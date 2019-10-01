 У Дніпрі прибирають маршрутки і запускають автобуси з кондиціонерами і Wi-Fi

Мета - прибрати малогабаритні маршрутки, щоб замість них їздили автобуси великої місткості з кондиціонерами, в яких містянам буде комфортно і безпечно пересуватися.
"У мене була дуже серйозна розмова з директором департаменту транспорту, до квітня наступного року потрібно повністю навести лад у транспортній сфері, а саме - з маршрутками. Уже зараз у місто будуть заходити перевізники з великими автобусами. Це принципове стратегічне рішення", - зазначив мер Дніпра в ефірі програми "Грані" на "34 каналі".
Так, у місті вже з'явився новий перевізник із 13 сучасними автобусами великої місткості. Він придбав їх за власний рахунок у Швеції. Вартість одного автобуса - близько 40 тис. євро. Вони мають Wi-Fi, пандуси, місце для візочків, пристрої для заряджання гаджетів, а незабаром в автобусах планують встановити термінали для оплати проїзду. Крім цього, машини екологічні.
Також, за словами Бориса Філатова, Дніпро закупить 33 нові тролейбуси у "Південмашу".
"Підприємство виграло тендер, я дуже пишаюся цією співпрацею. До кінця року "Південмаш" обіцяє поставити нам 12 нових тролейбусів, всі 33 отримаємо до вересня 2020 року. Керівництво "Південмашу" теж вдячне за те, що замовлення саме в місті. Я думаю, що наші колеги впораються, і ми запустимо новий тролейбусний маршрут", - зазначив Борис Філатов.
Повне інтерв'ю міського голови Дніпра Бориса Філатова програмі "Грані" 34 каналу можна переглянути за посиланням.
А то вже дістали ці убиті "скотовозки".
И в этих больших автобусах -- места, в основном -- стоячие ( с комфортом вас! и не забудьте подключиться к вай-фаю, стоя на одной ноге...)
сдается мне --- расчищается место для нужной компании...
И да! Почему то раньше "скотовозками" назывались Лиазы большой вместимости....
а иначе --- придется всем рядом с ним стоять....
Чего стоит только это твое " он же много делает для горожан ,как и порох для украинцев".
Прям благодетеля из порошка сотворил. Икону его уже поставил в красном уголке, чтобы поклоны 3 раза на день бить?
Чотаржу.
правда по цене они получаются как ракеты
поэтому и приходится в Белоруси покупать
пойдет ?
Нарiд так проголосует ему нужны новые прикольные мордашки из инстаграмма
Он был услужливый паренек, но туп до умопомрачения. В тот год на небе появилась комета, и все только и говорили, что о ней. Однажды Джимми сказал мне:
«Говорят, скоро здесь будет комета, сэр?» - Он сказал это так, словно речь шла о цирковом представлении.
«Будет! - ответил я. - Она уже здесь. Разве ты не видел ее?»
«Нет, сэр».
«Тогда посмотри на нее сегодня вечером. Это очень интересно».
«Да, сэр, мне хотелось бы посмотреть. Говорят, она с хвостом, сэр?»
«Да, у нее очень красивый хвост».
«Точно, сэр. Все говорят, что она хвостатая. А куда надо идти, чтобы увидеть ее?»
«Никуда не надо ходить. Ты увидишь ее в собственном саду в десять часов вечера».
Он поблагодарил меня и, споткнувшись о мешок с картофелем, плюхнулся головой вперед в свой паром и отчалил.
На следующее утро я спросил его, видел ли он комету.
«Нет, сэр, я не нашел ее».
«А ты искал?»
«Да, сэр, искал. И очень долго».
«Как же ты не увидел ее? - воскликнул я. - Ночь была достаточно ясной. Где ты ее искал?»
«В нашем саду, сэр. Как вы мне сказали».
«А где именно в саду? - вмешалась Аменда, которая случилась поблизости. - Под кустами крыжовника?»
«Да… повсюду».
Оказалось, что он действительно искал ее: взял в конюшне фонарь и обшарил весь сад в поисках кометы.
Но свой собственный рекорд глупости он побил тремя неделями позже. Мак-Шонесси гостил тогда у нас и в пятницу вечером приготовил салат по рецепту, полученному от своей тетки. Разумеется, в субботу утром все мы были больны. Человек, отведавший блюда, приготовленного Мак-Шонесси, неизменно заболевает. Есть люди, пытающиеся объяснить это глубокомысленными разговорами о «причинах и следствиях». Сам Мак-Шонесси настаивает, что это простое совпадение.
«Откуда вы можете знать, - говорит он, - что не заболели бы, если бы не кушали этого? Выглядите вы сейчас неважно, это очевидно, и мне вас жаль. Но неизвестно, что с вами было бы, если б вы не поели этого блюда: возможно, вы были бы уже покойником. Весьма вероятно, что я спас вам жизнь».
И весь остаток дня он вел себя как человек, который спас вас от могилы.
Едва появился Джимми, я сразу вцепился в него. «Джимми, - сказал я, - немедленно беги в аптеку. Не останавливайся нигде. Попроси дать тебе лекарство от расстройства желудка, вызванного отравлением овощами. Попроси что-нибудь посильнее и столько, чтобы хватило на четверых. Не забудь: средство от отравления овощами. Спеши, а то будет поздно».
Мое волнение передалось парню. Он соскочил обратно на паром и стал отталкиваться изо всех сил. Достигнув берега, он исчез в направлении поселка.
Прошло полчаса, но Джимми не возвращался. Ни у кого не хватало энергии, чтобы отправиться вслед за ним. У нас было ровно столько сил, сколько нужно, чтобы сидеть и вяло ругать его. По истечении часа мы все почувствовали себя много лучше. Когда прошло полтора часа, мы были рады, что он не вернулся вовремя, и только интересовались, что с ним приключилось.
Вечером, проходя по деревне, мы увидели его сидящим у открытой двери родительского домика. Он сидел там, закутанный в шаль, и вид у него был больной, и измученный.
«Что с тобой, Джимми? - спросил я. - В чем дело? Отчего ты не вернулся утром?»
«Я не мог, сэр, - отвечал Джимми, - мне было так плохо. Мать заставила меня лечь в постель».
«Ты выглядел здоровым сегодня утром, - сказал я. - Отчего же тебе вдруг стало плохо?»
«От того лекарства, которое дал мне "мистер Джонс. Оно сразу свалило меня с ног".
Догадка озарила мой мозг.
«А что ты сказал» Джимми, когда пришел к мистеру Джонсу?» - спросил я.
«То, что вы велели, сэр: чтобы он дал мне какое-нибудь лекарство от растительного отравления. И чтобы оно было посильнее и чтобы его хватило на четверых».
«А что он ответил?»
«Он сказал, что это вздор, придуманный вами, сэр, и что для начала мне достаточно порции на одного. Потом он спросил меня, не ел ли я снова зеленые яблоки».
«И ты сказал "да"?»
«Да, сэр, я сказал ему, что съел несколько штук, и он заявил, что лекарство поможет мне и что, по его мнению, это послужит мне хорошим уроком».
«А ты не подумал, Джимми, что речь шла вовсе не о тебе, что ты отлично себя чувствуешь и вовсе не нуждаешься в лекарстве?»
«Нет, сэр».
«И неужели даже в глубине твоего сознания не шевельнулось подозрение, Джимми?»
«Нет, сэр».
Люди, которые не встречали Джимми, не верят в эту историю. Они заявляют, что все ее предпосылки находятся в противоречии с законами, управляющими человеческой природой, что ее детали не соответствуют нормам вероятности. Те же; кто видел Джимми и разговаривал с ним, не сомневаются ни в одном моем слове.
==
Зачем? Ты с него и пишешь. Сегодня у вас культмассовые мероприятия, Моргулис вам шнурок от тырнета выдал.