EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Правосуддя Силовики Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка, Події
  5436  109
Все про:податки (800) Rozetka (1)

 Власник Rozetka Чечоткін розкритикував податкові ініціативи Зеленського: "Рада не виконує функції законодавчої влади"

Засновник і власник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін розкритикував перші податкові ініціативи парламентської фракції "Слуги народу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він вважає, що держава, зокрема парламент, не виконує покладених на нього функцій.

"Перші гучні ініціативи - відродити стукацтво, одночасно підвищити податки і розширити податкову базу. До того ж, минулого тижня вирішили платити гроші за стук на бізнес. А вже в понеділок ініціатива від президента. Зеленський просить дзвонити в НАБУ, якщо ви десь побачили корупцію. Дуже пахне якимись лівими течіями", - зазначив Чечоткін.

За його словами, в Україні податкове навантаження вище, ніж в США і Китаї: "Водночас держава Україна і так збирає і на свій розсуд витрачає 44 копійки від кожної заробленої в країні гривні. США, наприклад, тільки 35, а Китай 20", - написав Чечоткін.

Він додав, що Верховна Рада не виконує функції законодавчої влади, а працює як зіцголова Фунт, виключно легітимізуючи чиїсь ініціативи".

Зазначимо, що інша податкова ініціатива - закон №1210 - також викликав широку критику в суспільстві, зокрема, з боку ЄБА, Американської торгової палати, Федерації металургів України, експертів. Закон робить видобуток і виробництво залізної руди в Україні дорожчим, ніж у Росії, майже в 10 разів. Це прямо загрожує українській економіці, бо місце України на світовому ринку займе РФ. Крім Росії, оподаткування на видобуток руди дешевше ніж в Україні в таких країнах як Китай, Австралія, Бразилія та інших.

Закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг, що включає пункт про кешбек, був прийнятий у другому читанні монобільшістю в Раді 19 вересня. "За" проголосували 237 нардепів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151316
 
   
 Топ коментарі
 
И мало того, Порошенко что бы уничтожить Украину поставил у власти зеленского, подлый таки человек.
 показати весь коментар
 
да да да
место пусто не будет
5 млн рабочих уехавших в Европу легко заменить
виллы покупают чинуши но виноваты граждане
брильянты находят у прокуроров но воры ФОПы
и куча разного бреда от дебилов!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
да и хрен с ним - зебилы должны страдать и сильно страдать - а мы нормальные выживем по любому - так шо маловато - надо больше ,еще больше ))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
Владелец Розетки пусть помолчит. А то как просишь помочь, так сразу пропадет из эфира. Хоть налоги пусть платит, страдалец.
 показати весь коментар
 
 
страдальцы в этой схеме покупатели.
на них, в конечном счете ляжет дополнительная налоговая нагрузка.
 показати весь коментар
 
 
Не трогайте розетку у них миллионы прибыли за месяц , а налогов всего 5000 грн в месяц...
 показати весь коментар
 
 



Оливия

@olivia88877

Казалось, что мы голосовали за Зеленского, за восстановление социальной справедливости и верховенства права, а оказалось,что за наезд на ФОПов, Авакова, Князева и изучение оперативной обстановки у Суркиса Бакановым.
 показати весь коментар
 
Война ЗЕленых рожиц???

Взял попкорн и колу!
 показати весь коментар
 
Не фиг их слушать вводите ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛ с уменьшение налоговых ставок как минимум в ДВА РАЗА (бюджет сразу удвоится)!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору