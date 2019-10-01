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 Політика України
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Все про:податки (794) Гончарук_Олексій (123)

 Уряд не планує підвищувати податки. Це неправильний шлях, - Гончарук

Держава має не підвищувати податки, а створювати стимули, щоб бізнес і громадяни не боялися мати з нею справу.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми, уряд, не плануємо підвищувати податки, це неправильний шлях. Держава не має збільшувати обсяг ресурсів, які вона пропускає через себе", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що держава має створювати стимули, щоб люди не боялися вкладати гроші у свою справу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держава має виступати комерційним дипломатом, що просуває інтереси великого українського бізнесу у світі, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151317
 
 
 Топ коментарі
 
Будуть впроваджувати нові податки.
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Правительство не планирует повышать налоги. Это неправильный путь.

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Мы введем новые налоги Правительство не планирует повышать налоги. Это неправильный путь, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5820
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В команде Моники Зеленски уже стало трендом отрицать собственные слова и решения и вкидывать в эфир диаметрально противоположные заявления.
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блин, а повышение мин.зарплаты на 500 грн --- это что такое???это гонка за налогами в стиле а-ля папередники!!! это же как удар по морде по работающим фирмам! Если предприятие из-за низкого покупательного спроса НЕ МОЖЕТ всем добавить зарплату и ЗАПЛАТИТЬ еще НАЛОГИ, то оно УВОЛЬНЯЕТ кого-то!
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правильно зачем их повышать для олигархов, лучше потрусить мелкий бизнес
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Так а за какой шишь тогда мы будем восстанавливать домбас, если не повышать налоги? Там же наши люди!!!
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Пусть подождут, пока только можем им смертность понизить на 5 %, єто не мало
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Да не, порохоидиотики против, как это не повышать, Все назло ПЭТРЫКУ.
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Валидольная тема для соевых😀
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Неожиданное "воскресно-виртуальное" принятие программы правительства, которую в глаза никто не видел, да еще в условиях не принятого Государственного бюджета, с проектами о легализации азартных игр и добычи янтаря, откровенно демонстрирует, что команда Зеленского всерьез опасается за свое будущее. Суть всей аферы в том, что принятие Верховной Радой этой "программы" гарантирует годичный иммунитет для роспуска правительства Гончарука. При том самих членов правительства, кроме Гончарука, можно увольнять сколько угодно. Делается это еще и для того, чтобы не допустит совсем пикового развития событий, когда всей этой компании придется соглашаться на премьерство Яценюка.
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каждый день, каждый **...чий день каждый даже самый нищий платит 20 процентов ндс, сотни миллионов каждый день уходят в бюджет через супермаркеты, где эти деньги? пятая часть всего заработанного большинством населения за все годы куда вы мрази бабло дели? сволота сняла сериал про еврея голобородько, который стал президентом обосрался перед всем миром и свалит страну в пропасть, привет д**илы я с вами падаю
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Правительство не планирует повышать налоги. Это неправильный путь.

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Мы введем новые налоги Правительство не планирует повышать налоги. Это неправильный путь, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5820
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В команде Моники Зеленски уже стало трендом отрицать собственные слова и решения и вкидывать в эфир диаметрально противоположные заявления.
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Правильно делают, пока противник деморализован и не знают чему верить,где оборону строить, к нему приходит с тьіла платежка с новой ценой, и он такой-бах на диван и в отключке, бери его тепльім
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Кто то вчера в коментариях написал что Гончарук может стать конкурентом Кличко в плане использования генератора случайных слов
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віримо як і віримо тобі моногніда щодо ЗЕМЛІ ..одним словом ВІРИМО
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Точно точно
Кто то на выборах говорил что будем боротся с ОЛИГАРХАМИ и МОНОПОЛИЯМИ! А по факту приняли законы для нагибания ФОПов! Говорят что налоги не повысим а по факту готовят законы об обязательных страховых и других платежах (это что типа не налоги назвали по другому и это перестало быть налогом)!! Да и ваш закон о обязательных кассовых апаратах это что не налог, типа кассовые апараты и обслуживание бесплатное? кто за него платить будет? а его обязательность чем отличается от налога?!

КОРОЧЕ ГОВОРЯТ ОДНО А ДЕЛАЮТ ДРУГОЕ И ДУМАЮТ ЧТО НИКТО ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТ И НЕ ВИДИТ!!
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