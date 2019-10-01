 Сьогодні в Україні є лише одна компанія з ліцензією на видобуток бурштину, - нардепка від СН Верещук

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ народна депутатка України фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань державної безпеки і оборони комітету Верховної Ради з питань державної безпеки, оборони і розвідки Ірина Верещук.

"За стільки років є єдина компанія, яка отримала ліцензію (на видобуток бурштину. - Ред.). Я не буду її рекламувати, можете подивитися в реєстрах. Жінка-власниця отримала ліцензію 10 років тому і постійно проходить сім кіл пекла, відстоюючи право на легальний бурштин. Тим бурштином користуються всі президенти, коли готують подарунки за кордон, цей бурштин показують на усіх виставках – єдиний, який має паспорт і дозвіл на експорт", - розповіла нардепка.

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Верещук також повідомила, що цю компанію сьогодні включили до складу експертів, які зараз консультують уряд і займаються розробкою законодавства щодо легалізації видобутку бурштину.

"Я бачила це у Facebook, і мені радісно, ​​бо вони знають, як це робити. Головне тепер - політична воля. І вона у нас є", - підсумувала вона.

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