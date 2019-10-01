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Все про:Бахматюк (59) Ukrlandfarming (42) Укрлендфармінг (48)

 Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг"

HR-директорка одного з найбільших агрохолдингів країни групи компаній "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) Наталія Романенко розповіла про те, як трансформувався ринок праці за останні роки, чому українці їдуть працювати за кордон та як зробити ефективною службу зайнятості в Україні.

Зміни на ринку праці диктують нові вимоги до роботодавців, розповіла Наталія Романенко в інтерв’ю, що вийшло у програмі "Еспресо.Капітал" на телеканалі "Еспресо". Ринок праці дуже змінився, вважає вона. Якщо подивитися на статистику, у 2017 році на 10 вакансій припадало 50 безробітних працівників, в 2018 - 4, у цьому році 3 працівники на кожні 10 вакансій.

"Причин дуже багато, - каже НR-директорка "Укрлендфармінг". - В першу чергу, це демографічне питання. Це зменшення чисельності населення України, в тому числі працездатного, економічно активного населення. З другого боку, виїзд за кордон населення дуже сильно скоротив чисельність безробітних працівників в Україні". Ці зміни вплинули на те, що при пошуках роботи кандидати стають більш вимогливими до умов праці, можливості медичного страхування, пільг і так далі.

Наталія Романенка розповіла, що проводила дослідження, опитування серед колишніх працівників компанії, знайомих, які виїхали за кордон, за яких умов вони би повернулися. Більшість з опитаних сказали, що якщо би заробітна плата в Україні була би хоча б на 20% менша, ніж у Європі, вони готові залюбки повернутись, тому що залишати сім'ї, залишати друзів, залишати звичне життя і піддаватись таким культурним змінам нового середовища вони б не хотіли. Окрім того, трудову міграцію стимулює недостатня якість життя.

"Якщо говорити про причини, люди їдуть не стільки, щоб отримати більший дохід, скільки отримати якісніше життя для себе і своїх дітей. Тому якщо дивитися, наприклад, на сільське населення України, поки ми не розвинемо інфраструктуру села, доти звідти будуть масово виїжджати люди, і не стільки за кордон, а і в місто. Поки ми не змінимо якість життя в Україні: якість медицини, освіти, дозвілля, культурного розвитку, доти у нас буде цей відтік найкращого персоналу за кордон".

Тим часом ефективність роботи Центрів зайнятості викликає багато питань. Випадки успішної співпраці з центрами зайнятості у роботодавців є, але вони поодинокі. "На жаль, Центр зайнятості не може нам забезпечити ту кількість персоналу, яка нам необхідна для бізнесу. У будь-якому випадку центри зайнятості потрібні, але вони повинні переформатувати свою роботу. Центр зайнятості, розуміючи тенденцію, що технології в Україні живуть до 3 років і дуже швидко міняються, можуть стати партнерами бізнесу в частині перенавчання дорослого населення. Коли професія стає неактуальною, потрібно швидко отримати нову професію - і тут Центр зайнятості може бути надійним і дуже хорошим партнером. Але знов таки за умови, що для цього будуть переглянуті відповідні законодавчі нормативи і взагалі переглянуто систему навчання, освітні стандарти і професійні стандарти, - вважає Наталія Романенко. - І якщо в Україні буде така можливість дуже швидко здобути нову кваліфікацію, за рік-два, а не за 5 років, то відповідно ця людина зможе знов таки знайти себе на ринку праці і успішно реалізуватися".

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, що займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом та виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). На підприємствах групи компаній в 22 регіонах України працює близько 20 тис. осіб. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151374
 
   
 Топ коментарі
 
Напевно вона не чула що епоха бідності вже скінчилася.
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63% жителей Львовской области голосовало за Порошенко во втором туре. Сторонники Порошенко зарабатывают в Польше, не платят налоги в бюджет Украины. Им плевать на рост безработицы, падение гривны и падение ВВП в 2 раза.
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Ээээ, а как же деньги от заробитчан, которые они переказали в Украину? ТЫЦ ... Я даже ссылку привел на ваш любимый Г+Г, шоб меня не объявили брехуном и перекручивателем фактов Пока мы не изменим качество жизни в Украине, будет отток лучшего персонала за границу, - НR-директор "Укрлендфарминг" - Цензор.НЕТ 4616
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Чем больше будет отток, тем меньше денег потратят на перепись населения? А то как-то 5 миллиардов многовато для этой сомнительной процедуры Пока мы не изменим качество жизни в Украине, будет отток лучшего персонала за границу, - НR-директор "Укрлендфарминг" - Цензор.НЕТ 9060
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63% жителей Львовской области голосовало за Порошенко во втором туре. Сторонники Порошенко зарабатывают в Польше, не платят налоги в бюджет Украины. Им плевать на рост безработицы, падение гривны и падение ВВП в 2 раза.
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Ээээ, а как же деньги от заробитчан, которые они переказали в Украину? ТЫЦ ... Я даже ссылку привел на ваш любимый Г+Г, шоб меня не объявили брехуном и перекручивателем фактов
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Заробитчане работают на польскую экономику и ничего не платят в бюджет Украины. Заробитчане живут за счет того, что остальное население Украины платит за них: пенсии, строительство дорог, армию и т. д.
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Ну так ведь доллар дешевеет, а зарплаты не уменьшаются. Значит в баксах мы с каждым днем получаем все больше, а значит богатеем, не так ли? Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 2401
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Цены в гривнах не уменьшаются. Покупательная способность не меняется. Бедность остаётся на прежнем уровне
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Зато можно накупить долларов. И когда бакс будет по сто - на мгновение почувствовать себя Коломойским Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 6680
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А сторонники Зе не платят налогов в принципе, их цель - сидеть на ше государства.
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В регионах, где больше стронников Зеленского
- работают на предприятиях и платят налоги.
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Напевно вона не чула що епоха бідності вже скінчилася.
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Когда крупный бизнес начнет платить конкурентные с восточной Европой з/п, отток моментально прекратиться.
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Вы правы. Но! если сейчас в Кременчуге, например, инженер имеет 7 к грн, в польше, в сопоставимом городе, доходит до 25-30 к, зависит от курса. Примечательно, что цены в общем то одинаковы. и получается, что лет, разве что, через 15 будут такие же зп
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может и 10к+, но цены у нас последнее время выросли
как в гривне по факту, так и в долларе по курсу
, а вот в Польше инженер поболе 25/30,
за эти деньги там можно просто работать и не думать,
к слову
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Дико плюсую. Сам из Кремня и подтверждаю что все так и есть. А в Польше мясные продукты и молочка даже дешевле, правда овощи дороже. И еще заметьте, что в Польше он получит 25-30 к далеко не за квалифицированную работу инженера. Там это минимальная зарплата за низкоквалифицированный труд.
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Да, вы правы. Не скажу, что делаем что то очень высокотехнологическое. но..результат на лицо)
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Я в курсе. У меня дней десять назад детишки с Польши приехали. Работали она упаковщицей, он грузчиком. Фабрика делала магнитные школьные доски разного размера. Платили 13 злотых в час.
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7 к? Да ладно! Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 9140 У нас грузчики 11 тыс. имеют! Торговые - от 15, инженеры (по себе сужу) - за 30! Во Львов перебирайтесь
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Ну получается в Киеве жлобы, а не работодатели
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дак я собственно в польше и работаю инженером) а на счет 7 к - сотрудники бывшие там работают..все рассказывают(
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и это. я че в польшу уехал в 2016...вкурвила меня зп в 3 к) когда на тот момент за жилье отдавать нужно было полторы - две
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БЛин) вы меня так заинтриговали) скажите название фирмы) мне чисто из любопытства)
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Вот чего не могу, того не могу: официально у меня тысяч 7 - 8, так что кантору палить с Вашего позволения не буду. Но скажу, что ЗП, в общем, средняя по больнице. Знакомцы мои все примерно такой вот уровень имеют. В конце концов, я эту работу тоже просто по объявлению нашел. На старой пару лет назад имел 20 тыс. (долго не повышали, я утомился ждать). Так что кидайте этих пшеков, перебирайтесь поближе
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ох) я вам так скажу) не вернусь) я как приезжаю в родной город, довольно редко, вижу вот это все, что происходит. Люди злые, каждый норовит тебя обмануть, нагреться на тебе. мало того, адекватов неимоверное количество. А видимость работы властей меня вообще ошарашивает. не чувствую себя я там уже в безопасности, комфортно и уютно. в общем привык к хорошему
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В строительной конторе работал. Кадровицы говорили, текучка ужасная. Строители в Польшу едут валом, причем платят им там если и больше, то не намного. И порядки там построже (тут, к примеру, у них любой церковный праздник - выходной, а там за любое опоздание дрючат нипадецки). Но там им почему-то все-таки "комфортно и уютно", а здесь нет. Вот так-то.
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Филатов, теперь вот Бахматюк... Чёта подозрительно часто на Цензоре стала появляться реклама оскандалившихся барыг и народных слуг.
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Гражданин, не мешайте работать. И ваши намёки на заказные материалы беспочвенны. Пока мы не изменим качество жизни в Украине, будет отток лучшего персонала за границу, - НR-директор "Укрлендфарминг" - Цензор.НЕТ 5213
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хороший ЛЕНДфарминг, только ЛЕНД краденый, в так самое ничиво
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Есть такое дело.
А с оттоком кадров вообще просто все. Пока у польского фермера работать выгоднее, чем у Бахматюка, так есть и так будет. Так что не надо петь осто3,14здившие всем песни про качество жизни: платите справедливо, а качество жизни изменится без вас.
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Так заработная плата кстати и есть один из основных показателей КАЧЕСТВА жизни. Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 9169 Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 9169 Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 9169
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очевидное-невероятное.
открытие америки прям сделала
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"Причин очень много, - говорит НR-директор "Укрлендфарминг" - В первую очередь, это демографический вопрос. Это уменьшение численности населения Украины, в том числе трудоспособного, экономически активного населения. С другой стороны, выезд за границу населения очень сильно сократил численность безработных работников в Украине"
Опять дамочка лукавит. Давайте признаемся себе честно. Причина ОДНА. За последние годы цены на все у нас уже почти сравнялись с соседями из ЕС, на некоторые товары даже больше. Уровень заработной платы остался практически таким же. Максимум на 10% увеличился. То что поднимали минималку это ничего не значит. Просто часть зарплаты работника перекочевала из черной/серой в белую. Вот и все. Покуда у нас минимальная зарплата не вырастет до 800-1000 евро в месяц кадровая ситуация будет только ухудшаться. Остальное все вигня что она говорит.
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ок, скажи какая минимальная зарплата в Польше.
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Мне пох минималка в Польше. Мне достаточно знать, что наши заробитчане там имеют от 700 до 1000 баксов в месяц за низкоквалифицированный труд. Остальное мине похер. Вот покуда здесь больше не станет глупо рассчитывать что люди уезжать не будут. Молодежь так и подавно. Их тут ничего не держит.
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не ну ты же написал что минималка доолжны быть в 2 раза выше чем в Польше. Вот я и спрашиваю - с какого?
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Чтобы смысла туда ехать не было. Неужели не понятно?
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И вообще я написал цифры сколько должна быть зарплата здесь. Сколько в Польше минималка мне вообще похер.
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ты написал что минималка должна быть 800-1000 что в 2 раза больше чем в Польше. Польша к этой минималке шла 30 лет, через нищету, шоковые реформы и полное зубажиння (а не липовое как в Украине). И то смогла дойти только до половины той цифры которую ты написал.
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Цей процес вже не остановити.Хіба що закрити кордони та получити майдан.Нема довіри до "нашіх" буржуїв.Та гнути спину на це бидло не бажано.
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Что за порохоботство - при Мародере в 2018 наибольший ВВП по ППС на душу населения за всю историю независимости???
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Каждодневное открытие Америки просто поражает..
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Cze tupa *****, nehay spochatku navchitsja lujdsjkomu stavlennju do inshih!
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Вообще удивляюсь фирмам, которые держат в штате подобные подразделения.
Совершенно бесполезные дармоеды.
Какие то прыщавые девочки, задающие вопросы не по существу, ни грамма не понимающие в предметной области.
Кого, вообще, они могут рекомендовать?
Типо, депутатов от слуги урода, которых надо обучать табличке умножения в Трускавце.
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- Вы очень хорошо выполняете работу, пора вам прибавить...
- Денег к зарплате?
- Нет, объема работы.
- Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.
- Тогда лишим премии. Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 244.
Поки ми не змінимо якість життя в Україні, буде відтік кращого персоналу за кордон, - НR-директорка "Укрлендфармінг" - Цензор.НЕТ 2393 ..
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Может пора наступить олигархам на горло. Они то по мировым ценам продукцию продают, а зарплату платят работникам в два раза меньше.
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Поки не почнуть саджати таких негідників як бахматюк, косюк та їм подібних - ладу в Україні не буде.
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пізно кізонька бекнула. Для нас вже все багато чого пізно, - процес розчарування йде лавиноподібно.
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