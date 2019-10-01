 У Дніпрі прибирають маршрутки і запускають автобуси з кондиціонерами і Wi-Fi

Мета - прибрати малогабаритні маршрутки, щоб замість них їздили автобуси великої місткості з кондиціонерами, в яких містянам буде комфортно і безпечно пересуватися.

"У мене була дуже серйозна розмова з директором департаменту транспорту, до квітня наступного року потрібно повністю навести лад у транспортній сфері, а саме - з маршрутками. Уже зараз у місто будуть заходити перевізники з великими автобусами. Це принципове стратегічне рішення", - зазначив мер Дніпра в ефірі програми "Грані" на "34 каналі".

Так, у місті вже з'явився новий перевізник із 13 сучасними автобусами великої місткості. Він придбав їх за власний рахунок у Швеції. Вартість одного автобуса - близько 40 тис. євро. Вони мають Wi-Fi, пандуси, місце для візочків, пристрої для заряджання гаджетів, а незабаром в автобусах планують встановити термінали для оплати проїзду. Крім цього, машини екологічні.

Також, за словами Бориса Філатова, Дніпро закупить 33 нові тролейбуси у "Південмашу".

"Підприємство виграло тендер, я дуже пишаюся цією співпрацею. До кінця року "Південмаш" обіцяє поставити нам 12 нових тролейбусів, всі 33 отримаємо до вересня 2020 року. Керівництво "Південмашу" теж вдячне за те, що замовлення саме в місті. Я думаю, що наші колеги впораються, і ми запустимо новий тролейбусний маршрут", - зазначив Борис Філатов.

Повне інтерв'ю міського голови Дніпра Бориса Філатова програмі "Грані" 34 каналу можна переглянути за посиланням.