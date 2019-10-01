 Зеленський і Лукашенко 4 жовтня візьмуть участь у ІІ Форумі регіонів України та Білорусі, - "Інтерфакс-Україна"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в дипломатичних колах.
У середині липня стало відомо, що Лукашенко прийняв запрошення Зеленського взяти участь у цьому форумі.
Нагадаємо, I Форум регіонів України та Білорусі відбувся в Гомелі наприкінці жовтня 2018 року, в ньому взяли участь Лукашенко і тодішній президент України Петро Порошенко.
Як пороблено. Поїхав до Франції, в той же вечір згорів Notre-Dame. Поїхав до Німеччини, у Меркель стався напад. Поїхав на Одещину, пляжі залило фекаліями. Поїхав до Туреччини, у турків бахнув землетрус і згоріла військова база. Поїхав до США, під Трампом запалав імпічмент.
Вова, хто ти? (С)