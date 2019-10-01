EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1382  17
Все про:бойкот (47) ПАРЄ (604) Польща (1957)

 Польща на знак солідарності з Україною долучилася до часткового бойкоту сесії ПАРЄ

Польща долучилася до часткового бойкоту кількома національними делегаціями деяких офіційних заходів під час осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи на знак солідарності з Україною.

Про це у вівторок у кулуарах ПАРЄ заявив глава польської делегації Олександр Поцей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я і моя делегація не братимемо участі в урочистостях з нагоди 70-ї річниці Ради Європи", - сказав польський парламентарій.

Як повідомлялося, напередодні делегації Латвії, Литви, Естонії та Грузії в підтримку України відмовилися від участі в деяких офіційних заходах осінньої сесії ПАРЄ.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження яких-небудь санкцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151363
 
   
 Топ коментарі
 
Тепер ми бачимо хто насправді другом України.
 показати весь коментар
 
Зато Мертвечук и Рабинович на разейских телеканалах визжит что Украине нужно вернуться в ПАСЕ якобы ето в интересах Украины. Сразу видно откуда ветер дует.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тепер ми бачимо хто насправді другом України.
 показати весь коментар
 
 
Залишилося щоб приєдналася Англія і закінчились в Європі друзі України.
 показати весь коментар
 
Зато Мертвечук и Рабинович на разейских телеканалах визжит что Украине нужно вернуться в ПАСЕ якобы ето в интересах Украины. Сразу видно откуда ветер дует.
 показати весь коментар
 
 
Зато украинская глава делегации в ПАСЕ поехала все же туда в индивидуальном порядке, налаживать т. сказать связи. С кем?
Но лучше бы не ехала совсем.
Знакомьтесь глава делегации, назначенная зюзями

"А ещё я училась в Москве, кстати - есть такая страница в биографии. Я окончила МГУ, была там в самое интересное время - в 2013-2014 годах.

А.Д.: При каких обстоятельствах вы общались с российскими дипломатами?
Ну.., в том числе, когда училась в Оксфорде, в Англии. Там было очень много встреч. Я посещала разные лекции, например, Ксении Собчак. Я училась в школе государственного управления, я - политолог, мне всегда политика была интересна. Мне же нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире, поэтому отказываться от общения с россиянами - это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит.
 показати весь коментар
 
 
Вчилась в Московскому ДержУниверситеті?
В українській Вікіпедії про це, чомусь, ні слова...
А співбесіди російськіі "компетентні органи" з нею там, часом, не проводили?.
А наші "компетентні органи" цим не цікавились?
 показати весь коментар
 
 
Ну не будут участвовать в ПАСЕ но для Украины какая польза будет??? Как была окуппированная территория Украины так и стоит по сей день. Знаете все это фигня
 показати весь коментар
 
Коли сусід віджав у вас жилплощу і повбивав членів вашої родини, то це ж не привід перестати вести себе цивілізовано і підтримувати дружні стосунки? Так?
 показати весь коментар
 
 
надеюсь поляки еще хотят вернуть свои территории
 показати весь коментар
 
 
ага, москву, которую они 2 раза уже брали
 показати весь коментар
 
Зараз "адепти Царьова" почнуть вищати про волинську різню, украінцев ізбівают та про іншу херню, щоб внести зерно розбрату між Україною та Польщею.
 показати весь коментар
 
Ясько Елизавета (Глава украинской делегации в ПАСЕ) известна тем, что она стала первой украинкой, окончившей Школу Государственного Управления Блаватника в университете Оксфорда
Блаватник Леонид (Леонард) Валентинович (родился 14 июня 1957 года, Одесса, Украинская ССР, СССР) - англо-американский бизнесмен украинского происхождения. Обучался в Московском институте инженеров транспорта.
С 1991 года - один из основателей и партнёр Российско-американского совместного инвестиционного предприятия «Ренова». С 1998 года Блаватник активизировал свою деятельность в России, в частности, готовил варианты стратегического партнёрства между Access Industries и РАО «ЕЭС
Являлся членом совета директоров управляющей компании «СУАЛ-Холдинг», членом совета директоров ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания».
Член президиума Российского еврейского конгресса.
http://rucompromat.com/persons/blavatnik_leonard
 показати весь коментар
 
Мда. грозный заголовок, противоречащей самой статье и фактам.
итак, читаем: Польша в знак солидарности с Украиной присоединилась к частичному бойкоту сессии ПАСЕ
"Я и моя делегация не будем участвовать в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы", - сказал польский парламентарий.Источник: https://censor.net.ua/n3151363

Что это значит? А то, что в сессии как раз таки, в заседаниях участвовать поляки будут. Они на торжества не пойдут. В частности на церемонию награждения 70-летия создания Совета Европы. На афтепати тоже Польща на знак солідарності з Україною долучилася до часткового бойкоту сесії ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5153. А вот на заседания - это как штык, ибо денежки уплочены.
 показати весь коментар
 
А что такое "частичный" бойкот, это как немного беременный!? Бойкот должен предполагать еще отсуствие денежных взносов (а при игнорировании и полный выход из этой декоративной ширмы)?
 показати весь коментар
 
Украине надо выходить из ПАСЕ, тольку от нее никакого, одно переливание из пустого в порожнее. Зато надо платить туда взнос ежегодно и содержать украинскую делагацию. Нафига?!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору