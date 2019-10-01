 Сьогодні в Україні починається осінній призов на строкову військову службу

До Збройних сил України - 9 тис. осіб, до Національної гвардії - 4,4 тис., Держприкордонслужби - 1 тис., до Державної спеціальної служби транспорту - 800 осіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Призовний вік в Україні встановлено на рівні 20-27 років. Строк служби становить 18 місяців, але для тих, хто має вищу освіту (ступінь магістра або спеціаліста), - 12 місяців.

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Військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань у зоні проведення операції Об’єднаних сил не залучаються.

Після отримання повістки призовник має з’явитися до військового комісаріату. За невиконання військового обов’язку порушнику загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність. За перше порушення – виплата штрафу у розмірі від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 119 грн), за повторне порушення - від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 225 грн). Кримінальна відповідальність - обмеження волі на строк до трьох років.