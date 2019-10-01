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 Економіка
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Все про:Кабмін (3170) монополія (21) Загребельська (48)

 Антитрастівський блок у програмі Уряду - популізм і маніпуляція, - Загребельська

Колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська вважає, що Антитрастівський блок в програмі Уряду - популізм, невігластво і маніпуляція.

Про це вона пише на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Захист українців від зловживань монополістів - не є завданням уряду", - зазначає Загребельського.

За її словами, уряд у програмі своєї діяльності на найближчі п'ять років поставив собі таку мету: "українці захищені від зловживань монополістів". Тобто присвоїв собі функцію, яку має виконувати нібито незалежний від уряду Антимонопольний комітет.

"Це означає, що уряд не володіє навіть мінімальними знаннями в антитрасті. Це значить, що уряд не усвідомлює, "для чого він прийшов у світ", де починається та закінчується його функція, що таке розподіл влади, компетенцій та повноважень. Це чітко демонструє, що уряд планує втручатись у діяльність Антимонопольного комітету та диктувати йому, що робити", - підкреслила Загребельська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільших виробників сигарет звинувачують у створенні картелю, штрафи можуть перевищити 10 млрд гривень, - Загребельська

"Оцінка ефективності досягнення Урядом цілі за індексом Герфіндаля-Гіршмана - маніпуляція... По-перше, що це за індекс? Це показник рівня концентрації ринку, що розраховується на підставі двох цифр: ринкова доля компаній та їх кількість. Основною перевагою Індексу - є простота розрахунків та невеликий обсяг необхідних даних. Але це народжує і його основний мінус - індекс не враховує регіональний або асортиментний розподіл ринків між компаніями", - пише Загребельська.

Загребельська вважає, що "навіть попри зазначені вище суттєві недоліки індексу, що виключають його застосування з такою метою, ми не можемо достеменно перевірити чи дійсно він знизився в два рази. Адже у відкритих джерелах ви не знайдете інформації: а) що таке п`ять найбільших галузей? б) який в цих галузях індекс Герфіндаля-Гіршмана?".

"Значення індексу 0,18 - це висока концентрація ринку. А це означає, що зниження повинно рахуватись не разами "в півтора/в два чи в три рази", а саме показником, нижче якого цей індекс мав би опуститись", - зазначила Загребельська.

"Рахувати за допомогою індексу захищеність населення від зловживань монополістів красиво звучить для, що не розуміє що таке ІНН, українця, але є невіглаством в очах фахівців", - підсумувала Загребельського.

Читайте: АМКУ так і не визнав, що ДТЕК є монополістом і зловживає своїм впливом, - Загребельська розповіла, в яких "антимонопольних муках" народжувався "Роттердам+"

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради оприлюднили Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

Зокрема, на сайті Ради розміщено проєкт постанови Кабінету міністрів, Програма дій уряду і пояснювальна записка.

Антитрастівський блок у програмі Уряду - популізм і маніпуляція, - Загребельська 01
Антитрастівський блок у програмі Уряду - популізм і маніпуляція, - Загребельська 02
Антитрастівський блок у програмі Уряду - популізм і маніпуляція, - Загребельська 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151325
 
   
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то же возмущен - поддерживаю - наше правительсво нынешнее просто - Гандоны - согласен?
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"Считать с помощью индекса защищенность населения от злоупотреблений монополистов красиво звучит для, не понимающего что такое ИНН, украинца, но является невежеством в глазах специалистов".
Подмять под себя антимонопольный = дать Бене зелёный свет на полную монополизацию.
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С помощью какого индекса ахмет при пэтюньчике забрал всю энергетику себе？
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Т.е. вы считаете , что теперь пора отдать все коломойскому ?
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шибко умная однако......- коэффициентами и индексами всякими в глаза тычет.. Антитрастовый блок в программе Правительства - популизм и манипуляция, - Загребельская - Цензор.НЕТ 6709
для зе-команды и так сойдет.... - Зе это Народный Президент..., он сердцем чует как надо...
вся эта математика с кибернетикой + экономикой ... - это старорежимное все...
в печку...
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Какой Герфиндаль-Гиршман? Индекс Коломойский-Богдан покруче будет. Куда всем остальным до этих индексаторов.
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Это та которая помогала в создании монополий?
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********* взращивает карго-культ - если долго говорить о целях сделать "как у них на Западе", то мы достигнем светлого будущего. Детские мечты инфантилов за все хорошее против всего плохого разобьются о реальность, в которой нужно очень хорошо разбираться прежде чем начинать любые реформы.
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видать, большая специалистка эта агия - она и накрашенная страшная, и не накрашенная...
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Гарно починати боротьбу з монополіями узаконюючи монополізм в сільському господарстві.
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