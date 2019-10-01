EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 За кордоном
  1579  24
Матеріали за темою:
Все про:Конгрес США (286) США (5546) Трамп (2087) Джуліані (38)

 Конгрес США вимагає у Джуліані надати документи про тиск на Україну

Голови комітету Палати представників Конгресу США, які ведуть розслідування в межах процедури імпічменту президента Дональда Трампа, вимагають від його юриста Руді Джуліані надати всі документи, пов'язані з можливим тиском на Україну.

Відповідний запит розміщений на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua".

"Нездатність або відмова виконати цю повістку (навіть на вимогу Білого дому) стане доказом перешкоджання розслідуванню Палати представників щодо імпічменту. Це й може підштовхнути до несприятливих висновків про вас і президента", - йдеться в листі до Джуліані.

Запит підписаний трьома головами Палати представників - Адамом Шиффом, Еліотом Енджелом і Елайджей Каммінгсом. Вони вимагають до 15 жовтня надати всі матеріали, включаючи кореспонденцію, записи телефонних розмов, електронні листи, смс-повідомлення, які могли бути пов'язані зі спробою президента і його адміністрації чинити тиск на Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмени-республіканці вимагають розслідувати зв'язки Клінтон з Україною під час виборчої кампанії в 2016 році

"Наш розгляд включає розслідування звинувачень у тому, що ви виступали як агент президента в схемі, спрямованій на просування його політичних інтересів і зловживання повноваженнями посади президента. Дедалі більше даних з відкритих джерел, включно з вашими власними заявами, вказують, що президент і ви, та інші, як видається, тиснули на уряд України, щоб організувати два політично мотивовані розслідування. Перше - це офіційне розслідування щодо українців, які надали докази проти визнання винним колишнього голови виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта. Друге - стосується колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який є суперником Трампа на виборах президента в 2020 році", - наголошується в листі.

Нагадаємо, раніше в четвер, 26 серпня, Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

25 вересня, Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151347
 
   
 Топ коментарі
 
Соевые идиоты орали про Монику Зеленски, но по ходу сношать будут именно Лолиту мальдивскую.Конгресс США запросил у Джулиани документы о давлении на Украину - Цензор.НЕТ 8872
 показати весь коментар
 
Непоняно как собираются демокарты проводить импичмент, если у них нет большинства в обеих палатах?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ставлю на то, что Трамп до выборов не дотянет....
 показати весь коментар
 
не на Украину, а на монику зеленски Конгресс США запросил у Джулиани документы о давлении на Украину - Цензор.НЕТ 3258
 показати весь коментар
 
Соевые идиоты орали про Монику Зеленски, но по ходу сношать будут именно Лолиту мальдивскую.Конгресс США запросил у Джулиани документы о давлении на Украину - Цензор.НЕТ 8872
 показати весь коментар
 
 
все-таки твоему кумиру зачотное и всемирно известное погоняло прилепили. Скажи? Конгресс США запросил у Джулиани документы о давлении на Украину - Цензор.НЕТ 1915
 показати весь коментар
 
скорее бы они уже разобрались внутри своего государства между собой и поплотнее взялись за паРашу.
 показати весь коментар
 
Они хотят сперва прихлопнуть парашу- чтобы не мешала им разбираться между собой.
 показати весь коментар
 
Непоняно как собираются демокарты проводить импичмент, если у них нет большинства в обеих палатах?
 показати весь коментар
 
 
Если вылезут очевидные косяки никакие республиканцы не будут в этом мараться за компанию с Трампом. Скинут аж бегом.
 показати весь коментар
 
...косяки должны быть ОЧЕНЬ очевидными. Давление накого то не катит. Можно всегда выкртиться что это были рекомендации.
 показати весь коментар
 
А если КОСЯКИ полезут обратные, а Югик сдаст, если прижмут, кумовство не поможет. Тут, как у палки, два конца. Один хороший человек сказал, НЕ СПЕШИ. Єто только начало.
 показати весь коментар
 
Пригласит их в Овальный зал- и заставит по очереди принимать импичмент.
 показати весь коментар
 
Похоже, маховик раскручивается. Помнится, по Никсону тоже два года тянули ниточку, пока не изъяли все записи разговоров в кабинете президента и его настольный календарь. В результате доказали, что он ЗНАЛ о том, что его люди решили организовать прослушку в штаб квартире конкурента. Этого оказалось достаточно. А тут сам Трамп на всех давит в личных интересах - все может гораздо быстрее произойти.
 показати весь коментар
 
Короче Трампу объявят импичмент, потом посадят, потом он выйдет из тюрьмы, а по Мертвечуку ще треба буде трішки почекати бо нема повноважень.
🤦‍♀️😅🤢
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору