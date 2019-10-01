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 Політика України
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Все про:контрабанда (1002) прокуратура (1901) СБУ (4760) Гончарук_Олексій (123)

 Контрабанду можна перемогти тільки спільними силами Кабміну, СБУ і прокуратури, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук упевнений, що контрабанду можна побороти за взаємної співпраці СБУ, прокуратури і Кабміну під координацією президента.

Про це він заявив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Неможливо побороти контрабанду, яку покривають прокуратура, СБУ, силами Міністерства фінансів. Тому мене не дивує, що в минулому уряді це було зробити набагато складніше. Я переконаний у тому, що нинішні керівники прокуратури та Служби безпеки України якісно відрізняються, моральними якостями, перш за все, від тих людей, які очолювали ці органи до цього", - сказав Гончарук.

Прем'єр висловив упевненість, що контрабанду можна буде подолати і припинити тільки силами уряду, СБУ і прокуратури - якщо співпрацю цих органів буде забезпечено під координацією Президента і за його лідерства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд не планує підвищувати податки. Це неправильний шлях, - Гончарук

Глава уряду додав, що нова митниця тільки створюється, тому потрібно кілька тижнів, щоб перезавантажити середній кадровий склад. Запустити цей оновлений орган, за його словами, можна приблизно 1 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151322
 
 
 Топ коментарі
 
за время вашего правления с момента назначения фрика бородатого поступления от таможни упали. при этом объем контрабанды только увеличилась. поднялись расценки но платят за это покупатели-лохи
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Так до 1 октября она же должна была быть побеждена. Опчть шутка?
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Контрабанту можна перемогти якщо пересаджати все керівництво МВС на чолі з Сабаковим, ДФС та СБУ
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за время вашего правления с момента назначения фрика бородатого поступления от таможни упали. при этом объем контрабанды только увеличилась. поднялись расценки но платят за это покупатели-лохи
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главное упомянуть про "чуткое руководство президента"....
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Интересно посмотреть как будут бороться сами с собой.
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А мені інше цікаво. Чому за словами високопоставленого зєлєбоба потрібно стільки зусиль стількох органів, коли за їхніми ж словами рік тому Порошенко це міг зробити зовсім один, але просто не хотів?
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не правительство, а фантазеры....читаешь и думаешь,а когда эти фантазии в жизнь превращать будут
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Послухав його вчора - хоч до болячки прикладуй, а життя стає все гіршим.
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бідненький корупціонерчику.. тяжко стає? може на Растов? Контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2603
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Контрабанту можна перемогти якщо пересаджати все керівництво МВС на чолі з Сабаковим, ДФС та СБУ
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Руководство таможни нельзя сажать, ведь там сейчас одни хипстеры - не выживут они в тюрьме без смузи.
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Так до 1 октября она же должна была быть побеждена. Опчть шутка?
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Нє шютка. Зєлєнскій ще не розкочєгарілся. Єму єсчьо врємя нада.
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Да там он ОПУ пишет что Том Круз приехал по его просьбе, сейчас наверняка быстрее борьба с контрабандой пойдет.😁
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Контрабанду нельзя победить, её можно только возглавить.,а выдал ли ты кассовi термiнали контрабандистам и сбу Гончарук, а ну скажи нам?
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По останнім призначенням в МВС є сумніви до команди зеленого ..бачу тільки чес, бутафорію..
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"Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами Министерства финансов. - Гончарук.
Источник: https://censor.net.ua/n3151322

Баканов с Рябошапкой покрывают коррупцию. Нормальное заявление премьера.
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Даун, с контрабандой должны бороться таможенники и пограничники, а не Кабмин, Президент и СБУ)))
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Контрабанду можно возглавить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры, - Гончарук Контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3154
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Всё будет хорошо,а может, даже лучше
Всё будет хорошо, я знаю наперед.
Всё будет хорошо,я твой счастливый случай,
Все будет хорошо, а не наоборот.
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Выходит, что реформирование СБУ с освобождением ее от несвойственных функций - очередная шутка ?
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Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силами Министерства финансов.Источник: https://censor.net.ua/n3151322

Премьер выразил уверенность, что контрабанду можно будет побороть и прекратить только силами правительства, СБУ и прокуратуры Источник: https://censor.net.ua/n3151322

Я всё правильно понял ? Контрабанду можно победить только совместными силами Кабмина, СБУ и прокуратуры, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3890
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хтось вже побачив досягнення зелених? поки що тільки фейли...
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Блін, не подобався мені цей вундеркінд - надто ховзкий. Але теж іноді ловлю себе на думці, що з ним було якось спокійніше.
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Так воно й не дивно - людина довгий час керувала обласним центром. І непогано керувала, між іншим. Інше діло - теперішній вундеркіндер-ніщєброд з його космічними боргами за комуналку...
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Контрабанду и коррупцию можно победить только тем, что уволить всех чиновников из налоговой и других контролирующих органов, именно все они есть угроза обществу и развитию страны, только бывшие и настоящие мусора устраивают заказные убийства, только они могут воровать людей с целью выкупа. Так же нужно уволить всех лишних на таможне, ОТМЕНИТЬ ПОШЛИНЫ которые и есть повод для контрабанды т.к. цена сильно отличается всего лишь перейдя границу и ОТМЕНИТЬ НДС!

Автоматизировать сбор налога и платился бы при покупке товара или услуги, он должен сразу попадать в бюджет и не нужно его было бы контролировать, от сюда армия чиновников в количестве 1млн.тупых голов, начала бы наконец то работать и перестала бы мешать развитию бизнеса.
Его % можно рассчитать исходя из потребностей страны.
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Ставлю лайк, бо гарно написано, душевно. Але надто спрощено. Хоча здорові ідеї є.
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Кабмин, прокуратура и СБУ в руках у Бени - побеждайте!
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