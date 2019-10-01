 Від сьогодні в Україні стартує місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів, - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.
"З метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів на території держави з 1 по 31 жовтня 2019 року розпочнеться місячник добровільної здачі зброї", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що відповідно до ч.3 ст. 263 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.
Таким чином, у разі добровільної здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності та отримує можливість її законно зареєструвати на себе або на своїх родичів.
Це щоб нарід не міг розпочати цивільний непослух, коли вже не буде сечі терпіти пекельні борошна "кінця епохи зубожіння".
Ніт, добро повинно бути з куркулями (а також з бойовим стовбуром і композитним цибулею).
- Боязно бросать, товарищ, не могу ее бросить....
(с) Человек с ружьём
..та ні,рація в сусіда,в мене кулемет
Чем оно мешает тогда, если не поможет?
Нет уж сами научили ,кто сильнее тот и прав,поэтому "плохой - хороший ,главное у кого ружье." .
- Не купишь меня на эту туфту. Лучше прикопаю...
- Діду, у тебе пістоль, або рушниця є?
- Нема, хлопці.
- А автомат, чи - кулемет?
- Ні, хлопці, немає.
- Діду, а може,- гармата?
- Ось чого немає, того немає!
- сміття пропонують громадянам добровільно здавати нелегальні стовбури та навіть цибулі зі стрілами
...
Збіг? Так, матері його хиря, ЗБІГ!!!111!1 Цілком вірю! (ніт)