 Суд відхилив апеляцію прокуратури на запобіжний захід Вілкулу

Рішення оголосила колегія суддів вранці 1 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Колегія суддів ухвалила: апеляційну скаргу прокурора Соколова залишити без задоволення. Постанову Жовтневого районного суду Дніпра від 16 вересня 2019 року, якою Вілкулу Олександру Юрійовичу обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки, залишити без змін", - оголосив головуючий суддя.

Вілкула на поруки взяв чинний нардеп Дмитро Шпенов.

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Нагадаємо, за версією слідства, у 2011-2012 роках Олександр Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, видав розпорядження про незаконну зміну цільового призначення земельних ділянок Колгосп "Катеринівський" і "імені Горького" загальною площею близько 21 га для розширення кар'єру Орджонікідзевського ГЗК. Зараз там розташовуються гірські відвали. Збитки оцінюються у 12 млн гривень.

Крім того, у серпні 2012 року Вілкул, як стверджує прокуратура, змінив цільове призначення 45 га сільськогосподарських земель ТОВ "Арт Ленд". З ріллі вони стали пасовищем (хоча за законом її спочатку потрібно законсервувати на три роки, чого не було зроблено), а потім - землею промислового призначення. Збитки оцінюються у 5 млн гривень.

Справу кваліфікували за ст.190 Кримінального кодексу.