EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  13843  12
Все про:апеляція (234) Вілкул Олександр (176) суд (5557)

 Суд відхилив апеляцію прокуратури на запобіжний захід Вілкулу

Дніпровський апеляційний суд відмовився посилити запобіжний захід для колишнього депутата Верховної Ради Олександра Вілкула.

Рішення оголосила колегія суддів вранці 1 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Колегія суддів ухвалила: апеляційну скаргу прокурора Соколова залишити без задоволення. Постанову Жовтневого районного суду Дніпра від 16 вересня 2019 року, якою Вілкулу Олександру Юрійовичу обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки, залишити без змін", - оголосив головуючий суддя.

Вілкула на поруки взяв чинний нардеп Дмитро Шпенов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заочно відпустив на поруки екснардепів від "Опоблоку" Вілкула і Колєснікова

Нагадаємо, за версією слідства, у 2011-2012 роках Олександр Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок Колгосп "Катеринівський" і "імені Горького" загальною площею близько 21 га для розширення кар'єру Орджонікідзевського ГЗК. Зараз там розташовуються гірські відвали. Збитки оцінюються у 12 млн гривень.

Суд відхилив апеляцію прокуратури на запобіжний захід Вілкулу 01

Крім того, у серпні 2012 року Вілкул, як стверджує прокуратура, змінив цільове призначення 45 га сільськогосподарських земель ТОВ "Арт Ленд". З ріллі вони стали пасовищем (хоча за законом її спочатку потрібно законсервувати на три роки, чого не було зроблено), а потім - землею промислового призначення. Збитки оцінюються у 5 млн гривень.

Справу кваліфікували за ст.190 Кримінального кодексу.

Суд відхилив апеляцію прокуратури на запобіжний захід Вілкулу 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151346
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ложкул свой человек, темболее земеля нашего Верховного Главнокоммандующего, тоже из Кривого Рога!!! Суд отклонил апелляцию прокуратуры на меру пресечения Вилкулу - Цензор.НЕТ 6277
 показати весь коментар
 
 
Реформований Поросёнкой суд,своїх не чіпає.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
игорь валерьевич, вылогиньтесь
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Этот баян оставь своим парнокопытным родычам. В Украине, другой прызыдент четыре месяца, а суды дружно на него работают, как и ген прокурор сто процентов свой.
 показати весь коментар
 
 
Это поиому,что судьи больше бояться бандитов типа вилкула,чем ответственности перед законом и народом.
 показати весь коментар
 
 
та вже зима скоро, нема коли саджати, от прийде знову осінь...
 показати весь коментар
 
 
Зебилы и рыги - близнецы-братья. Блазень, где реформы судовой системы?
 показати весь коментар
 
 
А Ви уявіть що почнеться в країні, точнійше що залишиться з країни з такими "судами" коли зеКОм@нда ринок землі відкриє??? Зелений пропаган#он русік вже усі вуха прожужав на ю-тубі, вже 2 чи 3 ролики зняли що продаж землі ьо "благо" . Міцно взялися.
 показати весь коментар
 
Там целый клан ,папа и сыночки. Их давить надо в корне.
 показати весь коментар
 
 
Вилкул,Ефремов Медведчук это люди войны Они устроили войну на Донбассе и должны сидеть в тюрьме
 показати весь коментар
 
 
Хай живе Українській суд найгуманійший суд в світі!
 показати весь коментар
 
А чему удивляться?! Ведь Порошенко не реформировал суд, наоборот, сделал его еще более коррупционным и сейчас судьи сидят в своих креслах пожизненно, фиг уберешь. Если посмотреть, то большинство решений судов за последние годы в пользу коррупционеров и сепаров.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору