 Антитрастівський блок у програмі Уряду - популізм і маніпуляція, - Загребельська

Про це вона пише на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Захист українців від зловживань монополістів - не є завданням уряду", - зазначає Загребельського.

За її словами, уряд у програмі своєї діяльності на найближчі п'ять років поставив собі таку мету: "українці захищені від зловживань монополістів". Тобто присвоїв собі функцію, яку має виконувати нібито незалежний від уряду Антимонопольний комітет.

"Це означає, що уряд не володіє навіть мінімальними знаннями в антитрасті. Це значить, що уряд не усвідомлює, "для чого він прийшов у світ", де починається та закінчується його функція, що таке розподіл влади, компетенцій та повноважень. Це чітко демонструє, що уряд планує втручатись у діяльність Антимонопольного комітету та диктувати йому, що робити", - підкреслила Загребельська.

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"Оцінка ефективності досягнення Урядом цілі за індексом Герфіндаля-Гіршмана - маніпуляція... По-перше, що це за індекс? Це показник рівня концентрації ринку, що розраховується на підставі двох цифр: ринкова доля компаній та їх кількість. Основною перевагою Індексу - є простота розрахунків та невеликий обсяг необхідних даних. Але це народжує і його основний мінус - індекс не враховує регіональний або асортиментний розподіл ринків між компаніями", - пише Загребельська.

Загребельська вважає, що "навіть попри зазначені вище суттєві недоліки індексу, що виключають його застосування з такою метою, ми не можемо достеменно перевірити чи дійсно він знизився в два рази. Адже у відкритих джерелах ви не знайдете інформації: а) що таке п`ять найбільших галузей? б) який в цих галузях індекс Герфіндаля-Гіршмана?".

"Значення індексу 0,18 - це висока концентрація ринку. А це означає, що зниження повинно рахуватись не разами "в півтора/в два чи в три рази", а саме показником, нижче якого цей індекс мав би опуститись", - зазначила Загребельська.

"Рахувати за допомогою індексу захищеність населення від зловживань монополістів красиво звучить для, що не розуміє що таке ІНН, українця, але є невіглаством в очах фахівців", - підсумувала Загребельського.

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Нагадаємо, на сайті Верховної Ради оприлюднили Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

Зокрема, на сайті Ради розміщено проєкт постанови Кабінету міністрів, Програма дій уряду і пояснювальна записка.





