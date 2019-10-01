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 Суспільство
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Все про:Міноборони (2825) найманці РФ (880) операція Об'єднаних сил (1620)

 Від початку доби найманці РФ ведуть обстріл з 82-мм мінометів, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 5 разів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На луганському напрямку після 1 години ночі противник з боку Доломітного випустив 5 мін 82-го калібру по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського. З 6:25 до 7:00 окупанти застосували міномет калібру 82 мм, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю в районі Південного. Крім того, після 7 ранку ворог влаштував провокацію зі стрілецької зброї неподалік Золотого. На донецькому напрямку близько 3 ночі противник 10 хвилин з великокаліберного кулемета обстрілював позиції наших військ, обладнані біля Новотроїцького. А близько 9 ранку з боку Ужівки зі станкового протитанкового гранатомета окупанти вели вогонь по захисниках Водяного", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог 6 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

"За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат з нашого боку немає. Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення", - додали в міністерстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151386
 
 
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Надеюсь была дана адекватная ответка и оккупанты теперь удобряют землю Домбаса!!! С начала суток наемники РФ ведут обстрелы из 82-мм минометов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3071
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Когда даже во время переговоров в минске враг не прекращает обстрелы а наоборот их наращивает ето говорит о том что он плевал на вас и не собирается ниочем договариваться. Нормальное руководство страны в таких случаях переговоры прекращают. Наши же проститутки продолжают ползать на коленях
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А почему молчит тот, кто говорил, что "надо просто перестать стрелять". Зеленский, тобі не соромно?
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Команда "Не стрелять" отдана, не стреляют, что еще надо ? О, да, отводят еще войська назад, чтоб физически миньі не могли долетать.
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Удел лохов,не освобождать украинцев и территории Украины,а подглядывать за врагом в дырочку.
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Вам, евреям, виднее. То-то вас уже 3 тыс лет гоняют по всем закоулкам, а вы нигде места себе не найдете. Від початку доби найманці РФ ведуть обстріл з 82-мм мінометів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6826 Наверное, не зря это.
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