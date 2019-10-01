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 Політика України
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Все про:держзакупівлі (201) Міноборони (2825) НАТО (2083)

 Кабмін дозволив Міноборони здійснювати закупівлі в Агентстві НАТО з підтримки і постачання, зокрема і через програму військових продажів уряду США

Кабінет Міністрів України вніс зміни до нормативної бази, що дозволило Міноборони купувати і здійснювати передоплату під час закупівлі в Міжнародній організації - Агентстві НАТО з підтримки і постачання.

Про це йдеться в повідомленні Офісу реформ Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Тяжка доля всіх бюджетних установ - все занадто зарегульовано. А передовсім - здійснення передоплат за бюджетні кошти в закупівлях. Дуже часто це, може, виправдано, адже корупціонери можуть цим зловживати. Та іноді це стає перепоною до впровадження цивілізованих міжнародних закупівель. Така халепа двічі спіткала Міністерство оборони України. Спочатку у 2017 році у Постанову КМУ, яка регулює це питання, додали можливість для Міноборони закупляти з передоплатою у міжнародної організації - Агенції НАТО з підтримки та постачання. Чому це треба? Тому що такий порядок її роботи. Проте норма була тимчасовою, і поки Міноборони розробляло внутрішні правила і процедури роботи з Агенцією (нудно, так, проте без інструкції, положення, наказу нічого не робиться в органах державної влади), час минув. І от вже з березня цього року в повітрі зависло питання змін в цю постанову. 29 вересня Уряд з подання МОУ прийняв зміни в 117 Постанову, що відкриває нам можливість нарешті здійснювати закупівлі в Агенції НАТО з підтримки та постачання, а на додачу й через програму військових продажів Уряду США", - йдеться в повідомленні.

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Кабмін дозволив Міноборони здійснювати закупівлі в Агентстві НАТО з підтримки і постачання, зокрема і через програму військових продажів уряду США 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151356
 
   
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"Так, він грав на піаніно членом!" Популярне американське телешоу висміяло скандал із Трампом і Зеленським

https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/tak-vin-grav-na-pianino-chlenom-populyarne-amerikanske-teleshou-vismiyalo-skandal-iz-trampom-i-zelenskim.htm
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Уже слышу визг порохосвинов, для них это болезненная тема. Особенно учитывая, как их шеф пыжится наполнить российский бюджет налогами и штрафами:
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/lipetskaya-fabrika-roshen-zaplatila-bolee-360-mln-rublei-nalogov-i-shtrafov/

Для тех кому лень идти по ссылке:

Руководство Липецкой кондитерской фабрики Roshen погасило налоги и штрафы на общую сумму 361,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Липецкой области.
Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Гурьев, представляющий интересы предприятия.
«Вся сумма налогов и штрафов в размере 361,5 млн рублей полностью выплачена. Невыплата их могла бы повлечь блокировку счетов Липецкой кондитерской фабрики и полную неспособность предприятия рассчитываться за поставляемое тепло, газ, воду и другие энергоресурсы», - сказал Гурьев.Вот так вот Порох воююет с рашей.
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Для тех кому не лень было сходить ,увидели год твоей информации и помойный источник.
Шановне панство ,це мудило, постить оце гі-но уже на третій гілці.
До речі ,можу показати скріншот де оце створіння під ніком deaddreams,насміхаєтся з "Віра,Мова ,Армія" ,та каже що він вертів тую віру на одному місці.
Кабмін дозволив Міноборони здійснювати закупівлі в Агентстві НАТО з підтримки і постачання, зокрема і через програму військових продажів уряду США - Цензор.НЕТ 2055 deaddreams

у нас светское государство, вертел я вашу веру. .... Ну уж коль в боженьку поверили,то любую чушь в ваши пустые головешки впихнуть можно.
01.10.2019 10:59

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це офіційне рішення кацапського суду, яке для Пеці підлягає до виконання, бо Пеця не хоче блокування рошенівських рахунків у рашщі - з якихось дуже загадкових бізнесових причин. А загадковість причин у тому, що він й надалі використовує їх для розрахунків та отримання прибутку.
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Кацапские суды имеют право идти на хутина, вместе со своими выводами.
Может им еще и Донасс отдать?Кто бы сомневался ,что кацапам и зелюкам Порошенко по перек горла= одна контора.
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