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Все про:бійка (464) Нацполіція (8275) Полтава (157) Правоохоронні органи (175)

 Поліцейського, який разом зі спільником у стані алкогольного сп'яніння напав на студента і жінку в Полтаві, звільнено зі служби

Сержанта поліції, який брав участь у бійці в Подільському районі Полтави, внаслідок якої кілька громадян зазнали тілесних ушкоджень, звільнено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

"Жодні заслуги не можуть виправдати безпідставне побиття людей. За вчинення будь-якого правопорушення кожен має відповідати згідно із законом", – зазначив начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін.

За результатами службового розслідування, ініційованого керівником поліції області, згідно з наказом Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 01.10.2019, сержанта поліції звільнено зі служби в поліції.

"Ми категорично засуджуємо такі дії з боку будь-кого, а тим паче працівника правоохоронного органу! Принагідно інформую, що ми завжди відкриті до діалогу і закликаю громадян негайно повідомляти нам про будь-які порушення з боку правоохоронців. Реагування буде миттєве, об’єктивне та законне!", - додав Замахін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яний поліцейський разом зі спільником напали на 17-річного студента УАЛу та місцеву жінку у Полтаві, хлопця доставили в лікарню з розривом селезінки. ДОКУМЕНТ

Також у поліції зазначили, що у зв’язку з тим, що одним із "фігурантів" кримінальних проваджень є сержант поліції, матеріали досудового розслідування за підслідністю будуть скеровані до Теруправління Державного бюро розслідувань для проведення подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, інцидент стався в період з 21 до 22 вечора, біля одного із житлових будинків на вулиці Небесної Сотні в Подільському районі. Двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння завдали тілесних ушкоджень кільком громадянам.

За цим фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що один з учасників конфлікту – працівник батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Полтава". 45-річний чоловік прийшов у батальйон у 2014 році і переважно служив у зоні АТО та ООС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151384
 
 
 Топ коментарі
 
Ну хоть не представлен к награде. И за то спасибо Полицейский, который вместе с сообщником в состоянии алкогольного опьянения напал на студента и женщину в Полтаве, уволен со службы - Цензор.НЕТ 4352
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исходя из того что мудило действовало битой видимо перевели в бейсбольную команду Полицейский, который вместе с сообщником в состоянии алкогольного опьянения напал на студента и женщину в Полтаве, уволен со службы - Цензор.НЕТ 6062
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все наказали . считай инциндент исчетан . спасибо за внимание Полицейский, который вместе с сообщником в состоянии алкогольного опьянения напал на студента и женщину в Полтаве, уволен со службы - Цензор.НЕТ 4921
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Ну хоть не представлен к награде. И за то спасибо
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я думаю теперь он только этим заниматься и будет Полицейский, который вместе с сообщником в состоянии алкогольного опьянения напал на студента и женщину в Полтаве, уволен со службы - Цензор.НЕТ 4246
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Куда уволен? Если не в тюрьму - то не в счет.
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исходя из того что мудило действовало битой видимо перевели в бейсбольную команду Полицейский, который вместе с сообщником в состоянии алкогольного опьянения напал на студента и женщину в Полтаве, уволен со службы - Цензор.НЕТ 6062
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Решение об увольнении принимает командование... Решение об осуждении в рамках уголовного производства, принимает суд... Разницу между судебной и исполнительной властью, понимаешь?
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Полицейский - бандит должен наказываться строже и получать сроки больше, чем люди, которые не призваны контролировать порядок и законность. Это логично. То же и с судьями. Это должно быть в законах, но почему - то "слуги" не торопятся менять и исправлять Уголовный Кодекс Украины. У них все что угодно, но не это.
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Вы уголовный кодекс в руках, хоть раз, держали? (я уже не говорю о том, что его понимаете и им пользуетесь..). Почитайте раздел 17, сравните его с аналогичными преступлениями, совершаемыми частными лицами, а потом говорите... Кроме того, где имеется информация, что полицейский совершил преступление в форме, пользуясь служебным положением, при исполнении служебных обязанностей? Уже в который раз убеждаюсь - чем больше человек невежественен, тем более безапелляционен и уверен в своей правоте...
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все наказали . считай инциндент исчетан . спасибо за внимание
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Сабаков відмаже. повернуто через суд, нагородять, не хвилюйтесь.
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А должен быть посажен, хотя бы условно. Поліцейського, який разом зі спільником у стані алкогольного сп'яніння напав на студента і жінку в Полтаві, звільнено зі служби - Цензор.НЕТ 1474 Как минимум.
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На пять лет. Оно ж уже не изменицца, через год залетит и сядет на всю катуху.
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Лучше бы отправили на покаяние, а потом опять можно служить. Ну выгнали и что? Будет и дальше бухать и бить всех. А вот после покаяния ему бы было уже стыдно такое делать. А если бы и сделал - то попутали бусы и нужно опять на покаяние. Молиться чтобы Яхве облегчил муки покалеченным.
Мрази, беркутню оставили а теперь: Поліцейського, який разом зі спільником у стані алкогольного сп'яніння напав на студента і жінку в Полтаві, звільнено зі служби - Цензор.НЕТ 1653 , а мы не знали, а мы осуждаем бла-бла-бла. Князева рожа = если не знать шо мент, так скажешь что урка какой-то(сиделый бандос), или бандюк, который еще не сидел(не урка).
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*бЕсы(блин, попутали бесы и я написал - "бусы" Поліцейського, який разом зі спільником у стані алкогольного сп'яніння напав на студента і жінку в Полтаві, звільнено зі служби - Цензор.НЕТ 2090 )
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"Умер создатель Т9. Земля ему пуховик. Помойся с пивом" (с)
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то по детям стреляют, то нападают на женщин...Что происходит в полиции? Хрень какую-то понабирали!
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Уволен,и за совершенное им преступление будет восстановлен украинским судом на своё прежнее место работы,с денежной выплатой из кармана украинцев за вынужденные прогулы.
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риба гниє з голови.. досить переставляти ліжка в борделі
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А Собакоффф наградил его именным пистолем ?
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