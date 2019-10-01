 Розміщувати російську військову базу на території Білорусі безглуздо, - глава МЗС Макей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю російському виданню РБК повідомив глава МЗС Білорусі Володимир Макей.
Крім того, за його словами, сьогодні це питання на порядку російсько-білоруських відносин не стоїть.
"З урахуванням розвитку сучасних технологій у цьому немає сенсу. Навіщо розміщувати на території Білорусі військово-повітряну базу, про що і йшлося, якщо сьогодні ракети можуть буквально за лічені хвилини досягти іншого континенту, зворотного боку нашої планети. Якби Білорусь розмістила на своїй території якісь додаткові військові об'єкти, я не думаю, що це сприяло б зміцненню стабільності, безпеки в нашому регіоні", - зазначив білоруський міністр.
На уточнювальне питання, чи не пов'язано рішення Мінська з позицією європейських сусідів, він відповів: "Ніколи в Білорусі не ухвалюватимуть принципове рішення під впливом якихось зовнішніх сил".
"Якщо керівництво Білорусі ухвалює рішення, то тільки лише виходячи з аналізу, чи відповідає це нашим національним інтересам, чи ні - це основний принцип", - додав він.
Раніше в інтерв'ю газеті "Коммерсантъ" міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав відмову Білорусі розмістити у себе російську базу "неприємним епізодом".
У нас была база...
Все в курсе чем это закончилось?))))
А как вам удалось про.рать газопровод и нефтепровод? Или что вы с этого поимели полезного?
-газ
-уголь
Возможно, добыча происходит не в тех объемах, которые необходимы.
Трубопроводы принадлежат государству Украина.
Ответь, что в Белоруссии есть из вышеперечисленного?
Единственный ваш белорусскоязычный оппозиционный телеканалканал - Белсат, спонсируется и транслируется по спутнику из Польши. Позороще.
"Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Ещё не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!
Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю...
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам всё равно на Украине,
НКВД или гестапо».
(Давид Самойлов, "Бандитка", 1947.).
Ваши "лучшие показатели" - дутые... Пока вы прислуживаете Кремлю...
Бляха-муха", "литвин", ну когда же ты умнеть начнёшь?
( а насчёт "друга", я тебе уже говорил, не раз "Твои друзья в овраге кобылу доедают...".
, тебя, про нашу армию спросил, кули ,ты, стрелки на другие переводишь, мразь.Сдохните, вместе со своим колхозным диктатором.
правильно - вся территория белорусской советской социалистической республики является военной базой и плацдармом московии
Лучший анекдот за неделю. А РФ - это уже силы внутренние?