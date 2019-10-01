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 Політика України
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Все про:ВР (5805) депутат (969) кнопкодавство (31) Верещук (13)

 Кнопкодавам сказали скласти мандати, але вони не захотіли. Ну що ми, битимемо їх? - нардепка від СН Верещук

Поки немає юридичного механізму притягнення до відповідальності за кнопкодавство, залишається розраховувати лише на моральне покарання.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ народна депутатка України фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань державної безпеки і оборони комітету Верховної Ради з питань державної безпеки, оборони і розвідки Ірина Верещук.

"Немає поки юридичного механізму (притягнення до відповідальності за кнопкодавство. - Ред.). Ми внесли законопроєкт, але депутати з інших фракцій нас гостро за це критикують. Тому зараз немає іншого механізму, крім морального. Ми сказали: "складіть мандати". Вони відповіли : "Не складемо". Ну що, ми будемо бити їх?" - пояснила вона ситуацію з двома кнопкодавами від СН Оленою Копанчук і Сергієм Литвиненком.

Водночас, Верещук запевнила, що у фракції боротимуться з кнопкодавами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про прослуховування нардепів буде прийнятий. Ті з СН, хто проти, можуть вже скласти повноваження, - нардепка Верещук

"Ми будемо боротися з тими, хто порушує дані обіцянки, тому що ми давали колективні обіцянки. І люди, які голосували за нас, вони не розбираються, яке прізвище, вони кажуть: "ви обіцяли". І якщо такі випадки повторяться, то такі, як я, а я сподіваюся, що таких буде багато, ми будемо ставити питання руба - або ми, або вони", - сказала нардепка.

Повний текст інтерв'ю з Іриною Верещук читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151380
 
 
 Топ коментарі
 
А вот и очередная залененька вермишель. )))
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да вони же в бубочку все играют - вонижедетиеще)))))))))
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Заметь, при Порохе и не обещали бороться с кнопкодавами, а твои зеленые жабы еще как обещали. Но вам, зеленой плесени, продолжают ссать в очи...
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То прАкурора свАеВо нет, то премьера свАеВо нет, то кААлицЫИ еШо нет то... Зебилы, а вААЩе, что у вас есть? Уже пол года рулят и все кто то чего то мешаИтЬ, мля... Нехрен тогда было обещать!
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Люди за попадание в проходной список в Верховную Раду от "Слуги народа" позаносили туеву хучу денег. Не будут они из-за какой-то фигни отказываться от мандатов.
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так будет и с борьбой против коррупции...Зебеня хозяин своего слова ,хочет дает , хочет забирает.
Но морду набить ему так хочется...
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Все - таки хочется дожить до того времени, когда 73% начнут бить зеленых ,,реформаторов,,
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А шо так можно. Ну так проголосуйте что лишить их мандата.
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Как же можно лишить их мандата, если Зеленский ветировал закон о педофелии, а раз так, то химическая кастрация на данный момент противозаконная. Кнопкодавам сказали скласти мандати, але вони не захотіли. Ну що ми, битимемо їх? - нардепка від СН Верещук - Цензор.НЕТ 2870
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та сейчас!
Только пригрелись, а тут сваливать? Ищи лохов Кнопкодавам сказали скласти мандати, але вони не захотіли. Ну що ми, битимемо їх? - нардепка від СН Верещук - Цензор.НЕТ 956
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Она врет!
внесли законопроект но "депутаты от других фракций остро критикуют" поэтому принимать его не будут.
Что-то в отношении других проектов им было пофигу на мнение "депутатов от других фракций".
Лгунья.
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А Баканову подзвонити?
А Зе запросити у раду - нехай грізко скорчить гримаску зі словами - "вийди геть, розбійник такий"
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"Пока отсутствует юридический механизм привлечения к ответственности за кнопкодавство, остается рассчитывать лишь на моральное наказание." - до сраки им наказание, если за голосование заплачено. Теперь следующих словят, а те сразу - предыдущих не выгнали, почему нас выгоняете, это политическое преследование, антисемитизм !!!
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У НИХ БОЛЬШИНСТВО В РАДЕ - могли бы за 1 день внести все нужные изменения.
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Просили не воровать - воруют. Не садить же их...
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шикарное оправдание - "не захотели".
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да потому что НЕТУ У ВАС МЕТОДОВ ПРОТИВ КОСТИ САПРЫКИНА!
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"Кнопкодавам сказали сложить мандаты, но они не захотели. Не бить же их, - нардеп от СН Верещук" - "Вечер. Грязь. Слякоть. Понурый строй пленных красноормайцев мнется пред тачанкой Нестора Махно. Батька полирует ногти алмазной пилочкой и командует своим молодцам:
- Этого расстрелять! (выстрел, вскрик, звук падающего тела)
- И этого тоже расстрелять. (выстрел, вскрик... )
- Этого повесить.
- Этого расстрелять.
Услышав приговор, очередной красноормеец падает на землю и начинает бится в истерике с криками: "Нет, нет!!! Не хочу, не надо!!!"
- Опа. А этого не надо. Он не хочет."
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Классная отмазка, Подходит под всё, кстати. "Мы попросили презЕдента сделать нам покращення, а он не хочет. Что нам, бить его?"
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