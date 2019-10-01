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 Політика України, За кордоном
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Все про:ПАРЄ (604) Рада Європи (212) Франція (787)

 Росія мусить у повному обсязі виконувати свої статутні зобов'язання в Раді Європи, - МЗС Франції

Франція вітає звільнення Росією українських політичних в'язнів та військовополонених і заявляє про свою підтримку територіальної цілісності України.

Про це 30 вересня під час виступу на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи заявила державний секретар з європейських справ міністерства Європи і закордонних справ Франції Амелі Моншален, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я вітаю обмін ув'язненими, що відбувся між Україною і Росією, зокрема, звільнення українських військових моряків та Олега Сенцова. Це вселяє надію на встановлення довіри та сприятиме суттєвому діалогу задля політичного урегулювання конфлікту в Україні", - зазначила Моншален.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща на знак солідарності з Україною долучилася до часткового бойкоту сесії ПАРЄ

Вона наголосила, що Франція повною мірою підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах територіально визнаних кордонів.

Росія мусить у повному обсязі виконувати свої статутні зобов'язання у Раді Європи, додала держсекретарка МЗС Франції.

Франція нині головує в Комітеті міністрів Ради Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151371
 
   
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Більше дупіту Путлєру лижіть і дістанете до його совісті.
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Взносы в уставной капитал ПАСЕ внесли - уставные обязательства выполнили.
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например не нападать на соседние страны и не отжимать аннексировать у них полуострова?
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Нет, платить членские взносы, а то организация загнется
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ааа.. тю, а я думала у них там реально какие-то правила, честь и совесть
а у них "клиент всегда прав" в самом извращённом смысле слова клиент..
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срали кацапи на вас шісток ними проплачених...
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Франция, а по-моему Расия плевала на ваши правила
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А ось і " нашипартньори" своє слово сказали
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Надо было это перед голосованием за возвращение кацапов говорить.
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она и выполняет ложит на всех а вы и рады стараться еврошлюхи
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Жополизы путинские во главе с Макроном.
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