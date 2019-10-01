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 Політика України
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Все про:митниця (568) Гончарук_Олексій (123)

 Нову митниця орієнтовно буде запущено 1 листопада, - Гончарук

Нову Державну митну службу України (ДМС) орієнтовно буде запущено 1 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі одного з телеканалів.

"Уже зараз нова митниця тільки створюється. Нам потрібно ще приблизно кілька тижнів, для того щоб перезавантажити середній кадровий склад нової митниці, і ми сподіваємося, що приблизно 1 листопада ми запустимо нову митницю і ви зможете побачити і відчути перші суттєві зміни на митниці", - сказав Гончарук.

Він визнав, що досі на митницях працюють корупціонери, проте вже до кінця року, за його словами, кадровий склад ДМС буде оновлено і очищено від недобросовісних чиновників на місцях.

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"Зараз досі на митницях, на жаль, працюють корупціонери. Ми це знаємо, і це не тільки на митницях - зокрема, в Архітектурній інспекції, Держлісагентстві, Держкомземі і багатьох інших органах на місцях залишилися корупціонери, і це лише питання часу. Якщо хтось думає, що добіжить до Києва і комусь щось занесе і все буде по-старому, то дуже помиляється. Нам потрібно ще кілька місяців, щоб зробити перезавантаження влади і митниці в тому числі", - заявив очільник уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151376
 
   
 Топ коментарі
 
Ещё не плохо бы сделать растаможку 2000 евро и такое гамно как розетка и цитрус закроются.
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Словосполучення "нова митниця буде запущена..." у мене викликає асоціацію зі зграєю голодних сторожових псів, яких запускають для годування. Вони налітають на їжу з гарчанням, скавчанням, вереском і писком. Таке вже було. При януковочу. На західні терени запустили голодних жонєукіх мальчіков і дєвочєк. Я пам'ятаю, як вони, русскогаварящіє" шукали у Львові квартири, ходили по гуртожитках. Через півроку-рік вони ходили по новобудовах і писали оголошення н дверях нових під'їздів: "куплю квартиру в етам району/ в етам домє". І купляли. Дорогі. Трикімнатні. Потім робили шикарні ремонти. Ще через рік-півтори у дворах будинків з'являлися дорогі нові автомобілі. А ще через деякий час гуляли "русскогаварящіє" бабушкі з колясками і обговорювали "етот бандєровскій Львов". Тепер вочевидь у нових новобудовах з'являться нові криворізькі хлопчики і дівчатка і все почнеться знову. Головне, щоб голодні наїлися. По саму зав'язку
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А, чё, новые- старые рожи брать перестанут? С трудом верится...Всю таможню нужно сдать в концессию фирме из цивилизованной европейской страны. Быдляк всегда будет воровать.
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Ну если честно и не кривя душой, то ее уже давным давно "запустили" Новая таможня ориентировочно будет запущена 1 ноября, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2219
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23.07.2019 Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3%
23.08.2019 Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд. Объемы промышленного производства в июле 2019 года сократились на 0,2%.
03.09.2019 Поступления от таможни в госбюджет сократились на четверть.
06.09.2019 Доходы государственного бюджета в августе 2019 года составили 87,6 млрд грн, что на 9% ниже плана. В том числе общий фонд госбюджета в августе получил 77,64 млрд грн, что на 10,6% меньше плана и на 8,8% меньше прошлогоднего показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.
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Так ведь они уже ее запустили. Дважды. Первый раз в начале сентября, а второй - к концу сентября.
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И что, ни один "французский писатель фантаст" из старой таможни в новую не переползет?
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И даже не сомневайтесь, ни-ни
Это ОПЯТЬ будут все новые лица Нову митниця орієнтовно буде запущено 1 листопада, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9144
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Скептично отношусь к таким "стремительным реформам". Патрульных полицейских дольше обучали, чем теперь таможенников. Где они возьмут за пару недель тысячи подготовленных как следует людей?
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Ещё не плохо бы сделать растаможку 2000 евро и такое гамно как розетка и цитрус закроются.
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А, чё, новые- старые рожи брать перестанут? С трудом верится...Всю таможню нужно сдать в концессию фирме из цивилизованной европейской страны. Быдляк всегда будет воровать.
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Словосполучення "нова митниця буде запущена..." у мене викликає асоціацію зі зграєю голодних сторожових псів, яких запускають для годування. Вони налітають на їжу з гарчанням, скавчанням, вереском і писком. Таке вже було. При януковочу. На західні терени запустили голодних жонєукіх мальчіков і дєвочєк. Я пам'ятаю, як вони, русскогаварящіє" шукали у Львові квартири, ходили по гуртожитках. Через півроку-рік вони ходили по новобудовах і писали оголошення н дверях нових під'їздів: "куплю квартиру в етам району/ в етам домє". І купляли. Дорогі. Трикімнатні. Потім робили шикарні ремонти. Ще через рік-півтори у дворах будинків з'являлися дорогі нові автомобілі. А ще через деякий час гуляли "русскогаварящіє" бабушкі з колясками і обговорювали "етот бандєровскій Львов". Тепер вочевидь у нових новобудовах з'являться нові криворізькі хлопчики і дівчатка і все почнеться знову. Головне, щоб голодні наїлися. По саму зав'язку
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Гончарук решил перезагрузить средний кадровый состав новой таможни.
Другими словами содрать с коррупционеров-таможенников за переназначение вагоны денег.
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А за місяцем, місяць... А за ним ще один...

Одним словом - саботаж.
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Та ты шо? А обещанный 01.10.2019 переход на электронный оборот документов в госучереждениях уже работает???
После перехода на электронный документооборот за месяц, как то сразу верится в новую таможню за месяц. Ага
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