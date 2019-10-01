 Ми хочемо, щоб інтернатів не було зовсім. Діти мають жити в сім'ях, - Зеленський. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Кожен із запрошених на зустріч із Главою держави взяв на виховання до своєї родини дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Глава держави наголосив, що перш за все хоче подякувати присутнім за турботу і любов, яку вони дарують дітям.
"Ви робите велику справу, яку, на жаль, не робить наша держава. Не робить у достатній мірі – так, як це має бути у нормальній, демократичній європейській країні", – сказав Володимир Зеленський.
Президент підкреслив, що діти – це найголовніше, що в нас є, і "для кого можна будувати майбутнє України".
Він нагадав, що нині в нашій країні понад 700 інтернатних закладів, і зазначив, що підтримує ідею реформування інтернатної системи утримання та виховання дітей і формування сімейної політики держави, спрямованої на підтримку родини.
"Там дуже багато діточок. І, звісно, наше бажання – щоб інтернатів зовсім не було. Діти мають бути в сім’ях – жити, рости та відчувати себе звичайними щасливими дітьми", – наголосив Глава держави.
Як приклад ефективності сімейної форми виховання Володимир Зеленський згадав відомих зірок і визначних особистостей світового масштабу, які виховувалися прийомними батьками й досягли значних успіхів у різних галузях.
"Ми знаємо багато західних прикладів зірок, великих людей, які виховувалися прийомними батьками чи батьками-вихователями. Але вони зростали у родинах, які стали справді їхніми. Тому я хочу і вам подякувати, бо ви справжні батьки дітей, яких виховуєте, і ви дуже допомагаєте державі. А ми хочемо допомогти вам", – сказав Президент.
Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська також висловилася на підтримку того, що кожна дитина має жити в сім’ї чи в умовах, наближених до сімейних, і зазначила, що уряд визначив це одним з пріоритетів Мінсоцполітики.
За її словами, важливо, що ця тема обговорюється у той час, коли формується бюджет країни на наступний рік і є можливість закласти фінансування правильних ініціатив. "Щоб не фінансувати інтернати, а навпаки – щоб величезні кошти, які виділяються на інтернатне утримання діток, ми могли спрямувати у сім’ї, родини, які можуть дати цим діткам краще майбутнє", – сказала очільниця Мінсоцполітики.
Під час спілкування з Главою держави батьки говорили про важливі для них питання, зокрема про потребу у спрощенні процедури надання довідок, необхідних при оформленні опіки чи усиновлення. Також сім’ї наголошували на необхідності профілактики сирітства та роботи з родинами, які потрапили у складні життєві обставини.
зараз наче неактуально. позвиздять і забудуть.
Знакомые хотят усыновить ребеночка, прошли все согласования, а усыновить не могут....., требуют денег и больших...…
Собирают...…. Думают кредит брать..... Эпоха бедности прошла!!!
Возьмите и напишите и забудьте об усыновлении.
Это сейчас требуют..... Внаглую хотят денег, даже не боятся.
К сожалению, Зе мягкий и некомпетентный руководитель.....
А Зе должен знать все и обо всем? При том, что ваши знакомые не хотят никому об этом сообщать?
Я не про Петю или Зебобика, мне на них плевать. Просто есть проблема, которую надо решать, а не пиариться.
защищается - ждет что его обидят...
Якщо лахта каже "расіян в домбасє нєт", у мене є десятки фактів (підтверджених), про їхнє перебування в Україні. Військова техніка, полонені, фото та відео кадрових військових рф в Україні. А ти хоч один факт знаєш? Зможеш утерти носа справжнім кацапам, чи зіллєшся, а вони будуть радісно верещати? Чи ти тільки проти українців можеш рота відкривати? Бо у всіх темах, де я давив справжніх лахтоботів- я не бачив ні тебе, ні інших прозеленських. Вам це просто нецікаво. Справжній ворог для вас українці, що не за зе, а не російські окупанти.
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100500% что не усыновишь.
А є ще одна історія про хлопця, що був в інтернаті (мій гарний знайомий). Він певний час проживав у Іспанії (відправляли туди дітей у сім'ї), в Україні він отримав освіту, зараз у нього успішний бізнес.
Яка мораль? Нікому не відомо, де дитині буде краще, і як її виховають. Можливо просто контроль за інтернатами потрібно посилити та збільшити фінансування програм по проживанню таких дітей за кордоном? Фінансувати їх освіту, тому-що ці діти звикли всього досягати самі. А хто не зміг- іде на дно.
Біда.....коли малеча щось вимагає, а це йде в розріз з думкою батьків, вона як правило схрещує ручки насуплює губки та бровки, таким чином протест думці батьків, образа та відстоювання свого я. Схрещування рук в розмові це, не діалог а монолог людини, яка їх схрестила, все інше не сприймається. Все, я протестую, і моя думка це всьо! Психологи підтвердять.
чтоб не было брошенных детей, нужно не дома ребенка закрывать, а воспитывать с пеленок иначе. А у нас не ликвидирован совковый атавизм - жизнь ничего не стоит
"Приходит сын к отцу, сидящему за чертежами. Спрашивает:
- Папа, а что ты делаешь?
- Вот сынок, я изобрёл такую машину: в одну дырку мы заводим барана, а с другой получаем колбасу...
- Папа, а можно изобрести такую машину: засовываем колбасу в одну дырку, а из другой получаем барана?
-Сынок, такая машина у нас уже есть... Это твоя мама...".
Мама Римма - не исключение...
У нас в больнице открыли окно жизни. Мамаши которые родили и не хотят воспитывать своих детей , могут просто пойти и оставить малыша в этом окне. И ей ***** что дальше будет с её ребенком.
Не каждый согласиться взять и усыновить ребенка. С такими ценами думаешь как самому не сдохнуть , а тут они предлагают такую чушь.
УПГ ( ***** ************).