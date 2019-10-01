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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:армія (2576) призов (160)

 Сьогодні в Україні починається осінній призов на строкову військову службу

Загалом планується призвати 15,2 тис. громадян.

До Збройних сил України - 9 тис. осіб, до Національної гвардії - 4,4 тис., Держприкордонслужби - 1 тис., до Державної спеціальної служби транспорту - 800 осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Призовний вік в Україні встановлено на рівні 20-27 років. Строк служби становить 18 місяців, але для тих, хто має вищу освіту (ступінь магістра або спеціаліста), - 12 місяців.

Також читайте: Це можливо зробити, - Загороднюк про перехід на контрактну армію

Військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань у зоні проведення операції Об’єднаних сил не залучаються.

Після отримання повістки призовник має з’явитися до військового комісаріату. За невиконання військового обов’язку порушнику загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність. За перше порушення – виплата штрафу у розмірі від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 119 грн), за повторне порушення - від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 225 грн). Кримінальна відповідальність - обмеження волі на строк до трьох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151321
 
 
 Топ коментарі
 
Когда была мобилизация, электорат зеленского как и главный Зебил, лихо косили от нее, переховуючись в других городах и на других квартирах. Верховный аж 4 раза успел откосить, вот где уровень!!!
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Давайте 73 % вперед и с песней, а то, что-то не видел сегодня очередейвозле военкомата, когда проходил!!!
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Незавидная участь сегодняшних призовников. Идти на службу , зная что твой главнокомандующий -комик-иудей, которій не подтвердил что не наркоман.
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большинство порохоботов глубоко пенсионного возраста, поэтому им пох
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Давайте 73 % вперед и с песней, а то, что-то не видел сегодня очередейвозле военкомата, когда проходил!!!
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а порошенка отменял призыв?..аж семь волней???)))
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Когда была мобилизация, электорат зеленского как и главный Зебил, лихо косили от нее, переховуючись в других городах и на других квартирах. Верховный аж 4 раза успел откосить, вот где уровень!!!
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Та это понятно и так, я просто не могу понять собеседника, который расказывает про 7 волн призыва, как можно срочку сравнивать с мобилизацией?
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а тебе или твоим детям не все равно по какой повестке явиться в военкомат???
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Является призрак отца гамлета... военнослужащий прибывает... ну и, на всякий случай, "можно" машку за ляшку...
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Зеб, а тебе, похоже, всё-равно, что слова имеют разный смысл? :D
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когда была мобилизация, никакого зелохтората не было... не звизди!..все кохалы (55%) свынарчука)))
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Электорат зеленского это те кто не платит налоги, а получает деньги в конверте, это те кто не платят алименты, это те кто косят от военной службы, это те кто евробляхеры, это те кто спецально разводятся, что бы получать субсидию и другие халявщики, которым лишь бы дай, а они никому ничего не должны!!! Сьогодні в Україні починається осінній призов на строкову військову службу - Цензор.НЕТ 8082
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При чем тут мобилизация и срочная служба? Мобилизацию проводили поскольку армия была полностью ушатана, и, к сведению, ее проводили шоб дети срочники не бегали по фронту, сейчас мобилизация есть? Правильно, нету, почему? Потому шо на проф. Армию потихоньку переходим. 15 тыс.срочников на 1год не катастрофа, пускай выучат хотя бы азы по стрельбе, кацапы не дремлют, и нам не стоит.
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Печально другое, у нас до войны за 24 года независимости, впринципе, должно было быть много военных (армейцы, мусора, сбу и тд). Но вот почему-то мобилизировали простых работяг. А эти сцыкуны, которые, типа честь мундира, жрали 20 лет водку в военных частях и телок пялили по саунам, в основной своей массе, почему-то отказались защищать свою родину, которая обеспечивала их эти 20 лет и на пенсию по-раньше отпускала. Вот где печаль...
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мимо дома военкома я без шуток не хожу...
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мимо дома военкома
я без шуток не хожу... ((с) Alter Nator)

Иль скажу, что нету дома,
Иль про немецкую скажу...

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А зебнявій пацанві час на службу. Сегодня в Украине начинается осенний призыв на срочную военную службу - Цензор.НЕТ 3448 Менше буде срачу на ЦН.
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неужели при таком финансировании и количестве пресс-офицерш в званиях полковников нельзя отменить этот рудимент совка??? или призывать ВСЕХ на пару месяцев???
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Незавидная участь сегодняшних призовников. Идти на службу , зная что твой главнокомандующий -комик-иудей, которій не подтвердил что не наркоман.
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Так шо, вот это уклонившееся 4 раза от призыва таки призовут в ряды ВСУ или НГ?
Сегодня в Украине начинается осенний призыв на срочную военную службу - Цензор.НЕТ 8357
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не призовут. ему задним числом оформили звание "солдат". оно штабное - деловод
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непризывного возраста, а жаль, очень жаль, деньгами говорит помогал, песни пел и потел в танцах за страну, а Петр погранец между прочим, ну за погранцов
https://www.youtube.com/watch?v=4h7Cpm4aH5M
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Что значит не призывной? Мобилизовать и определить в музкоманду. Всем квартетом. На большее они все равно не способны по своему умственному развитию.
Сьогодні в Україні починається осінній призов на строкову військову службу - Цензор.НЕТ 2907
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армия должна быть профессиональной.
и не надо рассказывать про как там у израильтян и других стран где есть призыв, сначала страна должна быть на таком же уровне, это раз, во вторых в напр. Канаде нет призыва и посмотрите сильнейшие армии мира, давно количество солдат не значит качество, и забрасывать врага мясом как в ссср сейчас бесполезно, против современного оружия это мясо не аргумент
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в израиле сразу ввели призыв, а потом уже появился уровень,

а не наоборот, как ты пишешь
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в Израиле с самого начала был уровень
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в израиле с самого начала вообще нихрена не было, кроме призыва
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С самого начала Израиля вообще не было, но благодаря воле народа, захотевшего себя защищиать и иметь своё государство среди врагов - мають що мають.
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кто против если вы пойдёте на контракт, чего вы не идёте на контракт?)
а что Израиль, а Америка? полностью контракт и что?
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меня на контракт в силу возраста не возьмут, а срочную я на корабле отходил.

Израиль, как и Украина, де-факто в состоянии войны,

а в америке войны нет.

зачем ты сравниваешь ?
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С таким полоумным соседом срочную службу должны в Украине проходить ВСЕ, включая ботанов, комиков, комментаторов ЦН и других диванных организмов. Особенно это касается тех, кто не почувствовал войны и желает перестать стрелять в сторону безумных орков.
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Возможно, но нам нужны люди, которые хотя бы знают как зарядить рожок, вставить в автомат и в каком направлении стрелять, пусть будут в дальнейшем в запасе, у нас агрессивные кацапы с нами воюют, как закончим, тогда можно полность переходить на проф.армию, тем более, 15 тысячь на 1 год, это не катастрофа
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вот пойдёт на контракт чел вы ему и покажете как зарядить рожок и тд.
а так, как вы себе представляете воина которых не хочет служить? ну вот вы его полицией принудите, или в тюрьму или в армию, хорошее сравнение кстати, он отбудет срок и как он себя поведёт при реальном вооружённом конфликте? вы же ему оружие дадите, и в кого он будет стрелять? вы уверены что в ту сторону в которую вам надо?
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Во время мобилизаций все хотели идти на службу? Правильно, нет, но это не помешало остановить агрессора и вернуть часть территории. Здесь вопрос в масштабной войне с кацапней, если начнется, некогда будет показывать как ражок зарядить, для этого и есть призыв на срочную службу
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те кто не знает как рожок зарядить, даже если будут знать - ничем не помогут. разве что мясом собственным забросают, в случае масштабной войны. толку от того что ты знаеш как зарядить рожок - никакого. нужны серьезные военные, которых не маршировать на плацу учили, а вести боевые действия в городских условиях.
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врага остановили те кто хоть понял что происходит вообще и добробаты, немалое кол-во призывников потом по русвеснам показывали как они спасаться в россии побежали
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Штрафы ниже чем за проезд перекрестка на крассный, страна дебилов
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это чктыре бутылки нормального пива, или три бутылки пива получше )))
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Вперед, Зебилы!!!! Вам надо защищать уклониста!!!
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В Украине пока продолжают выполнять некоторые распоряжения предыдущей власти.
Так, согласно Указу Петра Порошенко, в октябре-декабре на дембель уйдут солдаты-срочники, отслужившие положенное, а их места займут новобранцы.https://fakty.ua/319613-otmena-subsidij-osennij-prizyv-i-otkaz-ot-melkih-monet-chto-izmenilos-v-ukraine-s-1-oktyabrya
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у нас призыв это угробление здоровья молодых граждан, у большинства из которых оно и так, минус год работы за еду вместо получения квалификации, совершенствования в какой-то профессии, растрата бюджетных средств, ещё одна лазейка для воровства из бюджета, дешёвая рабочая сила для руководства и никакой реальной военной подготовки
к армии должно быть призвание и способности, как к любой другой профессии а тут особо
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У меня сын соседа Макс, получив повестку сказал: У меня отец служил, дяди служили, деды воевали , а чем я хуже их. И пошёл в ЗСУ - пришёл накачанный, возмужавший и поступил сразу в институт. Вот за таких ребят мне радостно. То, что Шмакля 4 раза косила - для меня очень важный показатель для характеристики человека - ведь фоткало кубики на животике - вот какой альфа-самец, а реально - сцыкун, пресмыкающееся и злопамятное ничтожество, при том тупое - поэтому водит за собой свой мозг в виде Богдана. Сьогодні в Україні починається осінній призов на строкову військову службу - Цензор.НЕТ 7798 Тху! Й розтерти!
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у товарищ с высшим военным образованием - закончил суворовское и академию сухопутных войск, бычара двух метровый... сам захотел пойти послужить, так ему в военкомате сказали "иди на х.й отсюда, понадобишся - позовем, старый пердун (37 лет)"
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так вот у меня логичный вопрос - накуа вылавливать молодняк который незнает с какой стороны за автомат держаться, и палкой загонять служить ? это же не благонадежные солдаты, которые побросают автоматы и сдадутся в случае чего
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у товарища майора дом тещи без ремонта вы такое спрашиваете..
а огород кто копать буит
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дедываевале..
деды воевали, и без оружия бывало шли на врага
а что им поделать, за спиной заградотряд.. а у них автоматы
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угу.. возмудел и похужал. правда в голове осталась только одна извилина и та от каски.
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Угробишь ты скорее себе почки на пивасе порошковом на граждане а в войсках ты хотя бы проснёшься от мамке ой сиськи, но если ты сцыкло по натуре то ты и не поймёшь, можно подумать ты за год с 18 лет лям поднимешь, прыщами только зеркало забрыжешь.
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дядь, вперьод, иди служи, кто держит не пойму
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Ты смешной, я кадровый в запасе, ты хочешь шоб я срочку служил?
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я туда не пойду, я там никого не знаю (С)
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дезертира монику пусть призовут...и квартальную шоблу ублюдков...
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