 Від сьогодні в Україні стартує місячник добровільної здачі зброї та боєприпасів, - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

"З метою протидії незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів на території держави з 1 по 31 жовтня 2019 року розпочнеться місячник добровільної здачі зброї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що відповідно до ч.3 ст. 263 Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

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Таким чином, у разі добровільної здачі незареєстрованої зброї власник звільняється від відповідальності та отримує можливість її законно зареєструвати на себе або на своїх родичів.