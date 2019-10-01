 Безсмертний опублікував текст про реалізацію "формули Штайнмаєра" і закликав у жодному разі його не підписувати

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей папірець готується від імені ТКГ в Мінську для глав держав Нормандського формату і подається, як так звана "формула Штайнмаєра". Звертаю увагу всіх причетних до процесу на неприпустимість прийняття подібного документа, а тим більше підписання", - йдеться в повідомленні.

У Мінську у вівторок, 1 жовтня, відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для реалізації "формули Штайнмаєра" мають бути дотримані стандарти безпеки і контроль на кордоні з РФ, - Кучма



