 Проєкт Держбюджету-2020 орієнтовно буде внесено в Раду 18 жовтня, - Разумков

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"20 вересня було представлено проєкт Державного бюджету. І я хотів би нагадати всім депутатам, що свої пропозиції потрібно було внести до 1 жовтня. Бюджетний комітет має їх опрацювати до 15 жовтня. Законопроєкт про Держбюджет на 2020 рік буде орієнтовно винесено на розгляд Верховної Ради в першому читанні 18 жовтня 2019 року", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт Державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

20 вересня проєкт бюджету презентували в Раді.