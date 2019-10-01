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 Політика України
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Все про:ліцензія (48) бурштин (346) Верещук (13)

 Сьогодні в Україні є лише одна компанія з ліцензією на видобуток бурштину, - нардепка від СН Верещук

В Україні легально видобуває бурштин лише одна компанія.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ народна депутатка України фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань державної безпеки і оборони комітету Верховної Ради з питань державної безпеки, оборони і розвідки Ірина Верещук.

"За стільки років є єдина компанія, яка отримала ліцензію (на видобуток бурштину. - Ред.). Я не буду її рекламувати, можете подивитися в реєстрах. Жінка-власниця отримала ліцензію 10 років тому і постійно проходить сім кіл пекла, відстоюючи право на легальний бурштин. Тим бурштином користуються всі президенти, коли готують подарунки за кордон, цей бурштин показують на усіх виставках – єдиний, який має паспорт і дозвіл на експорт", - розповіла нардепка.

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Верещук також повідомила, що цю компанію сьогодні включили до складу експертів, які зараз консультують уряд і займаються розробкою законодавства щодо легалізації видобутку бурштину.

"Я бачила це у Facebook, і мені радісно, ​​бо вони знають, як це робити. Головне тепер - політична воля. І вона у нас є", - підсумувала вона.

Повний текст інтерв'ю з Іриною Верещук читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151388
 
 
 Топ коментарі
 
Но я не буду ее называть, - дальше не читал...
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и принадлежит она...барабанная дробь...
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иногда такое впечатление, что Ирина Верещук слаба на голову.
в чем проблема посмотреть законодательство других стран на эту тему?
на Аляске золото добывают уже хз сколько лет, и лицензии есть и законодательство.
но нам нужен свой тернистый путь по советам компании, которую я вам не назову.
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а я до этого дочитал... ))))
"Я видела это в Facebook, и мне радостно..."
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Изветсно давно- "нардеп от СН Верещук" там учредительница.
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иногда такое впечатление, что Ирина Верещук слаба на голову.
в чем проблема посмотреть законодательство других стран на эту тему?
на Аляске золото добывают уже хз сколько лет, и лицензии есть и законодательство.
но нам нужен свой тернистый путь по советам компании, которую я вам не назову.
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Если только одна есть, то возникает вопрос, как добывают другие без лицензии, куда смотрит куча правоохранительных органов, живущих на наши налоги?
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смотрят туда же, куда и с игорным бизнесом.
премьер говорит, что игровые салоны крышуют мусора, а аваков не понимает о чём он.
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ну так зелебени зачем проплачивались, а 73% ?
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ну так її всі знають.власник бурштинової біржі, вона ж депутатом від слуги урода Сьогодні в Україні є лише одна компанія з ліцензією на видобуток бурштину, - нардепка від СН Верещук - Цензор.НЕТ 3957
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