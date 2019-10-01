 Поліцейського, який разом зі спільником у стані алкогольного сп'яніння напав на студента і жінку в Полтаві, звільнено зі служби

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

"Жодні заслуги не можуть виправдати безпідставне побиття людей. За вчинення будь-якого правопорушення кожен має відповідати згідно із законом", – зазначив начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін.

За результатами службового розслідування, ініційованого керівником поліції області, згідно з наказом Головного управління Національної поліції в Полтавській області від 01.10.2019, сержанта поліції звільнено зі служби в поліції.

"Ми категорично засуджуємо такі дії з боку будь-кого, а тим паче працівника правоохоронного органу! Принагідно інформую, що ми завжди відкриті до діалогу і закликаю громадян негайно повідомляти нам про будь-які порушення з боку правоохоронців. Реагування буде миттєве, об’єктивне та законне!", - додав Замахін.

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Також у поліції зазначили, що у зв’язку з тим, що одним із "фігурантів" кримінальних проваджень є сержант поліції, матеріали досудового розслідування за підслідністю будуть скеровані до Теруправління Державного бюро розслідувань для проведення подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, інцидент стався в період з 21 до 22 вечора, біля одного із житлових будинків на вулиці Небесної Сотні в Подільському районі. Двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння завдали тілесних ушкоджень кільком громадянам.

За цим фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що один з учасників конфлікту – працівник батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Полтава". 45-річний чоловік прийшов у батальйон у 2014 році і переважно служив у зоні АТО та ООС.