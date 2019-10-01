 Кабмін розглядає можливість прискорити запуск реформи старшої школи, - Новосад

Про це повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Старша школа (продовження реформи на рівні старшої школи. – Ред.) стартує з 2027 року, я не знаю, який це буде уряд і чи буде ще нова українська школа", - розповіла Новосад.

Вона сказала, що уряд розглядає можливість прискорити запуск реформи старшої школи.

"Те, що було закладено 2 роки тому, розпочата нова українська школа є великою цінністю для нас. Завдання нашого уряду є навіть складнішим. Бо нам треба продовжити її на двох наступних ланках школи", - додала міністерка.

Новосад підкреслила, що на наступних етапах залучатиметься більша кількість вчителів, предметів і витрати на реформу збільшуватимуться.

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