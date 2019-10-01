 Польща на знак солідарності з Україною долучилася до часткового бойкоту сесії ПАРЄ

Про це у вівторок у кулуарах ПАРЄ заявив глава польської делегації Олександр Поцей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я і моя делегація не братимемо участі в урочистостях з нагоди 70-ї річниці Ради Європи", - сказав польський парламентарій.

Як повідомлялося, напередодні делегації Латвії, Литви, Естонії та Грузії в підтримку України відмовилися від участі в деяких офіційних заходах осінньої сесії ПАРЄ.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження яких-небудь санкцій.