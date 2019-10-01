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 Політика України
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Все про:Арахамія (61) Разумков Дмитро (217) Слуга народу (326)

 На посаду глави партії "Слуга народу" виберуть іншу людину, - Разумков підтвердив, що залишає свій пост

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на його посаду голови партії "Слуга народу" виберуть іншу людину.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав під час брифінгу після засідання погоджувальної ради.

"Ми про це говорили раніше, що, мабуть, не дуже коректно, коли голова парламенту відразу є головою партії. Я думаю, що будуть зміни в партії, в керівництві партії - це моя позиція, мною було запропоновано. Я думаю, що буде мінятися і статут партії і, можливо, я буду займати іншу посаду в партійній структурі. Але для ефективного розвитку партійної структури потрібно багато часу. На жаль, у голови Верховної Ради його недостатньо. Оскільки наступного року будуть місцеві вибори, це дуже великий виклик і я гадаю, що на посаду голови партії буде обрано людину, яка ефективно працюватиме саме із цим питанням", - заявив Разумков.

Він зазначив, що питання, хто буде на його місці в партії - вирішуватиме з'їзд, який може відбутися в кінці цього місяця або в наступному.

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На запитання журналістів про те, чи буде також складати повноваження Давид Арахамія з посади голови фракції партії "Слуга народу", Разумков відповів: "У мене немає такої інформації. Я думаю, що вам потрібно звернутися до фракції "Слуга народу", але я не упевнений, що вони це підтвердять".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151379
 
 
 Топ коментарі
 
Владимир Зеленский упрекал Петра Порошенко за то, что виновные в расстрелах Майдана не наказаны.

При Зеленском виновные в этом начали возвращаться в Украину...

.
Возвращаються ...
.
Наверное что бы зенелейсский их посадил ....???.

.
.
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Розумна истота.Первым понял шо скоро будуть бить и наверно ногами.
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Наперсточники,помню когда перед выборами представили для лохотрата будущих министров в том числе доктор Комаровский,где они? Кто остался из анонсированных?
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Как это интересно! Игра в бирюльки.
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Розумна истота.Первым понял шо скоро будуть бить и наверно ногами.
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Да ничего он не понял, просто прочитал Конституцию, согласно которой Голова Верховної Ради должен покинуть свою партию. Посмотрим, что будет дальше.
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Наворовался уже? И понимаешь что скоро запахнет жаренным?
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Плохой пример подают члены команды Президента. Не умно. Хотя "брачные союзы", бывает, существуют еще короче. Но они не публичны. В данном случае это не хорошо. Подставляется не только репутация Президента, но и Украина. Выход: не допускать подобные явления в будущем. Это касается и тех,кто хочет уйти, и тех, кто к этому толкает.
Уж коль привел Вас в свою команду Президент, будьте добры, уважайте его, помогайте ему и берегите его здоровье. Ведь он еще совсем молод, чтобы безболезненно держать удары в спину от своих же. Каким хорошим было начало!
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Владимир Зеленский упрекал Петра Порошенко за то, что виновные в расстрелах Майдана не наказаны.

При Зеленском виновные в этом начали возвращаться в Украину...

.
Возвращаються ...
.
Наверное что бы зенелейсский их посадил ....???.

.
.
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а чого ви перестали критикувати Зеленського за те, що він не провів парад?
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С чего ты взял, что он не провел парад. Провел. С дурочкой на крыше.
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а по-моему виновные в расстрелах никуда с Украины не выезжали
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Касапы ...!!!!
.
А как счасс ваш Свинарчук..
.
Еще Барыга , - или ужэ предприниматель....
..
.
А то зеленейсский-ПУТИн пока не афишируют его новую ДОЛЖНОСТЬ ?....

.
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Наперсточники,помню когда перед выборами представили для лохотрата будущих министров в том числе доктор Комаровский,где они? Кто остался из анонсированных?
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пока разбежалось БПП и Народный Фронт,Слуга народа еще на месте
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чёт не пойму??войну на раз-два закончат а вот партию реформировать оказывается намного сложней!!??(и само собой напрашивается вопрос??что в преоритете??) На посаду глави партії "Слуга народу" виберуть іншу людину, - Разумков підтвердив, що залишає свій пост - Цензор.НЕТ 1531 На посаду глави партії "Слуга народу" виберуть іншу людину, - Разумков підтвердив, що залишає свій пост - Цензор.НЕТ 1060
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Разумков подтвердил, что покидает свой пост/ Из барыги идеолог как из дезертира главнокомандующий.Семья Разумкова владеет сетью ломбардов: пять ломбардов в Киеве и два в Черкасах. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Мы злимся на Зеленского: не того назначил, и то не так, и се не так.
А где нам взять тысячу Зеленских, чтобы сменить всех и сразу?
Все только начинается, нужно человеку дать время, а не требовать спустя 4 месяца.
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За слова надо отвечать. Весной обещал посадки. Войну обещал закончить: "надо просто перестать стрелять", тарифы обещал снизить, обещал закончить эпоху брехни, обещал прекратить кумовство ("ген.прокурор на 100% мой человек") и т.д. ГДЕ ЭТО ВСЕ???
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У президента нет полномочий устанавливать тарифы на коммуналку и бросать за решётку кого бы то ни было.
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Все политики во всех странах мира всегда обещают золотые горы, зачем вестись на их слова? Вестись надо на дела. То, что сейчас делает Зеленский, мне очень нравится. Гривна растёт, своих пленных возвращаем, лавочников наконец заставим работать в белую, рынок земли откроем, а это тоже копеечка в бюджет... Зеленский за эти 4 месяца для экономического развития страны сделал не меньше, чем Петя за 5 лет.
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А какие у него "полномочия"? Представлять государство во внешней политике? Так он уже "напредставлял"... Хохочут и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине, и в Вашингтоне... В Израиле уже плюются и матерятся... Дело за Пекином... Там он ещё не "представлял"...
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Вы серьезно хотите сменить всех и сразу на тысячу зеленских???
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Юзика главой партии СН, он большой и толстый...
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