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Все про:армія РФ (1999) Білорусь (837) Росія (20056) Макей (15)

 Розміщувати російську військову базу на території Білорусі безглуздо, - глава МЗС Макей

У розміщенні російської військово-повітряної бази на території Білорусі "немає ні практичного, ні політичного, ні військового сенсу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю російському виданню РБК повідомив глава МЗС Білорусі Володимир Макей.

Крім того, за його словами, сьогодні це питання на порядку російсько-білоруських відносин не стоїть.

"З урахуванням розвитку сучасних технологій у цьому немає сенсу. Навіщо розміщувати на території Білорусі військово-повітряну базу, про що і йшлося, якщо сьогодні ракети можуть буквально за лічені хвилини досягти іншого континенту, зворотного боку нашої планети. Якби Білорусь розмістила на своїй території якісь додаткові військові об'єкти, я не думаю, що це сприяло б зміцненню стабільності, безпеки в нашому регіоні", - зазначив білоруський міністр.

На уточнювальне питання, чи не пов'язано рішення Мінська з позицією європейських сусідів, він відповів: "Ніколи в Білорусі не ухвалюватимуть принципове рішення під впливом якихось зовнішніх сил".

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"Якщо керівництво Білорусі ухвалює рішення, то тільки лише виходячи з аналізу, чи відповідає це нашим національним інтересам, чи ні - це основний принцип", - додав він.

Раніше в інтерв'ю газеті "Коммерсантъ" міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав відмову Білорусі розмістити у себе російську базу "неприємним епізодом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151333
 
 
 Топ коментарі
 
Белоруссия ( вся целиком) и так является российской военной базой, в полном подчинении РФ, его командования и президента. И изображение чего то другого, это просто очередная гибридность нынешнего мира.
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Заявления МИД Беларуси бессмыслены, потому что решения за Беларусь уже давно принимаются сами знаете где.
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Мы их покупаем. За живые деньги.
А как вам удалось про.рать газопровод и нефтепровод? Или что вы с этого поимели полезного?
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Ага, конечно. А оставшиеся с тезникой после учений ихтамнеты, "вежливые" зелёные это не БАЗА:!
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В этом то и смысл. Солдата доставить легко. А вот его причиндалы - палатки, технику, ГСМ, те же буржуйки с госпиталями, ещё та сложность.
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Прав Лука...
У нас была база...
Все в курсе чем это закончилось?))))
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Чей друг, позвольте поинтересоваться
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Это в мире ракеты могут лететь до другого континента за минуты, а не на россии. В Крыму же они зачем-то напихали их.
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Белоруссия ( вся целиком) и так является российской военной базой, в полном подчинении РФ, его командования и президента. И изображение чего то другого, это просто очередная гибридность нынешнего мира.
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Кто тебя маковей, спрашивает? Вы и так являетесь частью лаптестана.
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Ой нарывается Бацька на "Витебскую наротную риспуплику"....Размещение российской военной базы на территории Беларуси бессмысленно, - глава МИД Макей - Цензор.НЕТ 2250
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Как раз есть там смысл политический!!! Система контроля за воздушным движением у России и Беларуси - общая. Её центр находится в Подмосковье. Контроль Беларусью, своего воздушного пространства, фактически, отсутствует. А теперь представим картину: с аэродрома в Бобруйске стартуют самолёты, и наносят удар по объектам в Украине, или странам Балтии... Куда наносится ответный удар? Угадываем "с трёх раз"... Из Беларуси пытаются сделать "мишень", заложника имперской политики Кремля....
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Сразу видно юриста, который в вопросах ПВО так себе.
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Зато ты у нас, "ахрененно волокёшь" в ПВО... И в военно-политическом противостоянии - тоже... У вас же какой "опыт сопротивления", за время "независимости", накопился... Вот только "выбор шалавой позы для трахания" (а именно в "шалаву" и превратил Лукашенко Беларусь) - это не сопротивление"...
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Да и время подлета сокращается... ***** Кенигсберг (а это именно Königsberg и ничто иное) так уж нужен??? Анклав с кацапами... ан нет. Это - остров угрозы посреди севера эуропы... и крысами так. И с беларусами... да и тирасполь ему нужен для угроз. ****, до чего ж я эту сволочь молеподобную ненавижу... мечтаю поссать на его могилу
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Наши вооруженные силы могут дать достойный ответ любым агрессорам и без баз. За время независимости мы не потеряли ни пяди земли.
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Напомни нам, плз, чьи там щас нефте - и газопроводы, идущие по Беларуси?
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Нефте - и газопроводы те же, чьи идут и по Украине.
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Ну ка, ну ка, и чьи же? Лапти на тебе и те уже китайские
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Так что, белорусские газопроводы принадлежат Украине?
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Ой, не спрашивайте. А то я спрошу чья соляра(уголь) и газ у вас.
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Мы их покупаем. За живые деньги.
А как вам удалось про.рать газопровод и нефтепровод? Или что вы с этого поимели полезного?
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Нефтепровод наш. Газопровод продали(за деньги немалые). А зачем нам пустая в будущем труба? Ведь вы сами в курсе про строительство всяких СП. Кстати, наложить новых труб(вдоль и поперек) не такая уж сложная техническая задача. Только что с ними пустыми потом делать? Гиперлупы пущать?
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Пацак, в Украине есть:
-газ
-уголь
Возможно, добыча происходит не в тех объемах, которые необходимы.
Трубопроводы принадлежат государству Украина.
Ответь, что в Белоруссии есть из вышеперечисленного?
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Ну да, у нас нет угля, газа, руды и многого другого.Зато есть честные трудолюбивые люди, способные все это купить, переработать и продать другим.Что не так?
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Литвин, вопрос остался неотвеченным: у вас в Белоруси кацапы (не этнические русские, ставшие белорусами больше, нежели сами белорусы... Присной памяти Мулявин, например)...так вот, водятся ли у вас кацапы козломордые? Размещено ли козломордое оружие под лапотным контролем? Не вильнет ли Лука в случае реальной угрозы себе и своему ******** в сторону брацццкава нарота?
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Скоро будет перепись, тогда и скажу по результатам.Оружия нет , тк иначе наша оппозиция бы завалила фотками весь интернет. При реальной угрозе беларусы привыкли бить в морду другим *********.
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Да о чем вы говорите вообще, какие беларусы. Вы языка своего не знаете уже, беларусских школ/гимназий во всем Минске аж 7 штук. Высшее образование, судоведение и т.д. все на русском языке. Проморгали вы момент как всю вашу страну ассимилировали. Думаете если рашка решил вас поглотить, молодняк пойдет на фронт их останавливать? Не смешите меня.
Единственный ваш белорусскоязычный оппозиционный телеканалканал - Белсат, спонсируется и транслируется по спутнику из Польши. Позороще.
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Ничего страшного, если мы пользуемся языком древних росов, который переняли у нас угро-финские народности.
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"Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову." - Ліна Костенко
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Не знаю Лину Костенко. И почему я должен ей верить?
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Вопрос, швейцарцы, американцы нацыя али не?
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А у нас, выходит, "нечестные люди и лентяи"?! Ты вообще "берега потерял"?
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У вас очень хорошие люди. Но тогда обьясни, почему при наличии таких гигантских ресурсах по многим показателям Украина ниже Беларуси. Ведь у нас в изобилии только комары и лягухи.
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А ты этого "объяснения", действительно, хочешь? "Объясняю" :
"Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Ещё не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!
Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю...
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам всё равно на Украине,
НКВД или гестапо».

(Давид Самойлов, "Бандитка", 1947.).
Ваши "лучшие показатели" - дутые... Пока вы прислуживаете Кремлю...
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Да уж, у тебя и аргументы, стихи (песни, танцы).
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Вы и саме не подозреваете, что уже всю потеряли. О какой независимости Беларуси идет речь? Вся политика и экономика полностью зависит от политики *****.
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Эх ты тупая мордва, вы всю Беларусь потеряли, ***** командует
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А примеры "давания отпора" приведёшь? Или так, на "пиз..больстве", и остановишься? Шалава, которую "пользуют", тоже "ничего не теряет", пока "борзеть" не начинает...
Бляха-муха", "литвин", ну когда же ты умнеть начнёшь?
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Вот друг, ну ты же имеешь юридическое хорошее(советское) образование. Тебе знаком термин "превышение пределов самообороны"? Все должно быть соразмерно, нельзя стрелять превентивно, только в ответ.А уж за нами "не заржавеет".
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"Твою дивизию!!!..." А кто команду "стрелять!" даст? Ты? И тебя послушают? Беларусь живёт, пока этого хочет Кремль... "Перекроют кислород" - прекратят поставки углеводородов, закупку беларуских товаров, и всё... Кто вам поможет, если вы Европой признаны сателлитом России и "диктаторским режимом"? Просто Россия сейчас нуждается в поставках продовольствия, технике, которую сама произвести не в состоянии, и в потенциальном плацдарме для "трепания нервов" странам блока НАТО... Только начнёте самостоятельную политику, с поворотом к Западу, и "получите по голове", как Украина.... Только вот с вами "разберутся" быстрее - людей меньше, армия, соответственно, меньше, любителей "русского мира" больше, и руководители на местах, "через частое сито просеяны" Лукой и его пророссийским правительством...
( а насчёт "друга", я тебе уже говорил, не раз "Твои друзья в овраге кобылу доедают...".
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Ну, вам же не прекратили поставки(судя по новостям). Опять же противоречия у тебя в посту. Если повернемся к Западу, то и обеспечение Беларуси сырьем , это уже обязанность Запада.
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"литвин", "иди на Х..тор, бабочек ловить!" Какие поставки, кто, почему? Я понял, что тебя начинают "обкладывать", и ты начинаешь "выкручиваться"...
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Тут стихами не выразить, сухие цифры "жгут напалмом". "Обложи" меня цифрами.
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Ты знаешь, у меня сегодня только одно желание - "обложить" тебя трёхэтажным матом"... Но так как ты мною уже отослан на "Х..утор", то оствайся там , и не засирай форум своими глупыми "размышлизмами"...
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А , солдат-срочников,из-за дедовщины, сколько, потеряли, тварь трольная ?
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Ты наверно хочешь сравнить показатели с другими странами? Ну давай, приведи цифры.
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сдохни лукабот, тварь, я
, тебя, про нашу армию спросил, кули ,ты, стрелки на другие переводишь, мразь.Сдохните, вместе со своим колхозным диктатором.
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как это безсмыслено.. в Крыму ж не было безсмысленно.. потом скажут, беларусь наш
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Як кабаєв скаже, так і буде . Нікого і питати не будуть . Шкода звичайно білорусів але ...
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Заявления МИД Беларуси бессмыслены, потому что решения за Беларусь уже давно принимаются сами знаете где.
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База не потрібна, але московиті вже там!!! То про що мова???Слова, слова, слова!!!
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Так і в існування раші нема сенсу, але ж вона є. В них там все так.
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Так вся Белоруссия и есть уже давно расейская военная база... Батьке просто дают возможность думать, что он там главный...
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Размещение российской военной базы на территории Беларуси бессмысленно, - глава МИД Макей
правильно - вся территория белорусской советской социалистической республики является военной базой и плацдармом московии
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"Никогда в Беларуси не будут принимать принципиальное решение под влиянием каких-то внешних сил".

Розміщувати російську військову базу на території Білорусі безглуздо, - глава МЗС Макей - Цензор.НЕТ 7085

Лучший анекдот за неделю. А РФ - это уже силы внутренние?
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та кто вас спрашивать будет с вашей днищенской армией и не имевшей боевого опыта и вашего писдабола с усами
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Лучше предложить ее размещение в Мукачево. Тогда и в НАТО сразу примут.И доплатят ещё.
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