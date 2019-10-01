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 Суспільство
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Все про:аеропорт (399) негода (312) Одеса (2120)

 Через сильний вітер пасажирські літаки не можуть сісти в Одесі і йдуть на запасні аеродроми

Сильний північно-західний вітер не дозволяє пасажирським літакам здійснити посадку в одеському аеропорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

Так, Боїнг-737 латвійської авіакомпанії airBaltic, рейсом із Риги, розвернувся і пішов до Борисполя.

Через сильний вітер пасажирські літаки не можуть сісти в Одесі і йдуть на запасні аеродроми 01

Рейс Стамбул-Одеса турецького національного авіаперевізника Turkish Airlines також зіткнувся з проблемами. Покружлявши в зоні очікування приблизно півгодини, турецькі пілоти пішли на посадку в аеропорт столиці Молдови.

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Через сильний вітер пасажирські літаки не можуть сісти в Одесі і йдуть на запасні аеродроми 02

Нагадаємо, з 26 вересня в одеському аеропорту введено обмеження в зв'язку з будівництвом рульової доріжки РД-А5, яка має з'єднати нову ЗПС зі старою, яка ще діє.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151345
 
 
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а ближе к Одессе чем Борисполь аэропорта нет ????
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Прикинь..... А зачем было строить? Гиперлуп же!
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проблема в ином..... самолеты могут взлетать и садиться ТОЛЬКО С ОДНОГО КРАЯ ВВП а вторая закрыта в связи со стройкой рулежной новой дорожки до 30 ноября... ветер у нас в Одессе дует как правило или северо-запад или юго-восток.. самолеты могут садить и должны против ветра могут и по ветру.... но там скорость в узлах должна быть раз допустимой и пилоты должны иметь опыт таких посадок и Лицензию с правом на такие посадки.. а сегодня в Одессе порывы до 24 метров секунду.. что чревато ЧП и катастрофами.. самолет может клюнуть носом...при посадке... вот и уходя или домой вообще в Польшу или Борисполь или Молдова Кишинев... Николаева нет... а Херсон также нет... Из-за сильного ветра пассажирские самолеты не могут сесть в Одессе и уходят на запасные аэродромы - Цензор.НЕТ 6770
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ветер сильный. мой тент на взлет все пытается уйти
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когда они вьілетали, за час-два, они не знали кокая погода в Одессе ?
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Ближе к Одессе есть Николаев и Херсон, но там не готовы обслуживать прилет/вылет. Первый аэропорт не сертифицирован, второй - не может принимать данный тип.
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Треба все летовище застроїти вітряками зі всіх сторін, вітер дує, а вони в нього всю силу раз , і забрали, ще й чайник авідиспетчеру закип'ятили Через сильний вітер пасажирські літаки не можуть сісти в Одесі і йдуть на запасні аеродроми - Цензор.НЕТ 3471
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