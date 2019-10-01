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Все про:Зеленський (2983) нагорода (545) Трамп (2087)

 Прихильники Трампа обіцяють $50 тисяч за дані про інформатора, який розкрив деталі розмови із Зеленським

Два прихильники президента США Дональда Трампа пообіцяли $50 тисяч за надання даних про особу інформатора, який написав скаргу на телефонну розмову з Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в заяві адвоката інформатора Ендрю Бакая, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

На жаль, ми очікуємо, що в подальшому ситуація буде погіршуватися, і ставати для нашого клієнта ще більш небезпечною", - зазначив він.

Адвокат розповів, що раніше було оприлюднено аудіозапис, на якому чути, як Трамп вимагає від підлеглих дізнатися, хто надав інформатору інформацію.

Тоді президент США також натякнув на практику страти шпигунів, яка існувала в минулому: "Ви ж знаєте, що ми робили в минулі часи, коли були розумнішими? Шпигуни, зрада - ми боролися з цим інакше, ніж зараз".

Ці слова Трампа викликали занепокоєння в Ендрю Бакая.

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"Події минулого тижня посилили нашу стурбованість тим, що особу нашого клієнта буде розкрито і це завдасть йому шкоди", - йдеться в заяві адвоката.

Нагадаємо, 26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

У середу, 25 вересня, Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, яка відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня.

Читайте: Публікація стенограм переговорів Путіна і Трампа можлива лише за погодженням сторін, - Пєсков

Перед цим у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Думаю, що Росія доклала до цього руку, - спікерка Палати представників Пелосі про скандал з телефонною розмовою Трампа і Зеленського

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151355
 
 
 Топ коментарі
 
И это типа не с подачи Трампа? Чувак всё глубже в говницо погружается Сторонники Трампа обещают $50 тысяч за данные об осведомителе, раскрывшем детали разговора с Зеленским - Цензор.НЕТ 9728
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Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь…
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И это типа не с подачи Трампа? Чувак всё глубже в говницо погружается Сторонники Трампа обещают $50 тысяч за данные об осведомителе, раскрывшем детали разговора с Зеленским - Цензор.НЕТ 9728
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Т.е по мнению этих"покупателей" проблема не в гнилости Трампа а в том что эту гниль вывернули наизнанку и сделали публичной
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Похоже Волкер - информатор. Засланец демпартии.
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Кроме Помпео никто этот разговор не слышал.
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буду ржать, если сейчас чубатый на Байдене зациклится а он даже на праймериз не пойдет))))
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У нас такая же хрень произошла. Пока весь ресурс был брошен на борьбу с Тимошенко, комик из ящика стал презом.
Здесь Трамп бросил все силы на борьбу с Байденом, который не факт что будет даже кандидатом и презом станет опять кто-то из "ящика".
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Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь…
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Там шифут несчастные ******* - дикари, пистят шо не попадя, мабудь дауны. Прихильники Трампа обіцяють $50 тисяч за дані про інформатора, який розкрив деталі розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 2118 Прихильники Трампа обіцяють $50 тисяч за дані про інформатора, який розкрив деталі розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 5968 Прихильники Трампа обіцяють $50 тисяч за дані про інформатора, який розкрив деталі розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 5968
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Бу га га, шпион предлагает казнить другого шпиона. Сюр
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Порохоидиотики, вы должны памятник ЗЕ установить.
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Петух с ушами? Или то голова лошади? Уж не российскому ли МИДу памятник?
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Я тоже как-то всегда точно так же думал шо это неправильный петух. И сравнительно недавно таки догнал шо "уши" = клюв.

Отвратительно быть невнимательным Прихильники Трампа обіцяють $50 тисяч за дані про інформатора, який розкрив деталі розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 1097
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Это больше ПЭТРУХЕ подходит. Его так и называют, ласково, ПЕТЮНЯ.
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А зе так ласково называют Моника Александровна Зеленски, как настоящую минетчицу
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я виноват, давайте бабло и депортитурейте меня, все я сделал, там правда так кормят как показывают, я бы хотел свои дни в норвежской тюрьме закончить но готов на США вяжите меня я дональда вложил
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До Києва прибув всесвітньо відомий американський актор, кінорежисер і продюсер Том Круз.- APUkraine
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До чого тут він ??? Тема про шпіонів взагалі то.
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и Крузом они хотят прикрыть все зашквары? Тупицы...
P.S. Даже коротышка-Круз выше моники
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так театрально свою крысиную харьку поставил, ждет, когда Круз ему в нее нассыт. Величайший плидер современности, однозначно!
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Ти дурко.
Спочатку перевірять інфу.... а потім , як що дійсно ти.... гроші витрати не встигнеш... твої родичи будуть витрочати - на похорон.
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Ех. Нема у вас почуття гумору - Нажаль
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Шпионы всегда рисковали своей жизнью.
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Люди ау, оговтайтесь!!!
Це Америка вони там розберуться самі.
Де оприлюлнення розмов зеЛЯді з пуйлом??? Вас відволікають від ГОЛОВНОГО ДЛЯ ВАС!!!
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Это все Мельниченко шалит, ищите магнитофон не под креслом из красного дерева Трампа, а возле горшка зеленого цвета.
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тю,дешевки...

Прихильники Трампа обіцяють $50 тисяч за дані про інформатора, який розкрив деталі розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 113
Тётя Роза‏ @Anakoyher 2 ч.2 часа назад

Порошенко пообещал всего 3 млн гривен за информацию ᅠᅠᅠ
о заказчике преследования Гонтаревой. ᅠᅠᅠ
Так сильно Беню еще никто не унижал.
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С подачи педро, по договорённости с демократами, это и было озвучено. Недаром гонцы накануне ездили к порошенко.
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в ті часи 10 штук це, були дуже великі гроші. Більше ніж 50 тисяч зараз.
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і шо рижа жаба найме кілєра? скоріше із кацапофсбе мабуть це повне дно...
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Лоліту Інкогніто вам не поймать, пракляті піндоси!!
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а трамп жлоб не менше потрошенка. за копійки хоче в рай уїхати
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О, Зе начудил! Весь мир расхлебывает!!!!

Кло-ву-ны!!!
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Готов сдать этого информатора БЕСПЛАТНО!

Это Зе!!! Он сдал!
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Мародьор за свою подельницу 3 миллиона дает.. нищеброды американские.. кто за эти фантики напрягаться будет.. берите пример с Мародьора Прихильники Трампа обіцяють $50 тисяч за дані про інформатора, який розкрив деталі розмови із Зеленським - Цензор.НЕТ 927
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то він тільки обіцяє, а обмежиться коробкою рошенок.
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