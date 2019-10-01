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 Політика України, За кордоном
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Все про:бойкот (47) Латвія (243) Литва (454) ПАРЄ (604)

 Латвія і Литва на знак солідарності з Україною частково бойкотують сесію ПАРЄ

На знак солідарності з Україною до часткового бойкоту осінньої сесії ПАРЄ у зв'язку з поверненням делегації Росії долучилися Латвія і Литва.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

"Делегації Латвії та Литви в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) частково бойкотуватимуть осінню сесію асамблеї із солідарності з Україною. Про це в понеділок, 30 вересня, в день відкриття сесії, заявила очільниця делегації Латвії Інес Лібіна-Егнере", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водночас члени делегації країни продовжать працювати в політичних групах і комітетах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відсутність голосу лунатиме сильніше, ніж його наявність, - Ар'єв підтримав бойкот української делегацією участі в сесії ПАРЄ

Тим часом до Страсбурга на сесію ПАРЄ приїхали лише двоє із чотирьох членів литовської делегації. Двоє інших представників країни таким чином висловлюють свій протест проти повернення Росії до складу асамблеї.

У квітні 2014 року ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу і виключила її представників з усіх керівних органів асамблеї у зв'язку з окупацією Криму. 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою скасувала чинний механізм введення санкцій проти делегацій. 26 червня в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ без запровадження яких-небудь санкцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151340
 
   
 Топ коментарі
 
Огромная им благодарность за это!
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Дякуємо балтійцям за підтримку
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Они не верещат.....прибалты реально делают...
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Частично это как, это типа как на пол шишечки? Хотя чего это я? Наши вообще не поехали...
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они все.. частично...верещат о международном праве и лебезят перед Путиным (думают, идиоты, что им это поможет)
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ПРибалты да... но от них не так много зависит...
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Prijezdzajte i posmotryte sto delajut Латвія і Литва на знак солідарності з Україною частково бойкотують сесію ПАРЄ - Цензор.НЕТ 736Posmotryte na nasi predprijatija,ulicy,doma i t.d.Ne jazykom boltajet a delajet
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как это не поехали? а кто там выступал?
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и что? и ничто...прибалты точно знают что когда разберуться с Украиной, возьмутся за них... и не спасёт ни евросоюз ни НАто...выразят "занепокоєння"...
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Вот наши верные друзья. Пойду открою баночку шпрот за дружбу и против путина.
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Luce pivo nase kupite ili sampanskoje polno jest v Ukraine na prodaze. Латвія і Литва на знак солідарності з Україною частково бойкотують сесію ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8562Sprot uze u nas nedelajet
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Как можно бойкотировать частично?
это как?
тут воюю, а тут не воюю?
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