 Уряд не планує підвищувати податки. Це неправильний шлях, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми, уряд, не плануємо підвищувати податки, це неправильний шлях. Держава не має збільшувати обсяг ресурсів, які вона пропускає через себе", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що держава має створювати стимули, щоб люди не боялися вкладати гроші у свою справу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держава має виступати комерційним дипломатом, що просуває інтереси великого українського бізнесу у світі, - Гончарук