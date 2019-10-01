 Нацбанк починає вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Як зазначили в НБУ, з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом.
"Монети номіналом 25 копійок, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме дедалі менше", - йдеться в повідомленні.
Нині в обігу залишаться монети номіналами 10, 25 і 50 копійок.
Як повідомлялося раніше, монетами 1, 2 і 5 копійок не можна розраховуватися з 1 жовтня 2019 року.
хоть шото разумное написал, а то бред какой то тока
не мелочитесь
😁