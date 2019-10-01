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 Суспільство
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Все про:боєприпаси (937) зброя (1399) Нацполіція (8275) Правоохоронні органи (175)

 Від сьогодні в Україні стартує місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів, - Нацполіція

1 жовтня стартує місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Громадяни, які здадуть до поліції зброю, що зберігалася незаконно, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

"З метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів на території держави з 1 по 31 жовтня 2019 року розпочнеться місячник добровільної здачі зброї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що відповідно до ч.3 ст. 263 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Донецькій області три добровольчі підрозділи передали зброю Національній поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Таким чином, у разі добровільної здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності та отримує можливість її законно зареєструвати на себе або на своїх родичів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151342
 
 
 Топ коментарі
 
организуйте хоть один субботник раздачи! С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2374
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совсем берега потеряли...а месячник добровольной сдачи наркоты и незаконно нажитого имущества когда?...
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"Нехай зброя буде в руках українців для захисту держави, сім'ї, прав і свобод" (с) Ярош

С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3633
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- В Охотном ряду было смятение. Врассыпную, с лотками на головах, бежали, как гуси, беспатентные лоточники. За ними лениво трусил милиционер.(c)
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Смутные времена настают ,братья бандеровцы! Оружие не сдавать надо,а под вишней в саду закапывать,и пару раз в год оливковым маслом поливать.
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А тот мужик, который мост минировал, он же перед этим не вмесячник сдал свой арсенал? Кстати как он там дела у него?
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да заклепают его, наверное, по полной...может и правильно...
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При ЭТОМ гидранте и ТАКОМ направлении движения Украины в сторону капитуляции и грабежа народа ЗЕлёными "Слугами бородатого урода", стоит ли участвовали людям в этом, сомнительном, с моей точки зрения, мероприятии?
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++++++++++++
Це щоб нарід не міг розпочати цивільний непослух, коли вже не буде сечі терпіти пекельні борошна "кінця епохи зубожіння".
Ніт, добро повинно бути з куркулями (а також з бойовим стовбуром і композитним цибулею).
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совсем берега потеряли...а месячник добровольной сдачи наркоты и незаконно нажитого имущества когда?...
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- А винтовку бросать нельзя? Как, нельзя?
- Боязно бросать, товарищ, не могу ее бросить....
(с) Человек с ружьём
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организуйте хоть один субботник раздачи! С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2374
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Там как раз призыв на срочную начался, упирьод! Или добровольцем пойдешь - там всё выдадут.
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я бы с радость если по истечению контракта я бы мог абсолютно законно забрать выданное домой С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9639
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лук то да, а вот лук с разрывной стрелой это уже цукерочка (не шутка, тестировал) С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5322
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Выглянул в окно и таки да ,народ с мешками из которых торчат стволы толпами ломится до РОВД ... С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6601
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..о так куме,маєте рацію!
..та ні,рація в сусіда,в мене кулемет
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Стартуйте зебени,только без нас, никто при уме не отдаст последнюю надежду на демократию.
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и чем же Вам поможет оружие? кроме как статью получить))
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Та не пугайте ,пуганные.
Чем оно мешает тогда, если не поможет?
Нет уж сами научили ,кто сильнее тот и прав,поэтому "плохой - хороший ,главное у кого ружье." .
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Від кого "статтю"? Коли у Людей є зброя, то немає ані товарісчей мусорів, ані товарісчей так званих "судей". Тай взагалі "товарісчей" немає Слава Богу!
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"Нехай зброя буде в руках українців для захисту держави, сім'ї, прав і свобод" (с) Ярош

С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3633
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Вместо того чтоб принять закон о владении оружием и декриминализировать рынок оружия (с колосальным оборотом средств) и несколько миллионов владельцев стволов - создав реестр, пытаються каким-то непонятным образом решить вопрос на шарика (оружие стоит денег - это такая же собственность как евробляха или самовольное строительство)
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ага, принеси три ствола, приведи двух друзей и получи бисвис в жмеринку и билет на гыперлуп бесплатно С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9711
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Украл ружье, ограбил банк, убил всех врагов, сдал ружье в отделение и снял с себя уголовную ответственность С сегодняшнего дня в Украине стартует месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3974
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- Граждане, которые сдадут в полицию оружие, хранившееся незаконно, будут освобождены от уголовной ответственности.

- Не купишь меня на эту туфту. Лучше прикопаю...
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Уррааа! Наконец-то!!11 Мы так долго ждали. ЗЫ Совок вечен.
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- Куме, а чо то Ви грядки машинним маслом поливаєте?
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Бородатый, но в тему...

- Діду, у тебе пістоль, або рушниця є?
- Нема, хлопці.
- А автомат, чи - кулемет?
- Ні, хлопці, немає.
- Діду, а може,- гармата?
- Ось чого немає, того немає!
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Хотів написати - "хутіна їм у опу а не зброю" тим більше коли зграя аваков-князев-герадот продовжує "прауювати" " .... та вище люди вже усе сказали
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- нова влада тут коїть таке, що зрадометр зашкалює і з нього дим іде
- сміття пропонують громадянам добровільно здавати нелегальні стовбури та навіть цибулі зі стрілами
...
Збіг? Так, матері його хиря, ЗБІГ!!!111!1 Цілком вірю! (ніт)
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не ведитесь. посмотрите на сирийцев...)) зеля точно не хохол..))))
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І не єврей! (я Одесит, я різницю між євреями і жидами знаю.)
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1 жовтня в Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи може вирішитися питання ганебної капітуляції України на милість нашого лютого кривавого ворогів проклятої паРаші .. Продажні представники України і кривавих нелюдей ватажків з окупованої кремлем бандитської резервації "лугандоніі -ДЛНР", хочуть підписати злочинну "формулу Штаймайера" . За повідомленням джерела інформації ЗМІ питання капітуляції вже вирішене остаточно продпажними ЗЕбіломи - капітулянтами. І як стверджує це джерело, особливий статус Донецької та Луганської областей в кінцевому підсумку, буде злочинно закріплений в Конституції України. Закріплений в ЗРаді антиукраїнськими депутатами продажними Іудами, цими "Слугами але не Українського народу а слугами коллаборантів- сепаратистів і бандитами - екс - ригоаналами" життя - сепаратистів "І видно порятунок України як держави буде тільки в руках українського народу. І подальша доля України буде вирішуватиметься вже на новому протестному "Майдані"
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Это каким идиотом нежно быть,чтобы волыну взять и отдать...
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