и сразу двух зайцев...
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Кто-то знает у молодых республик Домбаса есть срочная служба или там сразу на передок отправляют?
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"граждане Украины" служат в дыровских войсках, так как не хотят защищать Украину предатели.
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Это ,как сказал 🤡🤢-просто повстанцы ,бунтари
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до этого так сказал порохло в своей речи,а потом когда прицепились к зеле - то порохло обосрался и изменил текст на сайте,хотя видео его выступления никуда уже не спрячешь))
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Вітаю думбасян з досягненням. Ваш Бамбас став військовим полігоном. Харошего вам настроєнія.

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меняют впопучленцев, а то уже подизнасиловались...
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