 Як адвокат захищав багатьох, зокрема, і одіозних особистостей, але завжди мав власні погляди, - нардеп Кучер, якого пророкують у губернатори Харківщини, про роботу до депутатства

Цензор.НЕТ звернувся до нардепа по коментар щодо його адвокатського минулого і чуток про призначення на пост глави ОДА.

- Деякі ЗМІ називають Вас кандидатом на місце глави Харківської облдержадміністрації. Ви бачили цю інформацію?

- Інформацію бачив, але не коментуватиму. Це всього лише галас у ЗМІ і чутки, тому залишмо цю тему. Не бачу сенсу це коментувати.

- А щодо протекції глави МВС? Наскільки мені відомо, ви захищали не його сина, а іншого фігуранта цієї справи - Володимира Литвина.

- Я дійсно був адвокатом у так званій "Справі рюкзаків", хоча захищав не Олександра Авакова, а іншого фігуранта, а саме Володимира Литвина. Це як у справі "про кооперативну схему". Всі ЗМІ пишуть, що я захищав саме Михайла Добкіна, хоча насправді моїм клієнтом був інший фігурант. Якби хтось із моїх колишніх клієнтів працював зараз у Кабінеті Міністрів, то в ЗМІ б так само писали, що мене протегує саме він.

Насправді, я навмисне брав участь практично у всіх резонансних справах, які виникали в Харкові. А як інакше може заявити про себе хлопець із села в Херсонській області без спеціальних зв'язків, у якого звичайні батьки. Без удаваної скромності скажу, що я дійсно мав попит, тому що професійно і відповідально робив свою роботу. Визнання клієнтів і бажання працювати саме зі мною і є підтвердження професіоналізму, хто б що не говорив. До мене зверталися представники абсолютно протилежних політичних таборів. Як у громадянина, у мене є свої симпатії, але вважаю, що перед законом усі рівні. Я і ветеранам АТО допомогу надавав.

Зрозуміло, що зараз, коли я став публічним політиком, моїм недоброзичливцям зручно і легко звинувачувати мене в причетності до тих чи інших людей, але це все маніпуляції, повірте. Я захищав багатьох, зокрема, одіозних людей, але завжди мав свої погляди.

- Ви сказали, що надавали допомогу ветеранам АТО?

- Так, у мене був цілий напрямок безоплатної правової допомоги. Приходили люди, які потребували моєї допомоги , водночас я розумів, що вони в складному матеріальному становищі, і я їх брав і безкоштовно допомагав. Вважав це своїм обов'язком цим людям.

Загалом я адвокат, що практикує в кримінальній юстиції. Це те, що у мене виходить. Всі "гучні" справи, про які зараз пишуть ЗМІ, коли згадують про мою скромну персону, -і Олег Ширяєв, і кооперативна схема, і "рюкзаки", і судді-корупціонери, - все це найскладніші кримінальні провадження, брати участь в яких мріє будь-який адвокат, який хоче продемонструвати свої здібності й одночасно вирости професійно.

- Зараз ви повністю присвятили себе депутатській роботі. Чи вдалося вже щось зробити на цьому місці, якісь подальші плани визначити?

- Я є членом комітету з питань правової політики, а також очолюю підкомітет з питань організації, діяльності адвокатури та органів надання правової допомоги. Моїм пріоритетом є реформування системи правосуддя в цілому, в тому числі адвокатури, прокуратури, суду. Я, як ніхто знаю всі вади в цій сфері. Нині розглядаються першочергові законопроєкти, які пов'язані з реформуванням органів суддівського управління. Довкола цих законопроєктів ведуться досить серйозні дискусії, в яких я беру безпосередню участь.

Це президентські законопроєкти. Зараз, з урахуванням того, що вони пройшли перше читання, ми пропонуємо свої правки і досить серйозно дискутуємо над тим, щоб судова реформа відбулася якісно. На мою думку, це найважливіша реформа для України. Справедливий і непідкупний суд має забезпечити невідворотність покарання для злочинців. Це відновить довіру людей до держави і зміцнить віру в справедливість.

- Але є ж і свої якісь задумки, чи весь час поглинає робота над президентськими ініціативами?

- У нас на розгляді величезна кількість законопроєктів, які були подані Президентом як невідкладні. Зараз ми працюємо над ними. Разом з цим у мене досить багато і своїх ідей. Вони стосуються і правосуддя в цілому, і кримінальної юстиції, і адвокатури зокрема. Є низка цікавих пропозицій щодо прокуратури. Цей пакет документів чекає своєї "золотої години". На цьому етапі першість у розгляді мають президентські невідкладні законопроєкти. Далі, виходячи з текстів прийнятих законів, мої законопроєкти будуть скоректовані та ініційовані мною для розгляду їх парламентом. Загалом роботи попереду ще дуже багато.

- А як же Харківська область? Для свого регіону ви щось робите?

- Так, ось як раз закінчився тиждень роботи в окрузі. На території округу відкрито шість прийомних, які з 1 жовтня починають свою активну роботу. На сьогодні мені ніби вдалося домогтися виділення на округ субвенції ще на цей рік в розмірі 22 мільйонів гривень. Це буде дуже суттєво.

- Для чого субвенція?

- На реконструкцію об'єктів. У кожному районі округу я зібрав дані про потреби і, виходячи з отриманої інформації, запросив 27 мільйонів гривень, але, наскільки мені зараз відомо, затвердили тільки 22 мільйони гривень. Це все інфраструктура, близько 6-7 об'єктів по різних районах мого округу.

- А для всієї області?

- Я ж депутат-мажоритарник. Кожен депутат-мажоритарник працює зі зміщенням пріоритету на інтереси свого округу, тому я працював саме з цим.

- Може, є якісь проблеми в області, які також турбують вас як депутата?

- У мене однозначна позиція з приводу незаконної вирубки лісу. Я активно порушую це питання. З цього приводу я вже неодноразово направляв депутатські звернення в різні інстанції. Всього не можу поки говорити, тому що зараз цими питаннями займаються і правоохоронні органи, бо ключові гравці згаданого незаконного бізнесу відомі. Думаю, що скоро багато почують про це. У нас всі депутати налаштовані серйозно. Ми готові і маємо величезне завзяття припинити цю вирубку. Це екологія, це наші діти, це майбутнє всієї держави і планети в цілому.

- А чи немає якісь об'єднань в Раді з підтримки галузі?

- Ми зібрали підписи, подали документи, але ще не оголосили про створення міжфракційного депутатського об'єднання під назвою "Слобожанщина". На цьому етапі туди входить близько двадцяти депутатів, більшість яких мають стосунок до Харкова і Харківської області. Мета об'єднання - займатися проблематикою і розвитком нашого регіону. Мені довірили очолити його. Як я вже сказав, офіційно воно поки не оголошено, але це станеться на найближчому пленарному засіданні. Про її створення оголосить спікер. В об'єднанні планується розподіл залежно від проблематики - хтось буде спеціалізовано займатися екологією, хтось - залученням інвестицій і так далі.

Зазначимо, що про швидке звільнення Юлії Світличної з посади голови Харківської обласної державної адміністрації 25 вересня заявив бізнесмен Юрій Сапронов. Про можливе призначення Олексія Кучера на посаду глави ХОДА написав 28 вересня екснардеп Роман Семенуха. Пізніше в деяких ЗМІ з'явилася інформація, що на посаду готують юриста Олексія Кучера, який нібито захищав сина глави МВС Арсена Авакова в "справі рюкзаків".

Олексій Кучер пройшов до Верховної Ради по 179 мажоритарному округу в Краснограді (Зачепилівський, Кегичівський, Красноградський райони, місто Лозова, Лозівський і Сахновщинський райони області). Крім інших, він обігнав главу Харківської облради Сергія Чернова та чинного на той момент нардепа Анатолія Гіршфельда.

У Верховній Раді він увійшов в Комітет з питань правової політики.

До початку своєї політичної кар'єри в "Слузі народу" Кучер був адвокатом. Зокрема, він захищав колишнього командира роти Нацполіції "Східний корпус" Олега Ширяєва і підприємця Володимира Литвина - власника фірми, яка займалася пошиттям рюкзаків для підрозділів МВС, засудженого до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський за літо змінив майже всіх губернаторів, призначених його попередником, проте залишив на посаді голову ХОДА Юлію Світличну.