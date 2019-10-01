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Все про:Австралія (88) США (5546) Моррісон (1) Трамп (2087) Мюллер (55)

 Трамп телефонував і намагався тиснути на прем'єра Австралії, щоб той допоміг дискредитувати розслідування Мюллера, - NYT

Дональд Трамп у телефонній розмові намагався тиснути на прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона заради власної політичної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це пише The New York Times.

"Президент Трамп спонукував австралійського прем'єр-міністра під час недавньої телефонної розмови, щоб той допоміг генпрокурору США Вільяму Барру в збиранні інформації для розслідування міністерства юстиції. Як сподівався Трамп, це дискредитує розслідування Мюллера", - зазначає видання.

Як уточнюється, Білий дім обмежив доступ до стенограми телефонної розмови, що було зроблено на прохання безпосередньо генпрокурора Барра.

Це було схоже на те, як офіс Трампа намагався приховати зміст його розмови з Президентом України, пише видання. І нагадує, що саме ця обставина стала однією з причин початку розслідування щодо імпічменту, ініційованого демократами в Палаті представників.

Читайте також: Держсекретар США Помпео був присутній під час телефонної розмови Трампа із Зеленським, - WSJ

Як зауважує NYT, розмови і з Зеленським, і з Моррісоном підтверджують, що Трамп використовує важелі дипломатії високого рівня "для просування власних політичних інтересів".

Як відомо, після оприлюднення на минулому тижні деталей бесіди між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом 25 липня відбулося суттєве загострення політичної ситуації в США.

Нагадаємо також, що Мюллер був призначений Мін'юстом США спецпрокурором з розслідування втручання у вибори в травні 2017 року Нагадаємо, в березні 2019 року команда Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Але зв’язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151320
 
 
 Топ коментарі
 
Вотето зеленский подосрал Трампу. Прямо как Свинарчуки Порошенку!!! Трамп звонил и пытался давить на премьера Австралии, чтобы тот помог дискредитировать расследование Мюллера, - NYT - Цензор.НЕТ 4793
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Представляю картину. Все руководители стран начинают сливать информацию о давлении Трампа в личных целях . А потом вытащить на свет его агентурные беседы с Путиным, а потом еще его приятельские контакты с Кимом, а потом свидетельства собственного аппарата (* там уволенных и подавших в отставку и не счесть). Думаю на Дохлой Белке и клейма ставить негде будет.
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Вотето зеленский подосрал Трампу. Прямо как Свинарчуки Порошенку!!! Трамп звонил и пытался давить на премьера Австралии, чтобы тот помог дискредитировать расследование Мюллера, - NYT - Цензор.НЕТ 4793
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не зеленский - а моника
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.... и не "подосрал" - а подлизал там стенограму почитать... тьфу....блин...
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Не, просто зеленский расковырял Трамповский гнойник и теперь все всплывет наружу Трамп звонил и пытался давить на премьера Австралии, чтобы тот помог дискредитировать расследование Мюллера, - NYT - Цензор.НЕТ 9362
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Слишком много чести приписываете презедента. Он там просто за компанию масла в огонь подлил чисто из-за собственной глупости. Потому что привык, что быть решалой - это нормально. И он ещё собирается что-то там с коррупцией бороться
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Ну вообще-то свой гнойник Трамп расковырял сам, и не мало в этом ему помог Джулиани своими действиям гопника. Трамп телефонував і намагався тиснути на прем'єра Австралії, щоб той допоміг дискредитувати розслідування Мюллера, - NYT - Цензор.НЕТ 6469 Не надо было даже начинать всей этой лабуды. А оно, скорее всего, так и было бы, не вытащи Югик из нафталина историю с амбарной книгой. Трамп рвется на второй срок, ибо даже если не будет импичмента (а его, скорее всего, все-таки не будет), то к нему будет очень много вопросов по окончании президентского срока, ответы на которые могут ему дорого стоить.
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По факту, клеймо импичмента на нем уже, поэтому Трамп скорее всего политически мертв
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Хотелось бы послушать его телефонные разговоры с ******
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Песков там уже в истерике. Не опубликуют, сославшись на запрет Путена, єто же не видео
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Представляю картину. Все руководители стран начинают сливать информацию о давлении Трампа в личных целях . А потом вытащить на свет его агентурные беседы с Путиным, а потом еще его приятельские контакты с Кимом, а потом свидетельства собственного аппарата (* там уволенных и подавших в отставку и не счесть). Думаю на Дохлой Белке и клейма ставить негде будет.
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щас порохоботы будут выть шо премьер Австралии моника...
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Мне интересно было бы почитать и сравнить как вёл себя австралиец и еврейка Моника Зеленски
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