 Журналісти вимагають звільнити Мендель

Відкрите звернення опубліковано у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Мендель вимагають звільнити у зв'язку з "непрофесійністю, неетичною поведінкою і провокацією штучних конфліктів".

Звернення підписали ГО "Громадське телебачення", журналісти Bihus.info, редакторка-засновниця "Української правди" Олена Притула.

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"Від Офісу Президента та Юлії Мендель очікуємо вибачень перед нашим колегою Сергієм Андрушком", - йдеться в зверненні.

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів.