 Мінські угоди дають збій, до переговорів потрібно залучати США, - глава МЗС Білорусі Макей

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"Ми бачимо, що минув певний час, а ось ця робота в нормандському форматі, мінські домовленості все-таки дають збій. Значить, десь не до кінця домовилися, щось, можливо, не до кінця передбачили, не підстрахувалися в усіх тих напрямках, за якими в Мінську було досягнуто домовленостей", - заявив Макей.

"Але якщо ми бачимо, що не виходить у такому форматі, розуміємо, що, напевно, все-таки без Сполучених Штатів Америки це питання не вдасться врегулювати, спробуймо залучити США до цього питання, якщо вони до цього готові, якщо вони готові зробити внесок у врегулювання цього конфлікту", - зауважив міністр.

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За його словами, саме цією логікою керувався президент Білорусі Олександр Лукашенко, який неодноразово виступав за залучення США до переговорів.

"Саме з цього виходив, як я розумію, глава білоруської держави, вносячи цю пропозицію", - сказав глава МЗС Білорусі.

"Україна сьогодні опинилася, скажімо так, на перехресті інтересів різних держав, в тому числі і США. Інтерес США тут однозначно є. Ми це бачимо з останніх подій, заяв і американських офіційних осіб, і європейських. Європа зацікавлена ​​в тому, щоб врегулювати цю ситуацію. ... Треба чітко розуміти, що сьогодні, якщо там присутній інтерес США, то без участі США цей конфлікт навряд чи буде врегульовано", - вважає Макей.

"Має бути щира зацікавленість у врегулюванні цього конфлікту. І якщо цього не буде, то звичайно ж ніякі формати не допоможуть: ні участь США, ні якихось інших впливових держав не допоможе. Повинна бути щира зацікавленість всіх залучених сторін. В іншому випадку можна збиратися багато разів, але толку не буде", - підсумував Макей.

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