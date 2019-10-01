EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2439  38
Все про:Білорусь (837) Донбас (13147) мінські угоди (1624) Макей (15)

 Мінські угоди дають збій, до переговорів потрібно залучати США, - глава МЗС Білорусі Макей

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей вважає Мінські угоди недостатньо ефективними і виступає за залучення США до переговорів щодо врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"Ми бачимо, що минув певний час, а ось ця робота в нормандському форматі, мінські домовленості все-таки дають збій. Значить, десь не до кінця домовилися, щось, можливо, не до кінця передбачили, не підстрахувалися в усіх тих напрямках, за якими в Мінську було досягнуто домовленостей", - заявив Макей.

"Але якщо ми бачимо, що не виходить у такому форматі, розуміємо, що, напевно, все-таки без Сполучених Штатів Америки це питання не вдасться врегулювати, спробуймо залучити США до цього питання, якщо вони до цього готові, якщо вони готові зробити внесок у врегулювання цього конфлікту", - зауважив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розміщувати російську військову базу на території Білорусі безглуздо, - глава МЗС Макей

За його словами, саме цією логікою керувався президент Білорусі Олександр Лукашенко, який неодноразово виступав за залучення США до переговорів.

"Саме з цього виходив, як я розумію, глава білоруської держави, вносячи цю пропозицію", - сказав глава МЗС Білорусі.

"Україна сьогодні опинилася, скажімо так, на перехресті інтересів різних держав, в тому числі і США. Інтерес США тут однозначно є. Ми це бачимо з останніх подій, заяв і американських офіційних осіб, і європейських. Європа зацікавлена ​​в тому, щоб врегулювати цю ситуацію. ... Треба чітко розуміти, що сьогодні, якщо там присутній інтерес США, то без участі США цей конфлікт навряд чи буде врегульовано", - вважає Макей.

"Має бути щира зацікавленість у врегулюванні цього конфлікту. І якщо цього не буде, то звичайно ж ніякі формати не допоможуть: ні участь США, ні якихось інших впливових держав не допоможе. Повинна бути щира зацікавленість всіх залучених сторін. В іншому випадку можна збиратися багато разів, але толку не буде", - підсумував Макей.

Також читайте: "Це дуже схоже на Придністров'я", - Лавров про "особливий статус" для Донбасу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151359
 
   
 Топ коментарі
 
Пендосы живут в параше,ты пепрепутал кацарылый.
 показати весь коментар
 
Вот те на!)))

Вот это пендель от Луки!)))
Ай да молодец!))))
 показати весь коментар
 
Про що мова? Яка ситуція? Нема ніякої ситуації яку би створила Україна. Хай кацапи заберуть свої війська з України всіеї. Бо ця мерзота вбила собі в голову, що їй все дозволено, а світ прикидуеться дурачками назвавши це ситуціею. Це агресія , дика і хамська ординців зі сходу проти суверенної держави і ми їм це не пробачимо ніколи. Може ми й програемо, але тоді наступить ваша черега.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Угу) только прсле импичмента трампона.
 показати весь коментар
 
 
С трампоном, конечно никогда, хотя наша бубочка опозорившая, моника зеленска, называет его учителем)))
 показати весь коментар
 
 
Долго ждать Лолите придется-бьістрей сядет,чем слона осел сдвинет.
 показати весь коментар
 
Ну да, лолита, бубочка моника зеленска))
 показати весь коментар
 
 
Не злись, прыщи полопаются)) Иди купи сосательных конфет *Моника*)))
 показати весь коментар
 
 
Ещё ты и прыщавый?Заладил,как попугай-уже поросенки смеются.Stay classy and don't fuck around!
 показати весь коментар
 
Я с тобой ладить не собираюсь))
Зачем мне делать из тебя прыщавого?)) Я работаю с уже готовым материалом))
 показати весь коментар
 
Вот и спалился кацап тупой,косил под Поросёнка,кадило разжигал,а гниль свою на кацапских сайтах тупо пистил:"Наверно больно, когда в голову приходят такие мысли https://vk.com/topic-34606549_27757950""Не злись, прыщи полопаются https://rich-language.ru/frazy/fraza-9105)"Я работаю с уже готовым материалом https://vse-shutochki.ru/shutka/94086".
 показати весь коментар
 
Рошеновских лоли-чупсов тебе одномоментно с кило...
 показати весь коментар
 
 
Так вже наш сонцеликий прівльок США в переговори. Від цього бруду країна ще буде довго відмиватись.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ню-ню............
Як зараз бачу що піндоси все "розрулять". Їм на руку ця безглузда кровава бійня.
 показати весь коментар
 
 
Пендосы живут в параше,ты пепрепутал кацарылый.
 показати весь коментар
 
 
"Умру за пукина"-сказал кацапский питерок
"Пукин-Х"ло"-сказал пентагон департмент оф секюрити(пендос)
 показати весь коментар
 
Вот те на!)))

Вот это пендель от Луки!)))
Ай да молодец!))))
 показати весь коментар
 
 
А какое отношение макей имеет к договору между Украиной, Россией, Германией и Францией?
 показати весь коментар
 
 
Переговоры шли под нашим протекторатом, так что и доля ответственности на нас.
 показати весь коментар
 
Минские соглашения дают сбой, к переговорам нужно привлекать США, - глава МИД Беларуси Макей

... с "Томагавками"
 показати весь коментар
 
...да ты че ?Трампишку за интимные места прихватили,даже если полностью не уберут, то во внешней деятельности ограничат.И не ваше собачье дело РАШКАприхвостни.
 показати весь коментар
 
 
Про що мова? Яка ситуція? Нема ніякої ситуації яку би створила Україна. Хай кацапи заберуть свої війська з України всіеї. Бо ця мерзота вбила собі в голову, що їй все дозволено, а світ прикидуеться дурачками назвавши це ситуціею. Це агресія , дика і хамська ординців зі сходу проти суверенної держави і ми їм це не пробачимо ніколи. Може ми й програемо, але тоді наступить ваша черега.
 показати весь коментар
 
 
Бла-бла-бла. Советы постороннего(с).
 показати весь коментар
 
Сьогодні (01.10.2019р.) у Мінську засідає тристороння контактна група. Головне питання, яке винесено на порядок денний - спроба дати згоду з боку України на реалізацію формули "Штайнмаєра".
 показати весь коментар
 
Это не "соглашения дают сбой" - это кремлёвцы не выполняют МД и за это на РФ накладывают санкции.
 показати весь коментар
 
 
Дурачка строит,вроде он не знает как это договариваться с ******!Это всё равно что с дураком найти...
 показати весь коментар
 
Толку що підключите Трампа...Він вам же сказав:-Ідіть і миріться з Пуйлом...Ось вам і Трам-пам-пам.(((((((((( Мінські угоди дають збій, до переговорів потрібно залучати США, - глава МЗС Білорусі Макей - Цензор.НЕТ 1690
 показати весь коментар
 
.
РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.
.
 показати весь коментар
 
Очень хотят братья кацапов - бульбаши границу перекрыть...
 показати весь коментар
 
Американские Тамагавки очень помогли бы в урегулировании етого конфликта Мінські угоди дають збій, до переговорів потрібно залучати США, - глава МЗС Білорусі Макей - Цензор.НЕТ 671
 показати весь коментар
 
***** отказывается отказывается вывести войска из Украины и какие здесь могут быть переговоры кроме военный действий? Как не крути а защищать свою страну армией придется. Других способов пока еще не придумали. Ето все равно что придумать как задержать преступника не применяя самого задержания.
 показати весь коментар
 
 
Украина сегодня оказалась, скажем так, на перекрестке интересов различных держав, в том числе и США.

Всё что надо знать.

А соглашения дают сбой, потому что никто их не собирается выполнять. Короче это на долго друзья!
Ну или как тут любят писать пока рашка не распадется.

 показати весь коментар
 
Хм... А нахєражтоді сивачолийхетьман в 2014 році Щтати з переговорів викинув? Мінські угоди дають збій, до переговорів потрібно залучати США, - глава МЗС Білорусі Макей - Цензор.НЕТ 2791
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору