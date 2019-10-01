 МОЗ планує знизити тривалість госпіталізації пацієнтів на 20% і зменшити смертність на 5%, - програма

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в новій програмі діяльності уряду, опублікованій на сайті ВР.
Крім того, у планах уряду зменшення кількості інфекційних захворювань на 20%, зменшення кількості випадків серцево-судинних захворювань у пацієнтів працездатного віку - 10%, зниження на 10% кількості випадків, коли через хворобу в людини знизилася працездатність, зменшення рівня смертності на 5 % і збільшення очікуваної тривалості життя на 5%.
"Ми забезпечимо громадянам доступ до гарантованого, чітко визначеного пакету найбільш необхідних медичних послуг, шляхом укладення контрактів між медичними закладами та державою за принципом "гроші ходять за пацієнтом". За попередньою оцінкою, це дасть змогу домогосподарствам заощаджувати не менш як 15% на лікування.
Ми створимо умови для лікування пацієнтів за визнаними світовими клінічними рекомендаціями. Вдосконалимо систему контролю якості медичних послуг", - йдеться в програмі.
Також у Кабміні обіцяють створити гідні умови для професійної діяльності медичних працівників і їхнього розвитку в Україні, а підготовка фахівців буде здійснюватися для підвищення кваліфікації медичних працівників до рівня світових стандартів.
"Ми запровадимо лікарське самоврядування та правила доступу до професії, щоб лікар мав більше свободи, відповідальності і був захищений від свавілля чиновників. Запровадимо страхування відповідальності лікарів у разі завдання шкоди пацієнту", - йдеться в програмі уряду.
сборище идиотов а не кабмин
с "голодом" борется (пугает?)
ускоряет излечение больных
Когда ждать самоуправление пациентов???
Даёшь самовыздоровление пациентов досрочно на 30%!!!
"палата № 2" выдвинула кандидатом в главврачи васю (у него есть сигареты и деньги)
"палата № 3" выдвинула машу (у нее сиськи и ваще)
напряженная борьба на выборах в больнице № 1 продолжается третью неделю. наблюдатели из соседней психушки отмечают высокую активность электората но предупреждают о манипуляциях неходящих пациентов
Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву и и несколько на е."
Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву и и несколько на е.
Судя по информации из КМ Скалецкая не справляется с ситуацией в министерстве. Гончарук собирается вмешиваться лично.
ВВПВАЗ на 10 см.
у мене питання,ви всі просто вороги України, як ваш барига? чи просто тупі від народження?
- И так больной, вам дается время излечиться до пятницы....
не успеете с вещами на выход...
в 1931 смертность на 1000 чел. в год была 18, а в 1935 - 13. Наши демографы это дело объясняют тем, что в ходе голодомора разово умерли все старые и слабые, поэтому на пару лет после геноцида коэффициент смертности резко снизился.
Как же зае#али єти тупоголовие совкодрочери!
Ідіоти, сьогодні, при такій вартості лікування ніхто не може собі дозволити і години лишньої в лікарні перебувати. ВСЕ Ж ГРОШЕЙ КОШТУЄ! Придурки, та прийдіть нарешті до тями, або б просто мовчіть.
Блін, зЕбіли, та кого ж ви там понавибирали?! Де ж ви таких знайшли?
Это как? по щучьему велению и т.д. Во дают! Помните в 70/80х у мед.вытрезвителях был план.....Уменьшать смертность это хорошая идея.Все будут за. Лечение обходится ооочень дорого и не многие могут оплатить за полноценное лечение.Выписываются раньше- закончились деньги!Несколько раз видел такое.
Чтобы продолжать еврогеноцид с стране, нужно лохторату что-то обещать, иначе даже лохторат будет возмущаться.
Проводим аналогию Если больничную ЛД снизить на 20% то смертность снижается всего на 5% , тогда как при снижении дозы ядов их эфективность падает в геометрической прогресии, из чего делаем вывод что токсичность нашей медицины выше, чем токсичность любых дератизационных ядов.
Может нам лучше травить крыс не ядами а нашей медициной, она в этом деле выглядит явно эфективнее?..