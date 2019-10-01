 Розміщувати російську військову базу на території Білорусі безглуздо, - глава МЗС Макей

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю російському виданню РБК повідомив глава МЗС Білорусі Володимир Макей.

Крім того, за його словами, сьогодні це питання на порядку російсько-білоруських відносин не стоїть.

"З урахуванням розвитку сучасних технологій у цьому немає сенсу. Навіщо розміщувати на території Білорусі військово-повітряну базу, про що і йшлося, якщо сьогодні ракети можуть буквально за лічені хвилини досягти іншого континенту, зворотного боку нашої планети. Якби Білорусь розмістила на своїй території якісь додаткові військові об'єкти, я не думаю, що це сприяло б зміцненню стабільності, безпеки в нашому регіоні", - зазначив білоруський міністр.

На уточнювальне питання, чи не пов'язано рішення Мінська з позицією європейських сусідів, він відповів: "Ніколи в Білорусі не ухвалюватимуть принципове рішення під впливом якихось зовнішніх сил".

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"Якщо керівництво Білорусі ухвалює рішення, то тільки лише виходячи з аналізу, чи відповідає це нашим національним інтересам, чи ні - це основний принцип", - додав він.

Раніше в інтерв'ю газеті "Коммерсантъ" міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав відмову Білорусі розмістити у себе російську базу "неприємним епізодом".