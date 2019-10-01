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Все про:освіта (629) школа (710) реформи (1680) Новосад (14)

 Кабмін розглядає можливість прискорити запуск реформи старшої школи, - Новосад

Освітня реформа на рівні старшої школи запланована в 2027 році, проте уряд шукає можливості прискорення зміни системи.

Про це повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Старша школа (продовження реформи на рівні старшої школи. – Ред.) стартує з 2027 року, я не знаю, який це буде уряд і чи буде ще нова українська школа", - розповіла Новосад.

Вона сказала, що уряд розглядає можливість прискорити запуск реформи старшої школи.

"Те, що було закладено 2 роки тому, розпочата нова українська школа є великою цінністю для нас. Завдання нашого уряду є навіть складнішим. Бо нам треба продовжити її на двох наступних ланках школи", - додала міністерка.

Новосад підкреслила, що на наступних етапах залучатиметься більша кількість вчителів, предметів і витрати на реформу збільшуватимуться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна перейде від системи держзамовлення до фінансування вишів, заснованому на принципі показників якості, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151339
 
 
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Этой новосад самой бы школу для начала закончить. А то в одном слове делает три ошибки:
Кабмин рассматривает возможность ускорить запуск реформы старшей школы, - Новосад - Цензор.НЕТ 3972
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Конечно надо начинать, а то пока єто каждьій клас раз в году вводуить по НУШ. Должно бьіть много групп реформаторов: дошкольная, начальная, средняя, старшая, вьісшая.
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