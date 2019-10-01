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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1162) транспорт (389) Філатов (213)

 У Дніпрі прибирають маршрутки і запускають автобуси з кондиціонерами і Wi-Fi

У Дніпрі за дорученням міського голови Бориса Філатова почали реорганізацію транспортної мережі.

Мета - прибрати малогабаритні маршрутки, щоб замість них їздили автобуси великої місткості з кондиціонерами, в яких містянам буде комфортно і безпечно пересуватися.

"У мене була дуже серйозна розмова з директором департаменту транспорту, до квітня наступного року потрібно повністю навести лад у транспортній сфері, а саме - з маршрутками. Уже зараз у місто будуть заходити перевізники з великими автобусами. Це принципове стратегічне рішення", - зазначив мер Дніпра в ефірі програми "Грані" на "34 каналі".

Так, у місті вже з'явився новий перевізник із 13 сучасними автобусами великої місткості. Він придбав їх за власний рахунок у Швеції. Вартість одного автобуса - близько 40 тис. євро. Вони мають Wi-Fi, пандуси, місце для візочків, пристрої для заряджання гаджетів, а незабаром в автобусах планують встановити термінали для оплати проїзду. Крім цього, машини екологічні.

У Дніпрі прибирають маршрутки і запускають автобуси з кондиціонерами і Wi-Fi 01

Також, за словами Бориса Філатова, Дніпро закупить 33 нові тролейбуси у "Південмашу".

"Підприємство виграло тендер, я дуже пишаюся цією співпрацею. До кінця року "Південмаш" обіцяє поставити нам 12 нових тролейбусів, всі 33 отримаємо до вересня 2020 року. Керівництво "Південмашу" теж вдячне за те, що замовлення саме в місті. Я думаю, що наші колеги впораються, і ми запустимо новий тролейбусний маршрут", - зазначив Борис Філатов.

Повне інтерв'ю міського голови Дніпра Бориса Філатова програмі "Грані" 34 каналу можна переглянути за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151369
 
   
 Топ коментарі
 
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А то вже дістали ці убиті "скотовозки".
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в чем не прав - поконкретней можно? сейчас моника и к по приказу шефа бени съедает мера Днепра - в чем я не прав? - как вам просто не стыдно такое писать,я очень возмущен
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да филе пора уходить - он же много делает для горожан ,как и порох для украинцев - зе режим так хочет
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А то вже дістали ці убиті "скотовозки".
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На некоторых маршрутах они оправданы. Но далеко не на всех.
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Оправданы малогабаритные пассажирские микроавтобусы, а не переделанные, ушатанные грузовые скотовозы. Лютой ненависть. ненавижу маршрутки, их владельцев, их водителей и городских мафиози у этой кормушки. И думаю я не одинок.
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Ещё как не одинок. Я вообще перестал ездить на общественном транспорте с некоторых пор, и почти исключительно на личном передвигаюсь, хотя это дороже и больше вредит экологии - но достали!!!
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Общественным транспортом пользуюсь крайне редко, в основном трамвай, троллейбус. На день города жена затащила меня в маршрутку... появилось ощущение, что меня везут на бойню. Это издевательство над человеком!!! О какой культуре может идти речь если тебя перевозят как скот... за твои же деньги. Филатов 1000 раз прав! Это единственный мэр Днепра который объявил войну скотовозкам! Дай Бог ему здоровья и терпения!
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по центру эти вай-фаи фиг проедут.....
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в польше это не мешает таким автобусам ездить по узеньким улочкам) да еще и достаточно быстро. к тому же гармошки тоже ездят.
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а в Польше во втором ряду паркуют авто???...то-то!))))
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Ну так тоже нужно проблему решать - свозить все запаркованные во втором ряду авто на штрафплощадки и выписывать большие штрафы в бюджет города.
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НАХРЕНА АВТОБУС В ЦЕНТРЕ? там тронвай и троллейбус неплохо справлялся сто лет уже.
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Метра не будет ещё лет 10. Запомните этот твист.В смысле разворовывание денег на метро.
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Ну у тебя же есть доказательства разворовывания? Или балабол?
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Сядь в лодочку, пришвартуйся под мостом и посмотри наверьхь снизу - там все доказательства. Если лодки нет, есть видео на ютубе, которое снимали после ремонта.
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Малчик. Эти ролики сняты дебилами для дебилов. Шоб им было о чём потрындеть.
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Да, я знаю что аутисты умеют снимать кино. Но это к сожалению, не отрицает подлинности видео.
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Дядйьо, ты идиот? Тендеры по завышенной цене, **** и Туркам на это как минимум начхать, если не поприветствовать.
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А я вот думаю -- дадут ли эти автобусы "большой вместимости" такую периодичность движения как "скотовозки"? Не дадут -- иначе пришлось бы их выпускать на линию столько же, как и "скотовозок" , что не выгодно владельцу -перевозчику, (ему выгодно, чтобы пассажиры --- как кильки в банке, что , естественно -- так и будет)... ну, и само собой -- пробка длиной в тысячелетие... значит --- придется в несколько раз дольше ждать на остановках.....
И в этих больших автобусах -- места, в основном -- стоячие ( с комфортом вас! и не забудьте подключиться к вай-фаю, стоя на одной ноге...)
сдается мне --- расчищается место для нужной компании...
И да! Почему то раньше "скотовозками" назывались Лиазы большой вместимости....
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если бы и маленькие, и большие -- ездили вместе -- только "за"! пассажир сам бы выбирал "уровень комфорта" зимой , в минус 20 стоя на остановке в "ботиночках на тонкой подошве", но упорно дожидаясь всего такого "креативного большого автобуса")))
а иначе --- придется всем рядом с ним стоять....
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да филе пора уходить - он же много делает для горожан ,как и порох для украинцев - зе режим так хочет
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Ты уже не знаешь, как поглубже лизнуть порошку задницу. Самому не омерзительно подобным заниматься?
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в чем не прав - поконкретней можно? сейчас моника и к по приказу шефа бени съедает мера Днепра - в чем я не прав? - как вам просто не стыдно такое писать,я очень возмущен
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Да во всем - ты конкретный дерьмовый жополиз.
Чего стоит только это твое " он же много делает для горожан ,как и порох для украинцев".
Прям благодетеля из порошка сотворил. Икону его уже поставил в красном уголке, чтобы поклоны 3 раза на день бить?
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Вопрос о Филатове, а не о порохе. Такое строительство в Днепре как при Филатове, было только в 60-70 годы прошлого века. Город оживает и становиться удобным для проживания. Все годы незалежности город грабили, вывозя деньги вагонными нормами(город Днепр, это 10% ВВП Украины). Кучма, Лазаренко, Тимошенко, Вилкул - это грабители Днепра. Кучма, тот даже хотел продать КБЮ и ЮМЗ Московии, за что был бит палкой по голове Макаровым. Теперь Беня решил пограбить Днепр... впрочем, и не только Днепр. Моника - это же его ковёрный клоун?
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Зелёные рептилии, типа тебя, до сих пор не врубаются, что они не просто омерзительны, но и зловонны. Он вас несёт гнилым болотом даже с монитора.
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ну, сказал, как в лужу перднул...
Чотаржу.
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Этот тот самый мэр, который на пари с Зеленским очень своеобразно "отремонтировал" мост? Вы любите, когда вам пускают пыль в глаза и вешают лапшу на уши? Тогда это ваш мэр!
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Вот что значит спорить Зелей, Филатов сразу засуетился...
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ЮЖМАШ уже троллейбусы вместо ракет выпускает?
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лет 25 уже как
правда по цене они получаются как ракеты
поэтому и приходится в Белоруси покупать
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Вот только не надо. Там от Белоруси только лицензия и кузов. Начинка Сименс, прямые поставки из Германии. Кстати, и разработка троллейбуса, это тот же Сименс, для МАЗа. И достаточно удачная.
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позитивна новина, маршрутки - то фуфло.
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Не ужели сраные богданы отправятся на свалку?
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Если честно, лучше бы он подумал о электробусах. Во всем мире электробусы вытесняют автобусы, а тем более где с экологией проблемы
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есть пару аккумуляторных троллейбуса в Днепре
пойдет ?
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Ведь производство аккумуляторов и их утилизация так полезны для окружающей среды.
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А производство электроэнергии вообще безвредно)))
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Да, если не смотреть на всю необходимую для работы электротранспорта инфраструктуру, то они - самые экологически чистые средства передвижения.
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Удивили...Трактора ЮМЗ тысячами клепали не говоря о ракетах и никто не считал это восьмым чудом света а сегодня на открытие общественного сортира приезжают президенты ленточку перерезать, нашли чем гордиться...
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но на выборах мэра победит "зеленый" фитнесс - тренес или просто кум уборщицы из 95 квартала
Нарiд так проголосует ему нужны новые прикольные мордашки из инстаграмма
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Перечитував "Як ми писали роман" Джерома К. Джерома - знайшов персонажа, який можна визначити як "зебіл 19 ст."

Он был услужливый паренек, но туп до умопомрачения. В тот год на небе появилась комета, и все только и говорили, что о ней. Однажды Джимми сказал мне:
«Говорят, скоро здесь будет комета, сэр?» - Он сказал это так, словно речь шла о цирковом представлении.
«Будет! - ответил я. - Она уже здесь. Разве ты не видел ее?»
«Нет, сэр».
«Тогда посмотри на нее сегодня вечером. Это очень интересно».
«Да, сэр, мне хотелось бы посмотреть. Говорят, она с хвостом, сэр?»
«Да, у нее очень красивый хвост».
«Точно, сэр. Все говорят, что она хвостатая. А куда надо идти, чтобы увидеть ее?»
«Никуда не надо ходить. Ты увидишь ее в собственном саду в десять часов вечера».
Он поблагодарил меня и, споткнувшись о мешок с картофелем, плюхнулся головой вперед в свой паром и отчалил.
На следующее утро я спросил его, видел ли он комету.
«Нет, сэр, я не нашел ее».
«А ты искал?»
«Да, сэр, искал. И очень долго».
«Как же ты не увидел ее? - воскликнул я. - Ночь была достаточно ясной. Где ты ее искал?»
«В нашем саду, сэр. Как вы мне сказали».
«А где именно в саду? - вмешалась Аменда, которая случилась поблизости. - Под кустами крыжовника?»
«Да… повсюду».
Оказалось, что он действительно искал ее: взял в конюшне фонарь и обшарил весь сад в поисках кометы.
Но свой собственный рекорд глупости он побил тремя неделями позже. Мак-Шонесси гостил тогда у нас и в пятницу вечером приготовил салат по рецепту, полученному от своей тетки. Разумеется, в субботу утром все мы были больны. Человек, отведавший блюда, приготовленного Мак-Шонесси, неизменно заболевает. Есть люди, пытающиеся объяснить это глубокомысленными разговорами о «причинах и следствиях». Сам Мак-Шонесси настаивает, что это простое совпадение.
«Откуда вы можете знать, - говорит он, - что не заболели бы, если бы не кушали этого? Выглядите вы сейчас неважно, это очевидно, и мне вас жаль. Но неизвестно, что с вами было бы, если б вы не поели этого блюда: возможно, вы были бы уже покойником. Весьма вероятно, что я спас вам жизнь».
И весь остаток дня он вел себя как человек, который спас вас от могилы.
Едва появился Джимми, я сразу вцепился в него. «Джимми, - сказал я, - немедленно беги в аптеку. Не останавливайся нигде. Попроси дать тебе лекарство от расстройства желудка, вызванного отравлением овощами. Попроси что-нибудь посильнее и столько, чтобы хватило на четверых. Не забудь: средство от отравления овощами. Спеши, а то будет поздно».
Мое волнение передалось парню. Он соскочил обратно на паром и стал отталкиваться изо всех сил. Достигнув берега, он исчез в направлении поселка.
Прошло полчаса, но Джимми не возвращался. Ни у кого не хватало энергии, чтобы отправиться вслед за ним. У нас было ровно столько сил, сколько нужно, чтобы сидеть и вяло ругать его. По истечении часа мы все почувствовали себя много лучше. Когда прошло полтора часа, мы были рады, что он не вернулся вовремя, и только интересовались, что с ним приключилось.
Вечером, проходя по деревне, мы увидели его сидящим у открытой двери родительского домика. Он сидел там, закутанный в шаль, и вид у него был больной, и измученный.
«Что с тобой, Джимми? - спросил я. - В чем дело? Отчего ты не вернулся утром?»
«Я не мог, сэр, - отвечал Джимми, - мне было так плохо. Мать заставила меня лечь в постель».
«Ты выглядел здоровым сегодня утром, - сказал я. - Отчего же тебе вдруг стало плохо?»
«От того лекарства, которое дал мне "мистер Джонс. Оно сразу свалило меня с ног".
Догадка озарила мой мозг.
«А что ты сказал» Джимми, когда пришел к мистеру Джонсу?» - спросил я.
«То, что вы велели, сэр: чтобы он дал мне какое-нибудь лекарство от растительного отравления. И чтобы оно было посильнее и чтобы его хватило на четверых».
«А что он ответил?»
«Он сказал, что это вздор, придуманный вами, сэр, и что для начала мне достаточно порции на одного. Потом он спросил меня, не ел ли я снова зеленые яблоки».
«И ты сказал "да"?»
«Да, сэр, я сказал ему, что съел несколько штук, и он заявил, что лекарство поможет мне и что, по его мнению, это послужит мне хорошим уроком».
«А ты не подумал, Джимми, что речь шла вовсе не о тебе, что ты отлично себя чувствуешь и вовсе не нуждаешься в лекарстве?»
«Нет, сэр».
«И неужели даже в глубине твоего сознания не шевельнулось подозрение, Джимми?»
«Нет, сэр».
Люди, которые не встречали Джимми, не верят в эту историю. Они заявляют, что все ее предпосылки находятся в противоречии с законами, управляющими человеческой природой, что ее детали не соответствуют нормам вероятности. Те же; кто видел Джимми и разговаривал с ним, не сомневаются ни в одном моем слове.
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скажу по примеру Полтавы . да большие автобусы лучше . да ездить в них приятнее . да водилы более адекватны не то что фанаты шансона на Газелях . но все Скании в 19-20 00 едут в парк . а дальше ? есть еще и тролейбусы но их не много и доехать на них можно не в каждый район
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не фиг писать глупости У Дніпрі прибирають маршрутки і запускають автобуси з кондиціонерами і Wi-Fi - Цензор.НЕТ 1288 если для тебя 20 00 это уже ночь то я тебе могу только посочувствовать
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Машину купи для ночных гулянок и не ной.Нормальные люди в это время дома с детьми общаются.
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если мне нужен будет совет идиота то обращусь в дурдом . а пока свои рекомендации запиши на бумажку скрути в трубочку и засунь себе в задницу У Дніпрі прибирають маршрутки і запускають автобуси з кондиціонерами і Wi-Fi - Цензор.НЕТ 3635
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то обращусь в дурдом

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Зачем? Ты с него и пишешь. Сегодня у вас культмассовые мероприятия, Моргулис вам шнурок от тырнета выдал.
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пятнадцать минут и ты родил такой остроумный ответ . для такого тупорылого как ты это прям мозговой штурм . а ну собери извилины в кучу вырыгай еще что нибудь . а то погода ни в дуду . настроение не очень . хоть ты повеселишь У Дніпрі прибирають маршрутки і запускають автобуси з кондиціонерами і Wi-Fi - Цензор.НЕТ 1704
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Найди себе работу нормально оплачиваемую, от 1500 уё, перестанешь ночью зависеть от автобусов, заодно труд из тебя человека сделает, а пока ты кривляющаяся макака.
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сынок не тебе пидорок меня учить У Дніпрі прибирають маршрутки і запускають автобуси з кондиціонерами і Wi-Fi - Цензор.НЕТ 3860 для меня нет проблем в передвижении по ночному городу . но кроме меня в Полтаве живет множество людей у которых нет машин и не всегда есть деньги на такси . и вообще мудило я тебе уже говорил что тебе делать со своими советами
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У тебя очень низкие доходы, поэтому ты кривляешься как обезьянка и переходишь на личности. Найди себе нормально оплачиваемую работу - она из тебя человека сделает.
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Та він просто припізжений або троляка. Не витрачай часу
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Опять Филатов... Интересно, к чему такая бурная рекламная кампания? К повышению или (тьфу-тьфу) наоборот?
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Наоборот - проворовался он сильно, прокуратура проверяет, зам. Лысенко в бегах за границей и в ближайшее время наверное не вернется
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Прокуратура там, походу, дело шьет белыми нитками, мешая даже проводить независимые экспертизы.
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Посмотрим, в любом случае торчащую из конструкций моста ржавую арматуру - видно и без експертизы
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лучше бы Филя запретил это богдановские скотовозки, от их поросячего визга тормозов, крышу срывает, особенно если дом под над дорогой...
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Если "новый" перевозчик закупился автобусами по 40 тыс. уро, то Филатов, как истинный патриот, закупится траликами тыщ по 100 уро. А что вы хотели, ведь карман всегда должен быть полным?
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Закупился у госпредприятия которое платит налоги в бюджет Днепра и которое платит зарплату жителям Днепра. Ух какой плохой Филатов! Лучше бы закупился как Виталька в ПОльше.
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пардон, у кого он закупился? кто делаед автобусы?
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Дуже вчасні кондьори на зиму.))) У нас ще влітку були вже автобуси з кондьорами.
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Эх, когда уже в Одессе такое будет... Задрали эти скотовозки, я на них езжу в исключительных случаях.
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сообщением-синагога днепр-могила цадика брахмана.и форшмак в салоне )))
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Нехватало нам ещё чисто еврейских автобусов, сюда начнут палестинцы наяривать..
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Побыстрей бы говноспринтеры и газели исчезли с маршрутов
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Маршрутки можно и нужно использовать там, где не очень большой пассажиропоток и нерентальбо использовать автобусы (со сравнительно небольшим интервалом движения)!
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Супер. Так повинно бути по всій Україні
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В самом деле? Или это балабольство как с мостом и хуперлупом?
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