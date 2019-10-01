 Сьогодні в Україні починається осінній призов на строкову військову службу

До Збройних сил України - 9 тис. осіб, до Національної гвардії - 4,4 тис., Держприкордонслужби - 1 тис., до Державної спеціальної служби транспорту - 800 осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Призовний вік в Україні встановлено на рівні 20-27 років. Строк служби становить 18 місяців, але для тих, хто має вищу освіту (ступінь магістра або спеціаліста), - 12 місяців.
Військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань у зоні проведення операції Об’єднаних сил не залучаються.
Після отримання повістки призовник має з’явитися до військового комісаріату. За невиконання військового обов’язку порушнику загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність. За перше порушення – виплата штрафу у розмірі від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 119 грн), за повторне порушення - від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 225 грн). Кримінальна відповідальність - обмеження волі на строк до трьох років.
я без шуток не хожу... ((с) Alter Nator)
Иль скажу, что нету дома,
Иль про немецкую скажу...
https://www.youtube.com/watch?v=4h7Cpm4aH5M
и не надо рассказывать про как там у израильтян и других стран где есть призыв, сначала страна должна быть на таком же уровне, это раз, во вторых в напр. Канаде нет призыва и посмотрите сильнейшие армии мира, давно количество солдат не значит качество, и забрасывать врага мясом как в ссср сейчас бесполезно, против современного оружия это мясо не аргумент
а не наоборот, как ты пишешь
а что Израиль, а Америка? полностью контракт и что?
Израиль, как и Украина, де-факто в состоянии войны,
а в америке войны нет.
зачем ты сравниваешь ?
а так, как вы себе представляете воина которых не хочет служить? ну вот вы его полицией принудите, или в тюрьму или в армию, хорошее сравнение кстати, он отбудет срок и как он себя поведёт при реальном вооружённом конфликте? вы же ему оружие дадите, и в кого он будет стрелять? вы уверены что в ту сторону в которую вам надо?
Так, согласно Указу Петра Порошенко, в октябре-декабре на дембель уйдут солдаты-срочники, отслужившие положенное, а их места займут новобранцы.https://fakty.ua/319613-otmena-subsidij-osennij-prizyv-i-otkaz-ot-melkih-monet-chto-izmenilos-v-ukraine-s-1-oktyabrya
к армии должно быть призвание и способности, как к любой другой профессии а тут особо
а огород кто копать буит
деды воевали, и без оружия бывало шли на врага
а что им поделать, за спиной заградотряд.. а у них автоматы