 Польща на знак солідарності з Україною долучилася до часткового бойкоту сесії ПАРЄ

Про це у вівторок у кулуарах ПАРЄ заявив глава польської делегації Олександр Поцей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я і моя делегація не братимемо участі в урочистостях з нагоди 70-ї річниці Ради Європи", - сказав польський парламентарій.
Як повідомлялося, напередодні делегації Латвії, Литви, Естонії та Грузії в підтримку України відмовилися від участі в деяких офіційних заходах осінньої сесії ПАРЄ.
У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження яких-небудь санкцій.
Но лучше бы не ехала совсем.
Знакомьтесь глава делегации, назначенная зюзями
"А ещё я училась в Москве, кстати - есть такая страница в биографии. Я окончила МГУ, была там в самое интересное время - в 2013-2014 годах.
А.Д.: При каких обстоятельствах вы общались с российскими дипломатами?
Ну.., в том числе, когда училась в Оксфорде, в Англии. Там было очень много встреч. Я посещала разные лекции, например, Ксении Собчак. Я училась в школе государственного управления, я - политолог, мне всегда политика была интересна. Мне же нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире, поэтому отказываться от общения с россиянами - это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит.
В українській Вікіпедії про це, чомусь, ні слова...
А співбесіди російськіі "компетентні органи" з нею там, часом, не проводили?.
А наші "компетентні органи" цим не цікавились?
Блаватник Леонид (Леонард) Валентинович (родился 14 июня 1957 года, Одесса, Украинская ССР, СССР) - англо-американский бизнесмен украинского происхождения. Обучался в Московском институте инженеров транспорта.
С 1991 года - один из основателей и партнёр Российско-американского совместного инвестиционного предприятия «Ренова». С 1998 года Блаватник активизировал свою деятельность в России, в частности, готовил варианты стратегического партнёрства между Access Industries и РАО «ЕЭС
Являлся членом совета директоров управляющей компании «СУАЛ-Холдинг», членом совета директоров ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания».
Член президиума Российского еврейского конгресса.
http://rucompromat.com/persons/blavatnik_leonard
итак, читаем: Польша в знак солидарности с Украиной присоединилась к частичному бойкоту сессии ПАСЕ
"Я и моя делегация не будем участвовать в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы", - сказал польский парламентарий.Источник: https://censor.net.ua/n3151363
Что это значит? А то, что в сессии как раз таки, в заседаниях участвовать поляки будут. Они на торжества не пойдут. В частности на церемонию награждения 70-летия создания Совета Европы. На афтепати тоже . А вот на заседания - это как штык, ибо денежки уплочены.