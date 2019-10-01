 Власник Rozetka Чечоткін розкритикував податкові ініціативи Зеленського: "Рада не виконує функції законодавчої влади"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Він вважає, що держава, зокрема парламент, не виконує покладених на нього функцій.

"Перші гучні ініціативи - відродити стукацтво, одночасно підвищити податки і розширити податкову базу. До того ж, минулого тижня вирішили платити гроші за стук на бізнес. А вже в понеділок ініціатива від президента. Зеленський просить дзвонити в НАБУ, якщо ви десь побачили корупцію. Дуже пахне якимись лівими течіями", - зазначив Чечоткін.

За його словами, в Україні податкове навантаження вище, ніж в США і Китаї: "Водночас держава Україна і так збирає і на свій розсуд витрачає 44 копійки від кожної заробленої в країні гривні. США, наприклад, тільки 35, а Китай 20", - написав Чечоткін.

Він додав, що Верховна Рада не виконує функції законодавчої влади, а працює як зіцголова Фунт, виключно легітимізуючи чиїсь ініціативи".

Зазначимо, що інша податкова ініціатива - закон №1210 - також викликав широку критику в суспільстві, зокрема, з боку ЄБА, Американської торгової палати, Федерації металургів України, експертів. Закон робить видобуток і виробництво залізної руди в Україні дорожчим, ніж у Росії, майже в 10 разів. Це прямо загрожує українській економіці, бо місце України на світовому ринку займе РФ. Крім Росії, оподаткування на видобуток руди дешевше ніж в Україні в таких країнах як Китай, Австралія, Бразилія та інших.

Закон про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг, що включає пункт про кешбек, був прийнятий у другому читанні монобільшістю в Раді 19 вересня. "За" проголосували 237 нардепів.