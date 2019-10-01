 Уряд не планує підвищувати податки. Це неправильний шлях, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми, уряд, не плануємо підвищувати податки, це неправильний шлях. Держава не має збільшувати обсяг ресурсів, які вона пропускає через себе", - сказав Гончарук.
Він зазначив, що держава має створювати стимули, щоб люди не боялися вкладати гроші у свою справу.
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Мы введем новые налоги
Кто то на выборах говорил что будем боротся с ОЛИГАРХАМИ и МОНОПОЛИЯМИ! А по факту приняли законы для нагибания ФОПов! Говорят что налоги не повысим а по факту готовят законы об обязательных страховых и других платежах (это что типа не налоги назвали по другому и это перестало быть налогом)!! Да и ваш закон о обязательных кассовых апаратах это что не налог, типа кассовые апараты и обслуживание бесплатное? кто за него платить будет? а его обязательность чем отличается от налога?!
КОРОЧЕ ГОВОРЯТ ОДНО А ДЕЛАЮТ ДРУГОЕ И ДУМАЮТ ЧТО НИКТО ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТ И НЕ ВИДИТ!!