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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2968) сироти (26) інтернат (25)

 Ми хочемо, щоб інтернатів не було зовсім. Діти мають жити в сім'ях, - Зеленський. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою в День усиновлення, що відзначається 30 вересня, зустрівся з батьками-усиновителями, опікунами, прийомними батьками та батьками-вихователями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Кожен із запрошених на зустріч із Главою держави взяв на виховання до своєї родини дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Глава держави наголосив, що перш за все хоче подякувати присутнім за турботу і любов, яку вони дарують дітям.

"Ви робите велику справу, яку, на жаль, не робить наша держава. Не робить у достатній мірі – так, як це має бути у нормальній, демократичній європейській країні", – сказав Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що діти – це найголовніше, що в нас є, і "для кого можна будувати майбутнє України".

Він нагадав, що нині в нашій країні понад 700 інтернатних закладів, і зазначив, що підтримує ідею реформування інтернатної системи утримання та виховання дітей і формування сімейної політики держави, спрямованої на підтримку родини.

Ми хочемо, щоб інтернатів не було зовсім. Діти мають жити в сімях, - Зеленський 02

"Там дуже багато діточок. І, звісно, наше бажання – щоб інтернатів зовсім не було. Діти мають бути в сім’ях – жити, рости та відчувати себе звичайними щасливими дітьми", – наголосив Глава держави.

Як приклад ефективності сімейної форми виховання Володимир Зеленський згадав відомих зірок і визначних особистостей світового масштабу, які виховувалися прийомними батьками й досягли значних успіхів у різних галузях.

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"Ми знаємо багато західних прикладів зірок, великих людей, які виховувалися прийомними батьками чи батьками-вихователями. Але вони зростали у родинах, які стали справді їхніми. Тому я хочу і вам подякувати, бо ви справжні батьки дітей, яких виховуєте, і ви дуже допомагаєте державі. А ми хочемо допомогти вам", – сказав Президент.

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська також висловилася на підтримку того, що кожна дитина має жити в сім’ї чи в умовах, наближених до сімейних, і зазначила, що уряд визначив це одним з пріоритетів Мінсоцполітики.

Ми хочемо, щоб інтернатів не було зовсім. Діти мають жити в сімях, - Зеленський 02
Фото: ОП

За її словами, важливо, що ця тема обговорюється у той час, коли формується бюджет країни на наступний рік і є можливість закласти фінансування правильних ініціатив. "Щоб не фінансувати інтернати, а навпаки – щоб величезні кошти, які виділяються на інтернатне утримання діток, ми могли спрямувати у сім’ї, родини, які можуть дати цим діткам краще майбутнє", – сказала очільниця Мінсоцполітики.

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Під час спілкування з Главою держави батьки говорили про важливі для них питання, зокрема про потребу у спрощенні процедури надання довідок, необхідних при оформленні опіки чи усиновлення. Також сім’ї наголошували на необхідності профілактики сирітства та роботи з родинами, які потрапили у складні життєві обставини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151312
 
   
 Топ коментарі
 
Ну так подай пример усынови\удочери пару деток и люди потянутся за тобой!!!
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А до того как попасть в семью сироты своей очереди ждут в капусте?
Зебилы реально живут в параллельной реальности. Ми хочемо, щоб інтернатів не було зовсім. Діти мають жити в сім'ях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2780
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игореша - ты тупой?
я тебе вопрос задал на твой восторженный пост - до какой же истины додумался пианист? чо ты юлишь как рябошапка под бокановым. расскажи нам - какие же гениальные мысли приплыли в его голову?
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Проблема решена изменением соотношения количества неблагополучных и благополучных семей.
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Очень часто это большая глупость. Ребенок может обидеться на родителей за что-то и пожаловаться на них даже за то в чем они на сути не виноваты - но он совершенно не желает при этом уходить в чужую семью, а органы опеки после жалобы иногда уже не интересуются ни мнением ребенка, ни мнением родителей.
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В США полно детей на усыновление, но в основном чернокожие . Наиболее эта проблема решена в благополучных арабских странах. Вот например в Эмиратах нет детских домов. Если ребенок остается сиротой то его тут же забирают родственники.
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Мистер президент! Личный пример лучше любых слов!
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як правило, такі гасла викидають перед виборами: чужих дітей не буває і тд.
зараз наче неактуально. позвиздять і забудуть.
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Бред. Тупой пиар. Ты, Зе думай-ТЕ, в интернаты надо СБУ "заводить", чтобы коррупцию истребить, а не лозунгами кидаться.

Знакомые хотят усыновить ребеночка, прошли все согласования, а усыновить не могут....., требуют денег и больших...…

Собирают...…. Думают кредит брать..... Эпоха бедности прошла!!!
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ну и почему не пишут заявление в прокуратуру? соевый бред как всегда Ми хочемо, щоб інтернатів не було зовсім. Діти мають жити в сім'ях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4564
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нет не соевые бред, просто комментарий Зебила.

Возьмите и напишите и забудьте об усыновлении.
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Почему знакомые не жалуются в соответствующие органы?
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они могут писть только из дурных методичек
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Сейчас СБУ от занятия коррупцией вроде бы освободили.
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ну, тяжелое наследство от барыг досталось, долго еще ломать мародьорские понятия придется
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понимаете...., когда оформлялись, было все гладко и ребеночек к ним привык.

Это сейчас требуют..... Внаглую хотят денег, даже не боятся.
К сожалению, Зе мягкий и некомпетентный руководитель.....
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А при Пе не требовали денег, начали требовать как ЗЕ пришел?
А Зе должен знать все и обо всем? При том, что ваши знакомые не хотят никому об этом сообщать?
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При Пете, нет, начали сейчас. Как они сказали, если бы знали ранее и подход другой бы был....

Я не про Петю или Зебобика, мне на них плевать. Просто есть проблема, которую надо решать, а не пиариться.
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А до Пороха не было коррупции, ее лично Порох развел? Во всех смертных грехах его обвинили, смешали с дерьмом и на этом выиграли выборы. Вы сделали это вместе,так что теперь не обижайтесь, что некомпетентного инфантильного клоуна те, кто понимал в какую задницу вы загоняете страну, буду возить мордой по дерьму всегда и повсюду, тем более, что у него вся Рада работает как бешеный принтер. А по теме - после ликвидации интернатов в Украине на улицах появятся толпы беспризорников, как в 20е годы прошлого века. Разве что устроить раздачу украинских детей всем желающим иностранцам. Но тогда некоторые родители и своих начнут отдавать. А все потому, что начинать нужно не с ликвидации интернатов, а с поввшения конкурентоспособности страны. Но для зелебобиков все хто слишком сложно.
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Вот это самое то что должен делать президент. Встречаться с общественностью,ходить в детские дома, навещать в больницах наших бойцов. Больше никаких функций у президента в нашей стране быть не должно! Тогда не будет злобы и раздражения у одних на других.
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...ну не воровсть же как Порошенко и по ночам делить бабки на Банковой.
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Конституцию читай на ночь... Поможет понять круг деятельности Президента...
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руки скрещены.... - общение с людьми его тяготит...
защищается - ждет что его обидят...
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очень боится порохоботов, характер скверный, женат
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Ботам надо запретить в законодательном порядке заводить своих и усыновлять.
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а вот ты, первый бот и вылез. это ты мне не обо мне, но сам себе о себе написал.
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Як для майже п'ятидесятирічної, у тебе занадто однакові матричні шаблони для відповідей.
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для тебя и этого достаточно. с ботами я вообще общаюсь командами. шнель! хенде хох, руссиш швайн!
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Молодчинка) а з лахтою ти як спілкуєшся?
Якщо лахта каже "расіян в домбасє нєт", у мене є десятки фактів (підтверджених), про їхнє перебування в Україні. Військова техніка, полонені, фото та відео кадрових військових рф в Україні. А ти хоч один факт знаєш? Зможеш утерти носа справжнім кацапам, чи зіллєшся, а вони будуть радісно верещати? Чи ти тільки проти українців можеш рота відкривати? Бо у всіх темах, де я давив справжніх лахтоботів- я не бачив ні тебе, ні інших прозеленських. Вам це просто нецікаво. Справжній ворог для вас українці, що не за зе, а не російські окупанти.
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ага, ты замаскировался под патриота. даже читать твой кацапский бред не буду. это ты всё само себе о себе и написало. само себе и читай, кацапотроль.
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Магдалена, одне питання: так ти з Вільнюса чи з москви? Бо мені доповіли, що ти і в москві світилась. Брешуть наклепники?))
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о, вот и второй бот вылез. Вообще то я нынче в Украине живу. А вот ты явно из Москвы. Доповіли йому, хехе. Троляка ты подкацапная.
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а какая тебе разница, тролляка ты промосковская?
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ну, ты же про москву и я тебе. ты ж тут потроллить зашёл, а не научные дискуссии вести. я ж тоже за словом в карман не полезу.
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зеленський таке ж гімно як і пеця тільки ще не в чоколаді...
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А Маринка Свинарчук ...700 лямів Ми хочемо, щоб інтернатів не було зовсім. Діти мають жити в сім'ях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9955 на що взяла !? .. Ми хочемо, щоб інтернатів не було зовсім. Діти мають жити в сім'ях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8083
..
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"На улице живет более 3 тысяч детей в разных регионах Украины, они приживаются на улице, а соответственно становятся ресурсом для использования их труда взрослыми", - отметил Юрий Павленко - народный депутат, уполномоченный президента с прав детей." тут нужно не отменять интернаты, а новые строить ударными темпами. плюс серьёзно больные дети с психическими и физическими отклонениями, которых никогда не усыновят, их куда ?
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Вообще то уполномоченный президента по правам детей, Кулеба! А Павленко, киндер-сюрприз времён Ющенка, который никогда и нигде не работал, и хВастался что первая запиПИсь в трудовой книжке минисРа... Ми хочемо, щоб інтернатів не було зовсім. Діти мають жити в сім'ях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3487
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Пустомеля.. Еще его предшественник Ющенко, такое же ничтожество, как и Зеленский.ю тоже не хотел...
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И только беспризорные дети остаются без призора . Двенадцать стульев .
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Это не что иное как самопиар посредством обездоленных детей. Вот и подай пример, возьми несколько десятков детишек и усынови- благо квартир вилл и дач в разных странах и континентах у тебя хватает.
100500% что не усыновишь.
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Розповім одну історію. Куми мого діда взяли дитину з інтернату, дівчинку. Батьки її були позбавлені батьківських прав- наркомани. Так от, у 16 років вона почала все виносити з дому, тому-що у неї також розвинулась наркотична залежність.
А є ще одна історія про хлопця, що був в інтернаті (мій гарний знайомий). Він певний час проживав у Іспанії (відправляли туди дітей у сім'ї), в Україні він отримав освіту, зараз у нього успішний бізнес.
Яка мораль? Нікому не відомо, де дитині буде краще, і як її виховають. Можливо просто контроль за інтернатами потрібно посилити та збільшити фінансування програм по проживанню таких дітей за кордоном? Фінансувати їх освіту, тому-що ці діти звикли всього досягати самі. А хто не зміг- іде на дно.
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Мы можем дать горячую воду. Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть. Понятно? Для этого нужен газ. Состояние с газом… Мы ждем, когда нам дадут газа. Газа нет. (с)
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А пока деток не усыновят, они где будут, на улице? А тех , которых вообще не усыновят, они где будут? Шо за дебила вы выбрали?
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Ми хочемо, щоб інтернатів не було зовсім. Діти мають жити в сім'ях, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8479
Біда.....коли малеча щось вимагає, а це йде в розріз з думкою батьків, вона як правило схрещує ручки насуплює губки та бровки, таким чином протест думці батьків, образа та відстоювання свого я. Схрещування рук в розмові це, не діалог а монолог людини, яка їх схрестила, все інше не сприймається. Все, я протестую, і моя думка це всьо! Психологи підтвердять.
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а слабО пример дать? усыновить пяток сирот и желательно с врожденными болезнями и аномалиями развития?
чтоб не было брошенных детей, нужно не дома ребенка закрывать, а воспитывать с пеленок иначе. А у нас не ликвидирован совковый атавизм - жизнь ничего не стоит
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А вот я хочу, чтобы все любили друг друга, и чтобы булки на деревьях росли... Но, бл.дь, никак не получается!!!
"Приходит сын к отцу, сидящему за чертежами. Спрашивает:
- Папа, а что ты делаешь?
- Вот сынок, я изобрёл такую машину: в одну дырку мы заводим барана, а с другой получаем колбасу...
- Папа, а можно изобрести такую машину: засовываем колбасу в одну дырку, а из другой получаем барана?
-Сынок, такая машина у нас уже есть... Это твоя мама...".
Мама Римма - не исключение...
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Так шо, Воучик, ты уже пятерых усыновил-удочерил?
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Как говорят умные люди " Лучшая команда ( поручение), это пример (личный)" Поэтому есть предложение поддержать благородный порыв президента и обязать каждого члена многочисленной партии "Слуга народа" ( кстати название даже обязывает) усыновить по одному ребенку, членам парламентской фракции "Слуга народа" по двое, членам Кабмина троих. Руководителю Офиса президента, премьеру, генпрокурору, спикеру ( высшему "составу") по четверо. Ну а "самому" руководителю слугами ( мажордому) усыновить пятерых. Думаю первая леди, это воспримет "на ура". "Лучшая команда, это пример" Все остальное это лицемерные фразы ни о чем.
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С одной стороны приветствую пожелание нашего президента, свидетельствующее о его благих намерениях и доброте. С другой стороны звучит как лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным!
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Ідіот. Он , у Великобританії теж експериментували з дітьми - інвалідами, але через 20 років експериментів знову повернулися до системи інтернатів. Скот йо..ний навіть не уявляє собі, що значить мати у сім'ї псиихічно хвору дитину, яку не можна залишити ні на хвилину: в туалет ідеш з відкритими дверима, не кажучи про магазин. Про роботу мовчу- яка робота? І подачку від держави, на яку можна хіба що не здохнути з голоду. А до лікаря? А на процедури(які збираються зробити платними - монетизація пільг)? Треба авто, хоч поганеньке. Де взяти? А гори ліків купувати за який х..й? Зла не вистачає. Виродки. Усиновлення! Нехай всиновить хоч одну психічно хвору дитину. По даним Святошинського інтернату для психічно хворих дітей, за десять років всиновлено аж три дитини, дві з яких - іноземцями. Вони по своїй тупості і кретинизму прирікають на муки хворих дітей і їх нещасних батьків. Одна надія, що знайдеться якась розумна голова і крикне їм: ЩО ВИ РОБИТЕ? Зеленського і так не любив, а після сьогоднішнього він для мене здох.
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Пока что не вижу отрицательных действий нашего президента. В отличие от Рошена, который к этому времени обесценил гривну, обокрал народ в три раза, потерял территории и тысячи убитых в Донбассе. Потому до тех пор пока не увижу каких-то серьезных проколов у Зели буду его поддерживать.
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Ну , да. Логика просто зашкаливает..
У нас в больнице открыли окно жизни. Мамаши которые родили и не хотят воспитывать своих детей , могут просто пойти и оставить малыша в этом окне. И ей ***** что дальше будет с её ребенком.
Не каждый согласиться взять и усыновить ребенка. С такими ценами думаешь как самому не сдохнуть , а тут они предлагают такую чушь.
УПГ ( ***** ************).
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