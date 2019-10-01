 Нацбанк починає вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначили в НБУ, з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом.

"Монети номіналом 25 копійок, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме дедалі менше", - йдеться в повідомленні.

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Нині в обігу залишаться монети номіналами 10, 25 і 50 копійок.

Як повідомлялося раніше, монетами 1, 2 і 5 копійок не можна розраховуватися з 1 жовтня 2019 року.