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 Політика України
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Все про:Кремль (208) Пєсков (588) Тристороння контактна група (138)

 Відмова Києва від "формули Штайнмаєра" "істотно загальмує весь процес", - Пєсков

У Кремлі очікують, що Київ у вівторок на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо України прояснить своє ставлення до "формули Штайнмаєра".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми чули з Києва різні заяви щодо попередньої відмови (від підписання "формули Штайнмаєра". - Ред.). Говорилося і про технічну помилку, і про нерозуміння, і так далі", - сказав він журналістам.

"Тому сьогодні, звичайно, всі чекають, що настане ясність, чи трансформувалася якось попередня позиція української сторони, чи підтверджує українська сторона свій відхід від попередніх домовленостей або, навпаки, коригує підтвердження своїх попередніх зобов'язань. Тому сьогодні ми саме цього й очікуємо", - продовжив Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безсмертний опублікував текст про реалізацію "формули Штайнмаєра" і закликав у жодному разі його не підписувати

Відповідаючи на запитання про те, що робитиме Кремль, якщо Київ все ж остаточно відмовиться від прийняття "формули Штайнмаєра", прессекретар президента РФ сказав, що російська сторона "продовжить пошуки шляхів вирішення цієї внутрішньоукраїнської проблеми в міру своїх можливостей".

Разом з тим Пєсков підкреслив, що відмова Києва від "формули Штайнмаєра" "істотно загальмує весь процес".

Нагадаємо, раніше колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний опублікував текст "формули Штайнмаєра", який готується від імені ТКГ для глав держав "Нормандського формату".

Читайте: РосЗМІ опублікували представлену в Мінську "формулу Штайнмаєра" в російській редакції. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151367
 
 
 Топ коментарі
 
нашего бубочку даже мендель не защитит - ну если кто то попробует такой бред подписать
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Затормозит процесс выгодный Московии и лично Х..лу.
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отрок иди паси скот - вырастишь поговорим - ты ба какой)))
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нашего бубочку даже мендель не защитит - ну если кто то попробует такой бред подписать
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Это же не Петрусь, который соглашался на все и подписывал любой документ без разбору
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отрок иди паси скот - вырастишь поговорим - ты ба какой)))
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18.09.19 19:21 Украинская сторона никогда не соглашалась с формулой Штайнмайера, - Порошенко

https://censor.net.ua/news/3149234/ukrainskaya_storona_nikogda_ne_soglashalas_s_formuloyi_shtayinmayiera_poroshenko
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а потом пороХЛО брехало что такогой формулы не было))
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Фунуция логического мышления и апеллирования фактами в Вашем мозгу отключена. Лишь бы что-то ляпнуть...
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"І хочеться і колеться та ..." народ не дасть вчинити зраду. Із сльзами на очах радники Зєлі це розуміють.
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Головне щоб громадяни не повелися на отой місячник добровільної здачі бойових стовбурів. Добро має бути з куркулями (і не тільки). Бо обеззброєному народу можна вчинити такі пекельні борошна, що не буде сечі терпіти.
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Отказ от капитуляции существенно расстроит *****? Ну дык пущай пойдёт поскулит в уголке
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это правда. мыролюбный свиновальцманизм должен пресекаться на корню.
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Затормозит процесс выгодный Московии и лично Х..лу.
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Якщо ***** хоче підписання від України- отже це самий паскудний варіант розвитку подій...
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Згода Києва на формулу надасть прискорення команди ЗЄ в напрямку Ростова.
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А куда торопиться-то? Надо не спеша, основательно всё тщательно обдумать и взвесить.Отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс", - Песков - Цензор.НЕТ 3168
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Сьогодні у Мінську засідає тристороння контактна група. Головне питання, яке винесено на порядок денний - друга спроба дати згоду з боку України на реалізацію формули "Штайнмаєра".
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"Атка-а-з Киева ат "фолмулы Фтангенфы-ы-ылкуля" "фуфефенно фатолмофыт фефь флофефф", бе-бе-бе.
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Если паРашке не нравится, то так и надо делать...
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Атказ от формульі, штаньі Майера существенно затормозят процесс создания новароссии
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Будут сравнивать у кого лучше Штенмайер.
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А шо есть такое "формула Штайнмаера"? Всё, шо надо, уже подписано. А это - лишнее. Письков пусть подпишет хоть три раза
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"...отказ Киева от "формулы Штайнмайера" "существенно затормозит весь процесс..." Источник: https://censor.net.ua/n3151367
Закінчення цієї фрази прес-секретар цього разу не озвучив - ... капітуляції України.
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Вот объясните порохоботы кто сдал Крым и Донбасс???? Только не кричите "овощ" Відмова Києва від "формули Штайнмаєра" "істотно загальмує весь процес", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9174. Засали вводить военное положение в 2014 году сразу после захвата зассали. После боя кулаками не машут если что Відмова Києва від "формули Штайнмаєра" "істотно загальмує весь процес", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3892 . Поэтоиу нужно возвращать украинские территории.

А во-вторых почему США, Франция, Великобритания, Канада не направила войска в Украину для защиты территориальной целостности Украины. Они же все таки основные стороны Будапешского соглашения, где гарантируют территориальную целостность и суверенитет Украины.

Поэтому я уже сомневаюсь про НАТО. Я думаю нужно думать о себе а не о каком то Брюссельском зонтике. Врядли кто то направит свои войска для защиты территориальной целостности страны в рамках НАТО.
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Засали говоришь)) на мордовии школ нет,это понятно, и что же дремучий к людям то лезешь
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Нет Будапештского соглашения-есть меморандум о том,что если кто бросит атомную бомбу-будут наказывать.А в остальном-всё верно.
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Просветите нас, чем же будут наказывать в этом случае. А то слово "меморандум" как бы никаких наказаний не предусматривает.
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Всё верно -меморандум,где члены подписанты подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия. http://kiev1.org/budapesht-m.html
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Они штайнмайерами будут ещё 3 года меряться.
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Прочитав о направлении войск Канады в рамках Будапештского соглашения, я понял - ты неизлечимый идиот... Ты хоть слышал о сторонах, его подписавших? (я уже не говорю о том, читал-ли ты, его, вообще...)
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Я тут перечитував "Як ми писали роман" Джерома К. Джерома - знайшов персонажа, який можна визначити як "зебіл 19 ст."

Он был услужливый паренек, но туп до умопомрачения. В тот год на небе появилась комета, и все только и говорили, что о ней. Однажды Джимми сказал мне:
«Говорят, скоро здесь будет комета, сэр?» - Он сказал это так, словно речь шла о цирковом представлении.
«Будет! - ответил я. - Она уже здесь. Разве ты не видел ее?»
«Нет, сэр».
«Тогда посмотри на нее сегодня вечером. Это очень интересно».
«Да, сэр, мне хотелось бы посмотреть. Говорят, она с хвостом, сэр?»
«Да, у нее очень красивый хвост».
«Точно, сэр. Все говорят, что она хвостатая. А куда надо идти, чтобы увидеть ее?»
«Никуда не надо ходить. Ты увидишь ее в собственном саду в десять часов вечера».
Он поблагодарил меня и, споткнувшись о мешок с картофелем, плюхнулся головой вперед в свой паром и отчалил.
На следующее утро я спросил его, видел ли он комету.
«Нет, сэр, я не нашел ее».
«А ты искал?»
«Да, сэр, искал. И очень долго».
«Как же ты не увидел ее? - воскликнул я. - Ночь была достаточно ясной. Где ты ее искал?»
«В нашем саду, сэр. Как вы мне сказали».
«А где именно в саду? - вмешалась Аменда, которая случилась поблизости. - Под кустами крыжовника?»
«Да… повсюду».
Оказалось, что он действительно искал ее: взял в конюшне фонарь и обшарил весь сад в поисках кометы.
Но свой собственный рекорд глупости он побил тремя неделями позже. Мак-Шонесси гостил тогда у нас и в пятницу вечером приготовил салат по рецепту, полученному от своей тетки. Разумеется, в субботу утром все мы были больны. Человек, отведавший блюда, приготовленного Мак-Шонесси, неизменно заболевает. Есть люди, пытающиеся объяснить это глубокомысленными разговорами о «причинах и следствиях». Сам Мак-Шонесси настаивает, что это простое совпадение.
«Откуда вы можете знать, - говорит он, - что не заболели бы, если бы не кушали этого? Выглядите вы сейчас неважно, это очевидно, и мне вас жаль. Но неизвестно, что с вами было бы, если б вы не поели этого блюда: возможно, вы были бы уже покойником. Весьма вероятно, что я спас вам жизнь».
И весь остаток дня он вел себя как человек, который спас вас от могилы.
Едва появился Джимми, я сразу вцепился в него. «Джимми, - сказал я, - немедленно беги в аптеку. Не останавливайся нигде. Попроси дать тебе лекарство от расстройства желудка, вызванного отравлением овощами. Попроси что-нибудь посильнее и столько, чтобы хватило на четверых. Не забудь: средство от отравления овощами. Спеши, а то будет поздно».
Мое волнение передалось парню. Он соскочил обратно на паром и стал отталкиваться изо всех сил. Достигнув берега, он исчез в направлении поселка.
Прошло полчаса, но Джимми не возвращался. Ни у кого не хватало энергии, чтобы отправиться вслед за ним. У нас было ровно столько сил, сколько нужно, чтобы сидеть и вяло ругать его. По истечении часа мы все почувствовали себя много лучше. Когда прошло полтора часа, мы были рады, что он не вернулся вовремя, и только интересовались, что с ним приключилось.
Вечером, проходя по деревне, мы увидели его сидящим у открытой двери родительского домика. Он сидел там, закутанный в шаль, и вид у него был больной, и измученный.
«Что с тобой, Джимми? - спросил я. - В чем дело? Отчего ты не вернулся утром?»
«Я не мог, сэр, - отвечал Джимми, - мне было так плохо. Мать заставила меня лечь в постель».
«Ты выглядел здоровым сегодня утром, - сказал я. - Отчего же тебе вдруг стало плохо?»
«От того лекарства, которое дал мне "мистер Джонс. Оно сразу свалило меня с ног".
Догадка озарила мой мозг.
«А что ты сказал» Джимми, когда пришел к мистеру Джонсу?» - спросил я.
«То, что вы велели, сэр: чтобы он дал мне какое-нибудь лекарство от растительного отравления. И чтобы оно было посильнее и чтобы его хватило на четверых».
«А что он ответил?»
«Он сказал, что это вздор, придуманный вами, сэр, и что для начала мне достаточно порции на одного. Потом он спросил меня, не ел ли я снова зеленые яблоки».
«И ты сказал "да"?»
«Да, сэр, я сказал ему, что съел несколько штук, и он заявил, что лекарство поможет мне и что, по его мнению, это послужит мне хорошим уроком».
«А ты не подумал, Джимми, что речь шла вовсе не о тебе, что ты отлично себя чувствуешь и вовсе не нуждаешься в лекарстве?»
«Нет, сэр».
«И неужели даже в глубине твоего сознания не шевельнулось подозрение, Джимми?»
«Нет, сэр».
Люди, которые не встречали Джимми, не верят в эту историю. Они заявляют, что все ее предпосылки находятся в противоречии с законами, управляющими человеческой природой, что ее детали не соответствуют нормам вероятности. Те же; кто видел Джимми и разговаривал с ним, не сомневаются ни в одном моем слове.
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А о какой именно из "формул Штайнмайера" идёт речь? У каждой из сторон (включая и самого Штайнмайера), своё видение этой формулы...
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бла-бла-бла внутриукраинская проблема бла-бла-бла.
какой смысл в этих "переговорах"?
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Представитель страны-агрессора, причем, бздливой страны, идет на йу)(
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Только 2 варианта либо Моника и ко подписывают на условиях мордора,либо Пуйло не будет участвовать и ничего не поменяется,а Клоун очень хочет доказать Пете что он остановил войну и может пойти на всё угодно,для нашей Моники будет шоком, если пуйло скажет- встреча четверки не состоится из за украинской стороны,не хотите подписывать формулу тогда ничего не будет вообще
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ідіть, кацапи, на хйло зі своїми хотєлками.. Штайнмайєр - є, "формули штайнмайєра" освіченим людям невідомо, про її існування знають тільки мавпи з гранатами
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Ой как мы переживаем, что капитуляция Украины откладывается. Украине вообще сейчас выгодно абсолютно ничего не делать, а просто занять выжидаемую позицию. Пускай ********* сама кормит Лугандонию и обеспечивает ее газом за свой счет.
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Песков- тебя кошмары по ночам не мучают?
Как я вас не перевариваю м...даков!!!
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почему ж не мучают...мучают и имя тому кошмару - навка
(две шмары - навка и куёк (лорак)...)))

Відмова Києва від "формули Штайнмаєра" "істотно загальмує весь процес", - Пєсков - Цензор.НЕТ 3641
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Когда враг так настойчиво вам пытается что то всунуть не нужно даже долго думать чтобы понять что ето будет очень хреново для вас.
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Ну задача Россії зрозуміла.. Україна взялася виконувати Мінські угоди а це значить Путину треба їх теж виконувати ..а він не має наміру це робити..Знчить треба Україні підсунути ще одну неприйнятну перешкоду...і наша пісня гарна починай з початку - перемовини , уступки і т. д. А тут ще і Зеленський добалакався до майже побиття горшків з Европою...Добрячий тобі урок пане президенте... Знову прорахунки знову вигляд дурня у нової команди. А тут ще Беня за зябра схватив з Приватбанком.. а компроматик у Бені завжди добрячий....корочше ситуація Ах...
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Донбасс - Украина! Идите ****** со своими формулами Штайнмайера-Путина-*****.
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нада уже назначіть сарєвнаваніє па формулє адин ат штєнмаєра какоє та гран прі і апрєдєліть у каво кручє ета формула Відмова Києва від "формули Штайнмаєра" "істотно загальмує весь процес", - Пєсков - Цензор.НЕТ 1101
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Пресс-секретарь Письков сказал, что де-факто и де-юре оккупированные-ворованные территории Крыма и Донбасса - главные духовные скрепы, вернутся в Украину, когда ëбнутый Вова Путин-***** сдохнет.
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"это внутриукраинский конфликт. Кстати, отдайте нам наших военнопленных".
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интересно, а как письков будет выглядеть на виселице... у него и так глаза на выкате, а так станут как у рака - повыскакивают на 3 см...
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Есть более производительные формулы-"Будапештские подписанты","голубые каски" ООН,расширение формата участием США и Великобританиии..А до этого есть у РФ обязательства по уставу ПАРЕ и ОБСЕ ВЫПОЛНИТЬ решения международного суда по освобождению украинских заложников и выполнению обязательств по правам человека на оккупированном Крыме (как минимум).
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Так вже 1 жовтня в Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи може вирішитися питання ганебної капітуляції України на милість нашого лютого кривавого ворога окупанта, проклятої паРаші .. Продажні представники України і кривавих нелюдей ватажків з окупованої кремлем бандитської резервації "лугандонії -ДЛНР", хочуть підписати злочинну "формулу Штаймайера" . За повідомленням джерела інформації ЗМІ питання капітуляції вже вирішене остаточно продажними ЗЕбілами - капітулянтами. І як стверджує це джерело, особливий статус оекупованих Донецької та Луганської областей в кінцевому підсумку, буде злочинно закріплений в Конституції України. Закріплений в ЗРаді антиукраїнськими депутатами продажними Іудами, цими "Слугами але не Українського народу а слугами коллаборантів- сепаратистів і бандитами - екс - ригоАналами" життя - сепаратистів "І видно порятунок України як держави тепер буде тільки в руках Українського народу. І подальша доля України буде вирішуватиметься вже на новому протестному проукраїнськоиу "Майдані"
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Я вообще не вижу решение проблемы Донбасса, кроме вооруженного и полномасштабного особождения всеми имеющимися силами, о никаких "выборах" (среди рабов москальской ымперии) и речи быть не может!
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почему формулу лаврова называют формулой штайнмайера? если даже путин сказал . что её написал лавров
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Мене особисто після слів "внутриукраинский конфликт" починає тіпати. Якщо це наш "конфлікт", то якого хр милого кацапи вмочають в нього своє рило? Та ще й з формулою фашиста.
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Это чучело будет решать внутриукраинскую проблему! Мне кажется,что "ту сторону"пора уже послать далеко-далеко,окончательно и безповоротно! Только вот одна проблема-некому это сделать.Любая наша влада очень любит деньги. Відмова Києва від "формули Штайнмаєра" "істотно загальмує весь процес", - Пєсков - Цензор.НЕТ 878
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