 Ухвалення законопроєкту №1210 спровокує великі проблеми в економіці України

У цьому законопроєкті, зокрема, заплановано підвищення рентної ставки на видобуток залізної руди, яка має зрости в 4 рази. Таке рішення влади викликає подив і повне неприйняття в експертів.

Залізорудна промисловість - ключовий і надійний платник податків до бюджетів усіх рівнів та до Пенсійного фонду. За даними ОП "Укрметалургпром", у 2018 році вітчизняні підприємства з видобутку залізної руди переказали понад 19,4 млрд гривень податків і зборів. З 2012 до 2018 року надходження до держбюджету від ренти за видобуток руди зросли майже в 5 разів. У той час, коли рентні платежі від корисних копалин державного значення зросли лише в 1,6 раза, а надходження від видобутку нафти - в 1,1.

Тепер влада знову збирається збільшити ренту за видобуток залізної руди, ухваливши скандальний законопроєкт №1210. Експерти вважають, що це вдарить не тільки по залізорудній промисловості, а й по економіці України в цілому.

Уже зараз ставка ренти на видобуток залізної руди в Україні одна з найвищих у світі - 8% (на поточний рік тимчасово підвищена до 8,8%). Тоді як у Росії - 4,8%, Австралії - 3,5%, Казахстані - 2,8%, ПАР - 0,5%,

- розповів партнер консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers Україна Максим Дудник.

Але ще сумнішою є картина, якщо порівнювати частки рентних платежів з комерційним прибутком підприємств в Україні та світі. Тут ми дуже суттєво відстаємо від конкурентів. А в разі ухвалення законопроєкту №1210 в його нинішній редакції, ситуація стане зовсім критичною. У такому випадку, за даними PricewaterhouseCoopers, частка рентних платежів в Україні становитиме захмарні 22%! Тоді як в Австралії - 11,4%, Казахстані - 10,6%, Бразилії - 8,5%, Канаді - 8,4%, Китаї - 4,4%, а в Росії - взагалі 2,5% .

Тобто залізорудні підприємства РФ будуть отримувати доходи від видобутку майже в 10 (!) разів більші, ніж українські. За таких умов говорити про нашу здатність конкурувати на світовому ринку немає жодного сенсу. І в подальшому ситуація тільки погіршуватиметься, тому що ціни на руду зараз падають і є тенденція, що цей процес триватиме.