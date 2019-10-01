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Все про:журналістика (862) Зеленський (2983) звільнення (677) Мендель (32)

 Журналісти вимагають звільнити Мендель

Спільнота вільних журналістів "Ініціатива 34" вимагає звільнення речниці президента Володимира Зеленського Юлії Мендель.

Відкрите звернення опубліковано у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Мендель вимагають звільнити у зв'язку з "непрофесійністю, неетичною поведінкою і провокацією штучних конфліктів".

Звернення підписали ГО "Громадське телебачення", журналісти Bihus.info, редакторка-засновниця "Української правди" Олена Притула.

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"Від Офісу Президента та Юлії Мендель очікуємо вибачень перед нашим колегою Сергієм Андрушком", - йдеться в зверненні.

Журналісти вимагають звільнити Мендель 01

Нагадаємо, речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель за допомогою фізичного впливу перешкоджала журналістові Сергію Андрушку поставити запитання Главі держави. Сама Мендель стверджує, що журналіст намагався потрапити в "особистий простір" президента, що створювало загрозу безпеці глави держави.

Пізніше було опубліковано відео ще одного інциденту, під час якого речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель відтягує від глави держави журналіста, який намагався поставити йому запитання. Міллер спростував її слова про те, що пресслужби в США працюють подібним чином, заявивши, що Офіс Зеленського часто поводиться в такий спосіб із журналістами незалежних ЗМІ, коли ті намагаються поставити запитання, які Офіс розцінює як критичні щодо Зеленського або його команди. Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликав Мендель і Офіс Президента вибачитися за перешкоджання роботі журналістів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151327
 
   
 Топ коментарі
 
я за - да и самой бы монике, не мешало бы, в отставку подавать - уже пора
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Мендель Крик.
А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде,
об своих конях - и ничего больше. .

не все евреи умные и интеллигентные люди, граждане
как и украинцы, к чему вообще эта тема национальности, это неважно, важно другое
ну просто разочаровала и эта Мендель, кугутка обнаковенная, нова влада стара влада..
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Зе вже "заробив", щоб його прогнати. Чим раніше, тим краще. Нові президентські вибори. Кандидатура №1 - Юлія Світлична. Великою мірою компромісна, але наразі - оптимальна. І авакян буже задоволений, який вже, мабуть, умиває руки від зєлі.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ,БЕШЕНАЯ ОВЧАРКА ТАКОГО НЕ МОГ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ НИ ОДИН ПРЕСС СЕКРЕТАРЬ ПОИ ВСЕХ ПРЕЗИДЕНТАХ,ДАЖЕ АННА ГЕРМАН ВО ВРЕМЕНА ЯНУКОВИЧА НЕ ПОЗВОЛЯЛА СЕБЕ ТАКОГО,А ЕСЛИ ГОПОТА ПРИШЛА К ВЛАСТИ ТАК ЭТО НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВКЛЮЧАЯ МОНИКУ,ТИЩЕНКО,БОГДАНА,АВАКОВА
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НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ увольняйте Мендель и НЕ видитесь на провокации журнашлюх.
Девочка сделала все правильно.
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Не, не увольняйте Мендель, дайте ей резиновую дубинку.
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ее просто надо перевести в охрану президента... Она чуть перепутала свое призвание...
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Мендель решила, что прогнуться перед хозяином лишний раз, не помешает.
А по факту только подпортила Зеленскому реноме.
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Журналисты требуют уволить Мендель
проблема не у самій мєндєль,а в її патронові
але, те ,що це створіння тупа вівця - сумнівів не викликає
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Как вы можете ненавидеть такую няшку? Первая леди у нас одна из самых красивых первых леди в мире, пресс-секретарь Президента тоже одна из самых красивых пресс-секретарей в мире, сам Президент спортивный и молодой. В кои-то веки не стыдно за Украину.
Журналісти вимагають звільнити Мендель - Цензор.НЕТ 6144
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Дайте ей маузер и кнут, и увидите, какая это няшка.
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это . что кастинг на порнофильм ? или всё таки другие критерии нужны для руководства страны
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Она не осуществляет руководства страной, у неё другие задачи. Одна из них -- обеспечивать взаимодействие Президента с масс-медиа. Вторая задача, которая прямо вытекает из первой -- отсекать от него дешёвых провокаторов с журналистскими ксивами. С обеими этими задачами она справляется успешно.
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Эту журнашлюшскую свору вообще не подпускать к подобным мероприятиям-много о себе возомнило продажное говно--карманные писаки работающие за харчи и сигареты -вдруг себя считают еще какой то "властью" а в Украине /пока/ журналистика вменяемая вообще отсутствует-нет квалификации- базарный сленг-не умение разговаривать - отсутствие уважения к собеседнику- вот и появляются всякие арестовичи-ганапольские-портниковы-березовцы и прочая шелупонь копающаяся в социальном дерьме
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В нормальной стране стране охрана быстро скрутила, если бы кто то полез к президенту. Для этого есть брифинги. Журналюги уже ни чего не боятся. Еще и вякают.
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Для этого придурка ключевое «нормальная страна» ибо оно понятия не имеет что такое жить в «нормальной стране».
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Лезут всякие придурки с нравоучениями.
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То что журналюги получают по мордасам , от команды которую сами же и возвели на трон , это хорошо .Будет "наука" на будущее .. Именно журнашлюхи повлияли на смену власти в Украине , распространяя кремлёвские небылицы , про бывшую владу ,,про то шо она всэпакрала , специально убила на войне мильёны украинцев ,, про Мальдивы , Липецк , сплошную зраду , фсёпрапало и т.д . А нашему народу только дай послушать этот бред , и всё . Уже вовек не оправдаешься ..
Ну а касаемо Мендель , гнать её поганой метлой из пресс-секретуток . Её уровень - торговля на базаре . Журналісти вимагають звільнити Мендель - Цензор.НЕТ 1929 .
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Андрушко - профессиональный провокатор и извращенец. Берет деньги (большие) за то, что его матерят и бьют. Работает на не менее профессиональной помойке под названием "Радіо Свобода". Это его Коломойский обложил отборным матом у офиса Укрнафты - помните? Впрочем, Порошенко тоже поучаствовал - он ударил Андрушко в лицо своей тогда еще президентской рукой.
Хотел устроить Зеленскому очередную провокацию, но Юля, как тигрица, бросилась и защитила.
Браво!
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Я не оправдываю Андрушка . Журналисты для меня - конченные люди . Они подменяют собой власть , следственные органы суды и прочее . По всем сферам изображают из себя специалистов - всезнаек , делают выводы , весьма субъективные и весьма сомнительные , и втюхивают всё это простоватому , не утруждающему себя размышлениями , народу . Журналист должен доносить информацию , а выводы должен делать каждый самостоятельно .А у нас журналисты , в той или иной форме , упорно навязывают своё мнение . Журналісти вимагають звільнити Мендель - Цензор.НЕТ 934 .
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Андрушко виноват в том, что у Коломойского такой стиль общения ?
С Шустером Коломойский общался так же - Шустер тоже виноват ?
Порошенко просто пожал Андрушку руку и с силой хлопнул по плечу :
Срочно! Порошенко ударил журналиста и швырнул подчиненным (YouTube)

"Радио Свобода" - "помойка" ?
Вопросов больше нет.
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Обнаглела хабалка. Пора Мендель на выход.
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