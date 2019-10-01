 Нову митниця орієнтовно буде запущено 1 листопада, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі одного з телеканалів.

"Уже зараз нова митниця тільки створюється. Нам потрібно ще приблизно кілька тижнів, для того щоб перезавантажити середній кадровий склад нової митниці, і ми сподіваємося, що приблизно 1 листопада ми запустимо нову митницю і ви зможете побачити і відчути перші суттєві зміни на митниці", - сказав Гончарук.

Він визнав, що досі на митницях працюють корупціонери, проте вже до кінця року, за його словами, кадровий склад ДМС буде оновлено і очищено від недобросовісних чиновників на місцях.

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"Зараз досі на митницях, на жаль, працюють корупціонери. Ми це знаємо, і це не тільки на митницях - зокрема, в Архітектурній інспекції, Держлісагентстві, Держкомземі і багатьох інших органах на місцях залишилися корупціонери, і це лише питання часу. Якщо хтось думає, що добіжить до Києва і комусь щось занесе і все буде по-старому, то дуже помиляється. Нам потрібно ще кілька місяців, щоб зробити перезавантаження влади і митниці в тому числі", - заявив очільник уряду.