 Контрабанду можна перемогти тільки спільними силами Кабміну, СБУ і прокуратури, - Гончарук

Про це він заявив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Неможливо побороти контрабанду, яку покривають прокуратура, СБУ, силами Міністерства фінансів. Тому мене не дивує, що в минулому уряді це було зробити набагато складніше. Я переконаний у тому, що нинішні керівники прокуратури та Служби безпеки України якісно відрізняються, моральними якостями, перш за все, від тих людей, які очолювали ці органи до цього", - сказав Гончарук.
Прем'єр висловив упевненість, що контрабанду можна буде подолати і припинити тільки силами уряду, СБУ і прокуратури - якщо співпрацю цих органів буде забезпечено під координацією Президента і за його лідерства.
Глава уряду додав, що нова митниця тільки створюється, тому потрібно кілька тижнів, щоб перезавантажити середній кадровий склад. Запустити цей оновлений орган, за його словами, можна приблизно 1 листопада.
Источник: https://censor.net.ua/n3151322
Баканов с Рябошапкой покрывают коррупцию. Нормальное заявление премьера.
Всё будет хорошо, я знаю наперед.
Всё будет хорошо,я твой счастливый случай,
Все будет хорошо, а не наоборот.
Премьер выразил уверенность, что контрабанду можно будет побороть и прекратить только силами правительства, СБУ и прокуратуры Источник: https://censor.net.ua/n3151322
Я всё правильно понял ?
скучаю по гройсману
Автоматизировать сбор налога и платился бы при покупке товара или услуги, он должен сразу попадать в бюджет и не нужно его было бы контролировать, от сюда армия чиновников в количестве 1млн.тупых голов, начала бы наконец то работать и перестала бы мешать развитию бизнеса.
Его % можно рассчитать исходя из потребностей страны.