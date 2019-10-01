 Конгресмени-республіканці вимагають розслідувати зв'язки Клінтон з Україною під час виборчої кампанії в 2016 році

Про це йдеться в листі на ім'я генпрокурора США від голови юридичного комітету Сенату Чака Граслі і глави комітету з питань національної безпеки і урядових справ Рона Джонсона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Мін’юст ще не поінформував Конгрес і громадськість про те, чи розпочав він розслідування зв’язків та співпраці між урядом України й особами, пов’язаними з кампанією Гілларі Клінтон чи Національного демократичного комітету", - зазначається в документі, оприлюдненому 30 вересня.
Автори листа висловили сумнів, що попередні розслідування генпрокуратури й Мін’юсту сповна вивчили питання можливого іноземного втручання у виборчу кампанію.
Надати відповіді на поставлені в листі запитання сенатори просять не пізніше 14 жовтня.
"Ми сподіваємося, що ваша письмова відповідь та більшість наданих документів будуть не засекреченими", - зауважується в листі.
Как смешно наблюдать за кремлядскими троллями, которым выдали методички пригожинские) под трампоном уже горит,импичмент ему будет))
Только как в эту методичку вписывается тот факт, что сразу после официального объявления Пелоси о запуске процедуры импичмента Трамп в панике позвонил Пелоси и спрашивал ее можно ли как-то это отыграть назад? На что Пелоси ответила - Поздно пить боржоми, дорогой. Моника уже разлила масло. Никто не выше закона в Америке.
В рамках процесса импичмента ручной генпрокурор Трампа Барр и личный решала гражданина Трампа Джулиани будут вызваны для дачи показаний по Юкрейнгейт в Комитет по разведке Палаты представителей (глава комитета Адам Шифф).
Также Шифф сегодня выписал официальную повестку Госсекретарю Помпео, чтобы тот передал в Конгресс документы, касающиеся Юкрейнгейт (военная помощь в обмен на "компромат" на Байдена)(с)
Так шо, запасаемся попкорном и наблюдаем за импичментом))
Небачені успіхи на міжнародній арені !
Так і до обамки доберуться.