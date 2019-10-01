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 Економіка, Суспільство
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Все про:гроші (224) монети (0) НБУ (494)

 Нацбанк починає вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок

Національний банк починає поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначили в НБУ, з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом.

"Монети номіналом 25 копійок, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме дедалі менше", - йдеться в повідомленні.

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Нині в обігу залишаться монети номіналами 10, 25 і 50 копійок.

Як повідомлялося раніше, монетами 1, 2 і 5 копійок не можна розраховуватися з 1 жовтня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151326
 
 
 Топ коментарі
 
Из 5 копеек хорошие и дешевые шайбы получаются для болтов, а из 10 нет. Шайба размером в 5 копеек на рынке стоит как минимум 50 копеек Нацбанк починає вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок - Цензор.НЕТ 521
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25 копееек кратно 5 копейкам, больше чем 10 копеек к 5 копейкам. Таким образов, наверное хотят убрать 5 копеек в чеке впринципе. Что бы мелочь всегда была кратна 10. Хотя хз может я не прав
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ось і вся "стабільність" від ватаголових зебілів- всього чотири місяці "керування", а вже почали вилучати дрібні грощі. По-переду 50 коп. потім 1,2,5 грн.а далі рівень єкономіки Зімбабве. Чи може все ж таки зберемось на Майдан?!
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непонятно, а почему 10 копеек остаются？
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25 копееек кратно 5 копейкам, больше чем 10 копеек к 5 копейкам. Таким образов, наверное хотят убрать 5 копеек в чеке впринципе. Что бы мелочь всегда была кратна 10. Хотя хз может я не прав
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Для облегчения наличных расчетов будут применять правило округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги до 10 копеек. Нацбанк починає вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок - Цензор.НЕТ 1987
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о!
хоть шото разумное написал, а то бред какой то тока
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Из 5 копеек хорошие и дешевые шайбы получаются для болтов, а из 10 нет. Шайба размером в 5 копеек на рынке стоит как минимум 50 копеек
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Ще можно було заварити торець труби або якусь дірку.
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Шайба из нержавейки (как у 5коп) стоит больше гривны.
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1,2 и 5 копеек вы можете год в ЛЮБОМ БАНКЕ СДАТЬ (а потом еще 2 года только в областных управления НБУ и госбанках Ощадбанк УкрГазбанк) и взамен получить по 10-50 копеек или бумажкой ту сумму на какую сдаете эти копеечные деньги... также из оборота постепенно изымаются бумажные банктноты 1 и 2 гривны и начнут скоро и 5 и 10 вместо них чеканить будут монеты номиналом 5 и 10 гривен.. бумажки остануться с 20 гривен... меня просто бесит какой идиот придумал эти копеечки по 1- 2 гривны как я их называю 2 копейки кстати не во всех терминалах их хотят брать глотать не признают за 1 гривну или 2 гривны... да с 16 октября новая купюра 1000 гривен.... и еще НБУ разрешило всем банкам округлять сумму до кратной нулю или в сторону увеличения или уменьшения...
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переходите на старую гривню из металла Нацбанк починає вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок - Цензор.НЕТ 2915
не мелочитесь
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Да нолики пририсовать к монетам...
😁
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ось і вся "стабільність" від ватаголових зебілів- всього чотири місяці "керування", а вже почали вилучати дрібні грощі. По-переду 50 коп. потім 1,2,5 грн.а далі рівень єкономіки Зімбабве. Чи може все ж таки зберемось на Майдан?!
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Про вивід з обороту цих монет Нацбанк заявив ще на початку року
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Та коли то буде, шо економіка доросте до рівня Зімбабве....
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Зачем они это делают? Ведь 25 копеек, да и пятаки все еще востребованы и в ходу. Такое чувство, что решили вообще отказаться от монет. Почему?
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тому що насуваеться така інфляція, що всі ми взвиємо!
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Метал этих монет стоит в разы дороже самих монет. Их печать убыточна
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Вот наверное с этим и связано, с дороговизной изготовления.
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******* 50 копійок приблизно дорівнюють радянській одній копійці - я взагалі не знаю навіщо ще 10 копійок залишають
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когда доллар из 2 грн докатился до 30 грн, ваще монеты не нужны. их то создавали при курсе 2
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зебилы никак нажраться не могут, уже деньги из оборота воруют.
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