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 Політика України
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Все про:бурштин (346) рента (11) Олексій Оржель (11)

 Міненерго пропонує знизити ренту на видобуток бурштину до 15%, - Оржель

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує для легалізації видобутку бурштину знизити ренту на видобуток із 25% до 15%.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми намагаємося вирішити ту проблему, яку маємо з нелегальним видобутком бурштину. Там якраз закладається ідея знизити ренту на видобуток бурштину із 25% до 15%", - зазначив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний задум - одночасно комплексно криміналізувати нелегальне вивезення з України, - Гончарук про боротьбу з нелегальним видобутком бурштину

Він додав, що в такий спосіб міністерство хоче надати певні економічні стимули тим людям, які "готові прийти легалізуватися і нормально виконувати завдання з видобутку бурштину".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151330
 
   
 Топ коментарі
 
Местные не должны вообще янтарь копать. Государство в этом вопросе должно быть монополистом ибо нету никакого контроля!!! Организовать предприятие по добыче и всех сотрудников после смены шманать, что бы ничего не вынесли как на золотых приисках у кацапов!!! Только так, создадим янтарный фонд Украины!!!
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всё правильно, ФОПам налоги поднять, олигархам снизить
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Министр окружающей среды пусть не ренты снижает, а восстанавливает угробленную природу Волыни. Все перерыли как свиньи, янтарь контрабандой продали,деньги себе в кар ман положили, государству дуля под нос и он еще выступает? Кто посажен в тюрьму с конфискацией всего наворованного, за воровство в масштабе всей страны и всего народа? Янтарь и все полезные ископаемые -собственность народа, а ему из всего этого ничего не досталось, все пошло в карман мафии. Где суды и наказания за это?Зеленский только лапшу вешал и вешает , а все как было так и осталось, никакого ПРАВОСУДИЯ. Аферисты были у власти и остаются.
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Янтаря у нас завались, еще и доплачивать нужно. Да, зебилы?
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Местные не должны вообще янтарь копать. Государство в этом вопросе должно быть монополистом ибо нету никакого контроля!!! Организовать предприятие по добыче и всех сотрудников после смены шманать, что бы ничего не вынесли как на золотых приисках у кацапов!!! Только так, создадим янтарный фонд Украины!!!
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ну і чого твій Шоколядний Гаспадін 5 років соплі жував?
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Ну так он же Барыга-Мародер, некогда ему было этим заняться, ведь по офшорам бабло ховав Минэнерго предлагает снизить ренту на добычу янтаря до 15%, - Оржель - Цензор.НЕТ 9301
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Так когда там, говоришь, моника указ о создании такого предприятия подписала?
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А казалы повышать будут, повышают не так, понижают, тоже, не так. Не, надо вернуть ПЭТРУХУ. Там было ясно, одна дорога - ПОВЫШАТЬ. только не пенсии и заработную плату. Все как то привыкли. СТАБИЛЬНОСТЬ.
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многие просто не представляют масштаб незаконной добычи янтаря. Но добыча это только пол дела., дальше это все нужно как-то вывезти и по дешовке продать! теперь подумайте какие структуры тут задействованы. сколько мы теряем на контрабасе?
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Как это ПЭТРУХА не представлял, уму не постижимо. 5 лет не доходило, даже ДИДУ, якому то и то дошло. Правильно, теперь и я буду думать.
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Одним поднять ренту, авакову снизить ренту. И где социальная, я вас спрашиваю, справедливость?
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всё правильно, ФОПам налоги поднять, олигархам снизить
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уже китайцы тут бизнес наладили и свободно вывозят и норм платят теперь нагнать срочников из нацгвардии и в карман бОгдану качать ню ню
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а можно и до 0 снизить и тогда копайся в земле, наряду со свынями всякий, кому нравится
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короче как добывали, так и будут добывать, но теперь законно!
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А за чий рахунок такі "щедроти" від пана Оржеля?! Чий інтерес прищулив вуха у цій новації?
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Черт в деталях.Место, время, спосб деятельности та иньше. Туда и перекачует стоимость сниженой ренты. Но главное кому? Кто этот счастливчик назначенный из Киева.
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