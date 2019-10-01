 Закон про прослуховування нардепів буде прийнятий. Ті з СН, хто проти, можуть вже скласти повноваження, - нардепка Верещук

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Коментуючи зняття депутатської недоторканності, Верещук зазначила: "Я це робила свідомо. Ми маємо позбавити депутатів недоторканності. Політичний індемнітет – він лишається, але я чудово розумію, чим він відрізняється від усіх видів захищеності. І якщо хтось з моїх колег думав, що ми це проголосували для проформи, то ні – ми ідемо далі і робимо те, що хочуть люди. І я переконана, що ми повернемось до цього законопроєкту (№ 1009 про оперативно-розшукових заходах по народних депутатах. - Ред.)і проголосуємо його".
Нардепка додала, що "слуги народу" знали, куди йшли, і мусять пам'ятати про дані обіцянки.
"Таке голосування (за законопроект (№ 1009. - Ред.) буде для них тестом. І це повинно мати пояснення. Не можна пообіцяти, а потім вдавати, що ми цього не говорили. У 9-му скликанні так не буде, і якщо хтось цього не розуміє, то краще зараз скласти повноваження", - резюмувала Верещук.
Повний текст інтерв'ю з Іриною Верещук читайте тут.
А я угораю с русских. Представляю с какой завистью они смотрят сейчас на Украину, как завидуют стремительному улучшению жизни простого народа и нашей чесной и патриотической власти во главе с нашим общенациональным Лидером- Владимиром Зеленским!
Вдумайтесь при порохе семьей решали, кушать картошку сегодня или на завтра немного оставить, сегодня большие семьи украинцев с деловым видом выбирают себе вторую-третью машину в семью, вальяжно гуляя по огромным автосалонам.
при Порохе вот такого точно не было
Як пороблено. Поїхав до Франції, в той же вечір згорів Notre-Dame. Поїхав до Німеччини, у Меркель стався напад. Поїхав на Одещину, пляжі залило фекаліями. Поїхав до Туреччини, у турків бахнув землетрус і згоріла військова база. Поїхав до США, під Трампом запалав імпічмент.
Вова, хто ти? (С)
А те из СН кто занимался кнопкодавством уже сложили полномочия?!
Вони вже передумали за це карати - не такий великий гріх...
ЗЕбезяны жили на вершинах деревьев, а так как звери редко смотрят вверх, то обезьянам и Народу Джунглей не приходилось встречаться. Они помирились на том, что придумали поговорку: «Все джунгли будут думать завтра так, как обезьяны думают сегодня», и очень этим утешались. Никто из зверей не мог до них добраться, и никто не обращал на них внимания… - Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим - значит, это правда! - кричали ЗЕбезяны
- Хорошо! Начнём же пляску Каа - Пляску Голода. Сидите смирно и смотрите!...
-ЗЕбезяны, - наконец послышался голос Каа, - можете вы шевельнуть рукой или ногой без моего приказа? Говорите.
- Без твоего слова мы не можем шевельнуть ни рукой, ни ногой, о Каа!
- Хорошо! Подойдите на один шаг ближе ко мне!
Ряды ЗЕбезьян беспомощно качнулись вперёд, и Балу с Багирой невольно сделали шаг вперёд вместе с ними.
- Ближе! - прошипел Каа.
И обезьяны шагнули ещё раз.
Маугли положил руки на плечи Багиры и Балу, чтобы увести их прочь......
За них все сворует Беня
Ну будут иметь по два телефона: один для всех, а второй только для узкого круга лиц, в который НАБУ не входит
Дубинский (говорящая жопа Коломосйского): "этот закон Шабунина и всяких соросят нельзя принимать. Мы прокатили закон этих дол...ов"
Правда не учел одно, что подавал этот законопроект в парламент - сам Зеленский
Т.е депутат Дубинский от СН назвал Зеленского дол...ом...))
Лишь бы не принимать хороший реформаторский закон.. который помешает творить беспредел Аваковской банде с Бабломойским.
Тому повиннні бути от такі потенціально каральні механізми для очільників країни.
Можуть заперечити, що, наприклад, в Китаї високопосадовців навіть стріляють, але вони продовжують красти. Так.
Але на якому зараз місці в світі Китай?
- Зато увлекательно и поучительно.
а они не захотят- не бить же их
А чому ні? Було б кумедно...
Парламент это ветвь власти. С неприкосновенным президентом и его силовиками, зависимые депутаты - это шаги к диктатуре, и другого объяснения происходящему быть не может.
Без аудита НАБУ, ГБР правда еще молодое, и последующих выговоров как минимум, прослушка не поможет.