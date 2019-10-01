 Конгресмени-республіканці вимагають розслідувати зв'язки Клінтон з Україною під час виборчої кампанії в 2016 році

Про це йдеться в листі на ім'я генпрокурора США від голови юридичного комітету Сенату Чака Граслі і глави комітету з питань національної безпеки і урядових справ Рона Джонсона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Мін’юст ще не поінформував Конгрес і громадськість про те, чи розпочав він розслідування зв’язків та співпраці між урядом України й особами, пов’язаними з кампанією Гілларі Клінтон чи Національного демократичного комітету", - зазначається в документі, оприлюдненому 30 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гілларі Клінтон підтримала імпічмент Трампа: "Це надзвичайна ситуація"

Автори листа висловили сумнів, що попередні розслідування генпрокуратури й Мін’юсту сповна вивчили питання можливого іноземного втручання у виборчу кампанію.

Надати відповіді на поставлені в листі запитання сенатори просять не пізніше 14 жовтня.

"Ми сподіваємося, що ваша письмова відповідь та більшість наданих документів будуть не засекреченими", - зауважується в листі.