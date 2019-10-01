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 Політика України
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Все про:Безсмертний (124) Штайнмаєр (199) Тристороння контактна група (138)

 Безсмертний опублікував текст про реалізацію "формули Штайнмаєра" і закликав у жодному разі його не підписувати

Колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний опублікував текст "формули Штайнмаєра", який готується від імені ТКГ для глав держав "Нормандського формату".

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей папірець готується від імені ТКГ в Мінську для глав держав Нормандського формату і подається, як так звана "формула Штайнмаєра". Звертаю увагу всіх причетних до процесу на неприпустимість прийняття подібного документа, а тим більше підписання", - йдеться в повідомленні.

У Мінську у вівторок, 1 жовтня, відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для реалізації "формули Штайнмаєра" мають бути дотримані стандарти безпеки і контроль на кордоні з РФ, - Кучма

Безсмертний опублікував текст про реалізацію формули Штайнмаєра і закликав у жодному разі його не підписувати 01
Безсмертний опублікував текст про реалізацію формули Штайнмаєра і закликав у жодному разі його не підписувати 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151331
 
   
 Топ коментарі
 
Кстати вопрос малороссам? Это что же за формула Штанмаера такая? Какой-та фошизд немец решает как нам жить? Это же за что же деды ваивале?
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НАПОМНЮ некоторым, кто забыл, чем закончилось для одного гидранта его отказ подписать ассоциацию с ЕС.

Безсмертный опубликовал текст "формулы Штайнмайера" и призвал ни в коем случае его не подписывать - Цензор.НЕТ 9748
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И, где тут хоть слово о формуле штангельциркуля? Зебил наверное?
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Про что базар, не пойму!
Ясно что по любому вата выберет вату
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Не вижу в тесте: сперва вывод росийских войск с оккупированного ОРДЛО, а потом местные выборы.
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Мажорчики Ермак и Пристайко решили кинуть под молотки деда Кучму?
Дкмаю он им сегоня ответит: "а зачем мне это надо?! собрались сливать Украину - делайте это своими руками!"
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Ну, и чего так спугався Безсмертный? Подписав этот документ Украина получит демократические выборы в Донбассе и удержит его в своей орбите. А не подписание может сулить "тихие санкции", за выход из подчинения запада, не конструктивную и недоговороспособную позицию.
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В "Шестиденній війні" США та ВБ відмовилися допомогти Ізраїлю, а Франція навіть наклала бан на поставку вже оплаченої зброї. В той час СРСР активно накачував Єгипет, Сірію, Іорданію та Ірак достатньо новою для того часу зброєю та кваліфікованими спеціалістами. Під кінець взагалі Москва заявила що, якщо Ізраїль (територія менша Черкаської області) не зупиниться то, СРСР почне бомбардувати Ізраїль. Та Моше Даяну вистачило 6 днів, не звертаючи уваги на крики Ешкола (Лев Школьнік- 3 прем'р Ізраїля, народився в Оратові на Вінничині), щоб закінчити операцію по розгрому військ Єгипту, Іорданії, Сирії, нейтралізації Іраку та взяття під повний контроль Єрусалиму.
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Єгипту, Іорданії, Сирії.... Це ти порівняв їхні можливості з мордором? Безсмертний опублікував текст про реалізацію "формули Штайнмаєра" і закликав у жодному разі його не підписувати - Цензор.НЕТ 7510 Україна зробила таке, що Європі не снилося - зупинила ворога майже на кордоні
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так Штайнамєр взагалі виступає проти надання військової допомоги Україні та за покращення відносин з ******.
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По требованию российской стороны перговоры "нормандской четверки" никак не фиксируются. Нет ни стенограммы, ни протокола. Кто что сказал проверить невозможно.
Зато в такой ситуации можно писать в Москве формулы хоть Штайнмайера, хоть Оланда - все равно это будет формула пуйла.
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Вся эта фигня включается,после того как,граница переходит под контроль Украины,начинают действовать законы Украины,убираются все незаконные бандформирования и армия РФ!Что тут плохого и когда это будет?Безсмертный воду мутит,средний палец ему!
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Донбасс - Украина! Идите ****** со своими формулами Штайнмайера-Путина-*****.
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Пресс-секретарь Письков сказал, что де-факто и де-юре оккупированные-ворованные территории Крыма и Донбасса - главные духовные скрепы, вернутся в Украину, когда ëбнутый Вова Путин-***** сдохнет.
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Сначала деоккупация и восстановление государственной границы Украины, а потом выборы.
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Сергей Буркот Вот мне просто интересно , вы серьезно верите , что Параша , так вот просто , заберет войска и даст доступ к границе Це синку фантастіка Безсмертний опублікував текст про реалізацію "формули Штайнмаєра" і закликав у жодному разі його не підписувати - Цензор.НЕТ 5279 Они столько бабла вложили . Есть в талмуде майса называется забить гвоздик , где нибудь на входе , чтобы потом отжать весь дом Безсмертний опублікував текст про реалізацію "формули Штайнмаєра" і закликав у жодному разі його не підписувати - Цензор.НЕТ 3508 Кремлю нужна вся Украина , а Лугандон это повод для присутствия Безсмертний опублікував текст про реалізацію "формули Штайнмаєра" і закликав у жодному разі його не підписувати - Цензор.НЕТ 115 С Парашей не возможно заключить мир , по крайней мер при нынешнем руководстве Украина воюет с 92-го года , вы уже забыли газовые войны ,сырные ,мясные ,а сколько рыбаков потопила. Сейчас война перешла в более горячую фазу . Поэтому нужна граница с Лугандоном и укрепление армии. Есть еще один вопрос ,это переселенцы , по большому счету государство их кинуло . Нужно заняться переселенцами , обеспечить их жильем , работой , деньгами ,чтобы они не хотели ездить туда сюда Безсмертний опублікував текст про реалізацію "формули Штайнмаєра" і закликав у жодному разі його не підписувати - Цензор.НЕТ 115 Наоборот ,как можно больше людей заманить в Украину , но им нужно создать подобающие условия для жизни ,чтобы они хотели ехать сюда .Вот тогда будут положительные сдвиги в Минском процессе Безсмертний опублікував текст про реалізацію "формули Штайнмаєра" і закликав у жодному разі його не підписувати - Цензор.НЕТ 7580
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На окупованих територіях живуть за московським часом, в обігу грошова одиниця окупанта, про ізик промовчу. Кордон та територію топче русскій асвабадітель. А вибори за законами України... Це як? Дурня! Не приведи, Господь, щось підпишуть.
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А русские теперь скажут так:
"Мы первые придумали формулу Штанмаера, и она есть правильная! А тут появился сам Штанмаер, и все нам пересрал. Кто такой Штанмаер вообще?? Мы не знаем никакого Штанмаера..."
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При такому глибокому конфлікті вибори проводяться через 2-3роки після встановлення контролю на кордоні і вивід окупаційних військ. Це реальний термін для суспільства,щоб притихла взаїмна недовіра і ненависть. При любих вибораз зразу--конфлікт тільки поглибиться.
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большая раковая опухоль , впихнуть в здоровое тело , - да ни в жисть !! правда главпарашник еще триста лет не успокоится в своих мыслях воскресить издохшую гимперию ...и никак непоймет что что ни пряник , ни кнут тем более непомогут.
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