 Безсмертний опублікував текст про реалізацію "формули Штайнмаєра" і закликав у жодному разі його не підписувати

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей папірець готується від імені ТКГ в Мінську для глав держав Нормандського формату і подається, як так звана "формула Штайнмаєра". Звертаю увагу всіх причетних до процесу на неприпустимість прийняття подібного документа, а тим більше підписання", - йдеться в повідомленні.
У Мінську у вівторок, 1 жовтня, відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Ясно что по любому вата выберет вату
Дкмаю он им сегоня ответит: "а зачем мне это надо?! собрались сливать Украину - делайте это своими руками!"
Зато в такой ситуации можно писать в Москве формулы хоть Штайнмайера, хоть Оланда - все равно это будет формула пуйла.
"Мы первые придумали формулу Штанмаера, и она есть правильная! А тут появился сам Штанмаер, и все нам пересрал. Кто такой Штанмаер вообще?? Мы не знаем никакого Штанмаера..."