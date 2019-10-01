 Росія мусить у повному обсязі виконувати свої статутні зобов'язання в Раді Європи, - МЗС Франції

Про це 30 вересня під час виступу на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи заявила державний секретар з європейських справ міністерства Європи і закордонних справ Франції Амелі Моншален, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я вітаю обмін ув'язненими, що відбувся між Україною і Росією, зокрема, звільнення українських військових моряків та Олега Сенцова. Це вселяє надію на встановлення довіри та сприятиме суттєвому діалогу задля політичного урегулювання конфлікту в Україні", - зазначила Моншален.
Вона наголосила, що Франція повною мірою підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах територіально визнаних кордонів.
Росія мусить у повному обсязі виконувати свої статутні зобов'язання у Раді Європи, додала держсекретарка МЗС Франції.
Франція нині головує в Комітеті міністрів Ради Європи.
тжиматьаннексировать у них полуострова?
а у них "клиент всегда прав" в самом извращённом смысле слова клиент..