 Кабмін дозволив Міноборони здійснювати закупівлі в Агентстві НАТО з підтримки і постачання, зокрема і через програму військових продажів уряду США

Про це йдеться в повідомленні Офісу реформ Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Тяжка доля всіх бюджетних установ - все занадто зарегульовано. А передовсім - здійснення передоплат за бюджетні кошти в закупівлях. Дуже часто це, може, виправдано, адже корупціонери можуть цим зловживати. Та іноді це стає перепоною до впровадження цивілізованих міжнародних закупівель. Така халепа двічі спіткала Міністерство оборони України. Спочатку у 2017 році у Постанову КМУ, яка регулює це питання, додали можливість для Міноборони закупляти з передоплатою у міжнародної організації - Агенції НАТО з підтримки та постачання. Чому це треба? Тому що такий порядок її роботи. Проте норма була тимчасовою, і поки Міноборони розробляло внутрішні правила і процедури роботи з Агенцією (нудно, так, проте без інструкції, положення, наказу нічого не робиться в органах державної влади), час минув. І от вже з березня цього року в повітрі зависло питання змін в цю постанову. 29 вересня Уряд з подання МОУ прийняв зміни в 117 Постанову, що відкриває нам можливість нарешті здійснювати закупівлі в Агенції НАТО з підтримки та постачання, а на додачу й через програму військових продажів Уряду США", - йдеться в повідомленні.
https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/tak-vin-grav-na-pianino-chlenom-populyarne-amerikanske-teleshou-vismiyalo-skandal-iz-trampom-i-zelenskim.htm
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/lipetskaya-fabrika-roshen-zaplatila-bolee-360-mln-rublei-nalogov-i-shtrafov/
Для тех кому лень идти по ссылке:
Руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen погасило налоги и штрафы на общую сумму 361,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Липецкой области.
Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Гурьев, представляющий интересы предприятия.
«Вся сумма налогов и штрафов в размере 361,5 млн рублей полностью выплачена. Невыплата их могла бы повлечь блокировку счетов Липецкой кондитерской фабрики и полную неспособность предприятия рассчитываться за поставляемое тепло, газ, воду и другие энергоресурсы», - сказал Гурьев.Вот так вот Порох воююет с рашей.
Шановне панство ,це мудило, постить оце гі-но уже на третій гілці.
До речі ,можу показати скріншот де оце створіння під ніком deaddreams,насміхаєтся з "Віра,Мова ,Армія" ,та каже що він вертів тую віру на одному місці.
deaddreams
у нас светское государство, вертел я вашу веру. .... Ну уж коль в боженьку поверили,то любую чушь в ваши пустые головешки впихнуть можно.
01.10.2019 10:59
Может им еще и Донасс отдать?Кто бы сомневался ,что кацапам и зелюкам Порошенко по перек горла= одна контора.