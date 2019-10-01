 Зеленський і Лукашенко 4 жовтня візьмуть участь у ІІ Форумі регіонів України та Білорусі, - "Інтерфакс-Україна"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в дипломатичних колах.

У середині липня стало відомо, що Лукашенко прийняв запрошення Зеленського взяти участь у цьому форумі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не чекайте від нас капостей, ми не можемо бути ворогами України, - Лукашенко

Нагадаємо, I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі наприкінці жовтня 2018 року, в ньому взяли участь Лукашенко і тодішній президент України Петро Порошенко.