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 Політика України, Економіка
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Все про:видобуток (89) податки (794)

 Ухвалення законопроєкту №1210 спровокує великі проблеми в економіці України

У Верховній Раді зараз розглядається законопроєкт №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

У цьому законопроєкті, зокрема, заплановано підвищення рентної ставки на видобуток залізної руди, яка має зрости в 4 рази. Таке рішення влади викликає подив і повне неприйняття в експертів.

Залізорудна промисловість - ключовий і надійний платник податків до бюджетів усіх рівнів та до Пенсійного фонду. За даними ОП "Укрметалургпром", у 2018 році вітчизняні підприємства з видобутку залізної руди переказали понад 19,4 млрд гривень податків і зборів. З 2012 до 2018 року надходження до держбюджету від ренти за видобуток руди зросли майже в 5 разів. У той час, коли рентні платежі від корисних копалин державного значення зросли лише в 1,6 раза, а надходження від видобутку нафти - в 1,1.

Тепер влада знову збирається збільшити ренту за видобуток залізної руди, ухваливши скандальний законопроєкт №1210. Експерти вважають, що це вдарить не тільки по залізорудній промисловості, а й по економіці України в цілому.

Уже зараз ставка ренти на видобуток залізної руди в Україні одна з найвищих у світі - 8% (на поточний рік тимчасово підвищена до 8,8%). Тоді як у Росії - 4,8%, Австралії - 3,5%, Казахстані - 2,8%, ПАР - 0,5%,

- розповів партнер консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers Україна Максим Дудник.

Але ще сумнішою є картина, якщо порівнювати частки рентних платежів з комерційним прибутком підприємств в Україні та світі. Тут ми дуже суттєво відстаємо від конкурентів. А в разі ухвалення законопроєкту №1210 в його нинішній редакції, ситуація стане зовсім критичною. У такому випадку, за даними PricewaterhouseCoopers, частка рентних платежів в Україні становитиме захмарні 22%! Тоді як в Австралії - 11,4%, Казахстані - 10,6%, Бразилії - 8,5%, Канаді - 8,4%, Китаї - 4,4%, а в Росії - взагалі 2,5% .

Тобто залізорудні підприємства РФ будуть отримувати доходи від видобутку майже в 10 (!) разів більші, ніж українські. За таких умов говорити про нашу здатність конкурувати на світовому ринку немає жодного сенсу. І в подальшому ситуація тільки погіршуватиметься, тому що ціни на руду зараз падають і є тенденція, що цей процес триватиме.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151313
 
 
 Топ коментарі
 
Можно подумать кто-то из команды Зе! разбирается в экономике? Был один более вменяемый Данилюк, которого засунули не понятно чего в РНБО, хотя он экономист. А теперь его и оттуда шкурнули, чтобы серетарем РНБО поставить Авакова на миллиардный долларовый бюджет. Оно и понятно новое лицо!!!
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Иксперди вже дістали своїми проплаченими статейками.
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Как мне повышать цену на сигареты можно, а вот магнатам нельзя повышать ренту. Еще ни один бомжем не стал. А вой подняли, все пропадет, все пропадет.
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Можно подумать кто-то из команды Зе! разбирается в экономике? Был один более вменяемый Данилюк, которого засунули не понятно чего в РНБО, хотя он экономист. А теперь его и оттуда шкурнули, чтобы серетарем РНБО поставить Авакова на миллиардный долларовый бюджет. Оно и понятно новое лицо!!!
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а его с условием поставят - сделать пластическую операцию - нове обличчя )))
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Стали известны подробности встречи группы интересующихся украинской землей бизнесменов, о которой мы сообщали*. В общем на лоббирование, поддержку решений, информационное обеспечение решений по допуску иностранных компаний и граждан выделена сумма в размере 120 млн. долларов.
( *сообщение от 21.09.2019 https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html )
В ближайшее время это группа планирует еще одну встречу с Зеленским в Украине. непосредственная связь - Ермак.
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Иксперди вже дістали своїми проплаченими статейками.
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Как мне повышать цену на сигареты можно, а вот магнатам нельзя повышать ренту. Еще ни один бомжем не стал. А вой подняли, все пропадет, все пропадет.
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к вашему сведению, в цивилизованных странах алкоголь и табачные изделия очень дорогие. Ведите здоровый образ жизни
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Цены на табак и алкоголь заграницей выше украинских в среднем в 2-3 раза. А зарплата - выше в среднем в 10-15 раз. Так что не в здоровом образе дело.
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Спасибо, что просветила. А полезные ископаемые, как там? Ведите нормальный образ жизни и не ОБЖИРАЙТЕСЬ. Как то так?
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Очень дорогие по отношению к украинским . Это видно хорошо по тому сколько может купить средний европеец и наш средний украинский нищеброд. Соотношение 1:10 по алкоголю и 1:5 по сигаретам
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Страна умирает, терпите. Вместо закрытия оффшоров и обнала - поднятие налогов.
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Беня таки хочет довести страну до дефолта.. крепитесь
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У нас модно сравнивать с другими странами.
Например коммуналку с Германией и Великобританией.
Когда поднимали цены на энергоносители для населения, почему то олигархи молчали.
Давайте и ренту сравнивать с Японией, Великобританией или Гонконгом.
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Никакого экономического роста не будет если не изменить укоренившуюся парадигму: все сущее рождается и существует для наполняемости бюджета, а не для производства общественно-необходимых товаров и услуг.
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колома делает страйк по ринатке. может это и не плохо
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По несколько статей в день выходит у Цензора против законопроекта 2010. Это говорит о том, что:
1. Законопроект - хороший, нужно принимать.
2. Цензор тупо обслуживает интересы основных украинских олигархов.
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Бутусов, припиняй лобіювати інтереси вора Ахмєтки!
600% рентабельності на народних надрах то навіть для нього забагато. Подавиться.
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Пока неясно что будет с газом, если транзита не будет то возникнет дефицит газа и прочей энергетики зимой. Механизм повышения ренты это относительно цивилизованный способ нажать на промышленность и временно сократить потребление энергоносителей, будут работать только самые крепкие. Возможно так.
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