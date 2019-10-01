EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  732  23
Матеріали за темою:
Все про:Конгрес США (286) США (5546) Клінтон Гілларі (81)

 Конгресмени-республіканці вимагають розслідувати зв'язки Клінтон з Україною під час виборчої кампанії в 2016 році

Голови юридичного комітету і комітету з національної безпеки і урядових справ Сенату Конгресу США, республіканці Чак Граслі і Рон Джонсон закликали Генеральну прокуратуру США розслідувати можливий зв'язок між виборчою кампанією Гілларі Клінтон у 2016 році та Україною.

Про це йдеться в листі на ім'я генпрокурора США від голови юридичного комітету Сенату Чака Граслі і глави комітету з питань національної безпеки і урядових справ Рона Джонсона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мін’юст ще не поінформував Конгрес і громадськість про те, чи розпочав він розслідування зв’язків та співпраці між урядом України й особами, пов’язаними з кампанією Гілларі Клінтон чи Національного демократичного комітету", - зазначається в документі, оприлюдненому 30 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація"

Автори листа висловили сумнів, що попередні розслідування генпрокуратури й Мін’юсту сповна вивчили питання можливого іноземного втручання у виборчу кампанію.

Надати відповіді на поставлені в листі запитання сенатори просять не пізніше 14 жовтня.

"Ми сподіваємося, що ваша письмова відповідь та більшість наданих документів будуть не засекреченими", - зауважується в листі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151332
 
   
 Топ коментарі
 
Сто пудов фамилия Клинтон фигурирует в амбарной книге Партии Регигонов Конгрессмены-республиканцы требуют расследовать связи Клинтон с Украиной во время избирательной кампании в 2016 году - Цензор.НЕТ 5137
 показати весь коментар
 
Так, Хиллари уже подключилась- а Моника-то куда подевалась?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сто пудов фамилия Клинтон фигурирует в амбарной книге Партии Регигонов Конгрессмены-республиканцы требуют расследовать связи Клинтон с Украиной во время избирательной кампании в 2016 году - Цензор.НЕТ 5137
 показати весь коментар
 
 
Значит надо опубликовать стенограммы любых разговоров Клинтон с тогдашней украинской властью.
 показати весь коментар
 
Понеслась пи""""а по кочкам. моника зеленская долбень, настроил ведущие страны мира против Украины. Похоже это, кем то было продумано, возможно бородатым дядькой. Чего, чего, а он - Мариарти еще тот!
 показати весь коментар
 
 
Республиканцы , защищая "своего" ( а он побывал и в рядах демократов) Трампогейта, решила отыграться на Украине ( а не Порошенко, как кто то думает) ., может и санкции введут по примеру санкций к РФ ( за вмешательство в выборы), или просто поставят знак равенства РФ = Украина. Для Украины выбор упрощается ( если в такой ситуации так можно сказать). Наш выбор поддержка демократов ( ничего личного по отношению к республиканцам, может даже наоборот, но нужно было им умудриться выдвинуть на высший пост ЭТО) или как минимум уход от власти Трмпа. Раскрытие давления Трампа и Джулиани на украинскую строну в личных целях и так далее, думаю там найдется что сообщить Конгрессу. ( Одно дело когда они пытались надавить на расследовании компромата на Байденов, а другое обвинение Украинского государства во вмешательстве в выборы США) Но это не про нас. Мы ж на растяжке, как раньше пытались усидеть на двух стульях, так сейчас находимся в стадии шпагата, главное что бы ширинка не лопнула в самый неподходящий момент.
 показати весь коментар
 
 
Так, Хиллари уже подключилась- а Моника-то куда подевалась?
 показати весь коментар
 
 
А стенограмму встречи Хиллори-Порошенко в 2016г. опубликуют?

 показати весь коментар
 
Трамп и не думал ослам в посудной лавке посуду бить.Это старый осёл придурок ,будучи уверенным,что порох победит,в прошлом году разошёлся в видео,что типо Трампу его не достать,он круче крутого яйца-мильярдами ворочает одним щелчком пальца,глав правительств,премьеров назначает.Там же он и похвастался,что миллиард дал Украине с условием,что порох уволит Генерального Прокурора,который вёл дело о корупции Бурисмы,где его сын был одним из директоров.Дело закрыли,прокурора уволили,деньги получили.Точка.Видео здесь.(50-55min)Вот Трамп и посчитал,что это лично ему вызов и даже провокация,на которую он не может не ответить,ведь обвинят-то подлецы и его в сокрытии и дальше продолжающейся коррупции в Украине,темь более,что новые власти Украины уже заявили об этомНо сейчас реально начнутся расследования и тупые и алчные порошенковцы запутаются несостыковками утверждений распила этих денег в Украине.Ты что слепой?Чего порох у гонтарюхи?Чего югик улетел в Лондон?Bам же это обернётся бумерангом по шее,вместе с ослами из дымпартии США.Я фигею от порохоботов-как дети малые
 показати весь коментар
 
Ослов ты у себя в офисе пригожинском видишь каждый день!
Как смешно наблюдать за кремлядскими троллями, которым выдали методички пригожинские) под трампоном уже горит,импичмент ему будет))
Только как в эту методичку вписывается тот факт, что сразу после официального объявления Пелоси о запуске процедуры импичмента Трамп в панике позвонил Пелоси и спрашивал ее можно ли как-то это отыграть назад? На что Пелоси ответила - Поздно пить боржоми, дорогой. Моника уже разлила масло. Никто не выше закона в Америке.
В рамках процесса импичмента ручной генпрокурор Трампа Барр и личный решала гражданина Трампа Джулиани будут вызваны для дачи показаний по Юкрейнгейт в Комитет по разведке Палаты представителей (глава комитета Адам Шифф).
Также Шифф сегодня выписал официальную повестку Госсекретарю Помпео, чтобы тот передал в Конгресс документы, касающиеся Юкрейнгейт (военная помощь в обмен на "компромат" на Байдена)(с)
Так шо, запасаемся попкорном и наблюдаем за импичментом))
 показати весь коментар
 
Лолите точно писец,а в соевой ферме питерка в шоколадную вылизывают одни лахтинцы кацапы,как ты вот под украинца косиш.ПНХ
 показати весь коментар
 
На соевое питерка грех обижаться-болезное,что с него взять.Но кацапйо поросенково и в Украине кацапйо-короче Мишико патлатое.
 показати весь коментар
 
Это все на что ты способен? Неужели тролли кремлядские думают, что украинцы будут заходить по кацапским ссылкам?)
 показати весь коментар
 
Наверно больно, когда в голову приходят такие мысли)))
 показати весь коментар
 
Не злись, прыщи полопаются)) Иди купи сосательных конфет *Моника*)))
 показати весь коментар
 
Тобто тепер рф уже не винна у втручанні у вибори президента США ? Завдяки найвеличнішому лідеру світу ,винуватець- корумпована Україна.
Небачені успіхи на міжнародній арені !

 показати весь коментар
 
 
Це дуже добре.
Так і до обамки доберуться. Конгресмени-республіканці вимагають розслідувати зв'язки Клінтон з Україною під час виборчої кампанії в 2016 році - Цензор.НЕТ 8327
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору