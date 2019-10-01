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 Політика України
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Все про:Нацрада_ТРМ (226) суд (5557) 112_Україна (43)

 "112.Україна" просить Окружний адмінсуд Києва скасувати рішення Нацради з ТРМ про анулювання ліцензії на мовлення

До Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) надійшов позов про визнання протиправними та скасування рішень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 26 вересня про відмову в продовженні терміну дії ліцензії на мовлення.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, у якому позивачі оскаржують рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, згідно з якими їм відмовлено у продовженні строку дії ліцензії на мовлення", - повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що позивачами в адміністративному позові зазначені п’ять телерадіоорганізацій, які здійснюють мовлення під емблемою "112.Україна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позбавлення ліцензії телеканалу 112.Україна стосується тільки цифрового мовлення. Трансляції в інтернеті і кабельних мережах залишаться, - Нацрада ТРВ

Крім того, до ОАСК надійшла заява про забезпечення позову, у якій міститься прохання до суду зупинити дію зазначених рішень Нацради та зобов’язати відповідного провайдера поновити надання позивачам послуг з розповсюдження у цифровому форматі телевізійних програм у повному обсязі та без змін аудіо-візуального ряду на каналі мовлення.

"Нині судом вирішується питання щодо відкриття провадження та щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення не продовжувати термін дії цифрових ліцензій п'яти телекомпаній, які мовлять із логотипом "112.Україна". Регулятор стверджує, що ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Лідер ТВ" (цсі - Київ) не дотримуються умови ліцензії в частині програмної концепції мовлення і змінили формат мовлення з розважально-інформаційного на інформаційний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151382
 
 
 Топ коментарі
 
кто тут свободу слова обижает?
"112.Украина" просит Окружной админсуд Киева отменить решение Нацсовета по ТРВ об аннулировании лицензии на вещание - Цензор.НЕТ 1141
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В Барышевский нужно, ребята.
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ой-ой, а с какого перепугу им вещание надо вернуть? папка в кремле задницу надерет?
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никогда никому не помогай пролезть во власть, от тебя первым же и избавятся "112.Украина" просит Окружной админсуд Киева отменить решение Нацсовета по ТРВ об аннулировании лицензии на вещание - Цензор.НЕТ 3341
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ручной портновско-мертвечуковский тоже сойдёт.
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ой-ой, а с какого перепугу им вещание надо вернуть? папка в кремле задницу надерет?
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Хочу продаю лицензию, не хочу - суд заставит, на хрен тогда нужен Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания? Срок лицензии истек, условия договора не нарушены, а в суд все равно подано заявление. Вопрос решается наверно по другому, объявляется конкурс на радиочастоты, к конкурсу допускаются компании прошедшие аудит (не только финансовый но и со стороны СБУ). Кто выиграл тот и вещает.
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как не нарушили?
" Нацсовет установил, что пять региональных вещателей, которые транслировали 112 канал увеличили объем информационно-аналитических и публицистических передач с 2 ч. 30 мин./Сутки по лицензии до 22 час. 50 мин./Сутки фактически."
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Нацсовет нарушил? Нет. Вещающая компания нарушила. Ну так для этого и аудит. Если компания не выполняла обязательства по договору аренды частот, имела нарушения и предупреждения, то компания считается не добросовестной и может быть не допущена к конкурсу. Кроме того к такой компании должен применяться более жесткий подход при составлении контракта (договора) в котором жестко должны быть прописаны права и обязанности компании. Вариантов давления на не добросовестные компании куча, было бы желание. И еще одно, контроль выполнения договора должен быть не сииминутный, а системным, нет системы нет контроля, есть коррупция.
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Это давление на свободу слова и честную журналистику!!! "112.Украина" просит Окружной админсуд Киева отменить решение Нацсовета по ТРВ об аннулировании лицензии на вещание - Цензор.НЕТ 7825
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А нащо нам канал що не може витримати тиск ? Виживають найсильніші , єволюція.
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Не битий Шуфрич...як неклепана коса!))))
Толку из него ноль...
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от него толк есть только когда его клепаешь, и греешься и весело и в карму плюсики.
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ПомянИт, в школу, бегом зауралец, хотя откуда у вас школы
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112 и журналистика...

Это как....
Проститутка и цьнота!))))
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112 и журналистика...

Это как....
Проститутка и цьнота!))))
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Уже дня четыре как пропал 112 канал на Т2.И знаете как-то даже спокойнее стало. нНту теперь морды медведчука которая по часу что-то там рассказывает.
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Когда уже ликвидируют этот окружной рассадник нечисти?
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я не могу понять 112,
везде заявляют что решение о не продлении незаконное как у троих истек срок полномочий и комиссия должна была им продлить лицензию ?
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112 просит... Надо было думать когда с экранов лили дерьмо.
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У 112 в лицензии написано развлекательный контент. Они условие лицензии нарушили. Медведчуковские каналы надо закрывать!
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Медведчук с утра до ночи с развесельіми речами разве тебя не развлекает ?
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Добавки дайте їм. Пам'ятаю в армії, старшина каже:" Посилаю вас в позачерговий в наряд", а я кажу-"А за шо ?" Він каже -"В два наряда !" От тоді я все зразу зрозумів і в наряди більше не ходив
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Главный зелепутик приехал злой с Америки. Еще ему намекнули, что прозвище Моника Зеленский раша придумала...
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Пора уже етих Мертвечуков не только ихние пропагандистские каналы закрывать а и их самих.
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Уберите с экрана мертвевину с габиновичами, бойками, вилЬкулЬями и пр. 3,14здотой тогда может и рассмотрят... А то вишь хитропопые, их еще в 2014 нужно было прикрыть. Лицензию получали как на развлекательные передачи, а начали политикой заниматься...
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в Рівному т2 припинило їх трансляцію.. хоча шкода.. не так в нас багато інформаційних каналів
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Еще НьюсВан, Зик и порошенковскую помойку Кривой
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Ничего так Порошенко пригрел ставленника Путлера Медвечука, даже каналы свои имеет.

Посмотрим что скажет суд. Ведь Порошенко его не реформировал, наоборот, сделал его еще более коррупционным и сейчас они сидят в своих креслах пожизненно, фиг уберешь. Если посмотреть, то большинство решений судов за последние годы в пользу коррупционеров и сепаров.
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