 Ми хочемо, щоб інтернатів не було зовсім. Діти мають жити в сім'ях, - Зеленський. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Кожен із запрошених на зустріч із Главою держави взяв на виховання до своєї родини дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Глава держави наголосив, що перш за все хоче подякувати присутнім за турботу і любов, яку вони дарують дітям.

"Ви робите велику справу, яку, на жаль, не робить наша держава. Не робить у достатній мірі – так, як це має бути у нормальній, демократичній європейській країні", – сказав Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що діти – це найголовніше, що в нас є, і "для кого можна будувати майбутнє України".

Він нагадав, що нині в нашій країні понад 700 інтернатних закладів, і зазначив, що підтримує ідею реформування інтернатної системи утримання та виховання дітей і формування сімейної політики держави, спрямованої на підтримку родини.

"Там дуже багато діточок. І, звісно, наше бажання – щоб інтернатів зовсім не було. Діти мають бути в сім’ях – жити, рости та відчувати себе звичайними щасливими дітьми", – наголосив Глава держави.

Як приклад ефективності сімейної форми виховання Володимир Зеленський згадав відомих зірок і визначних особистостей світового масштабу, які виховувалися прийомними батьками й досягли значних успіхів у різних галузях.

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"Ми знаємо багато західних прикладів зірок, великих людей, які виховувалися прийомними батьками чи батьками-вихователями. Але вони зростали у родинах, які стали справді їхніми. Тому я хочу і вам подякувати, бо ви справжні батьки дітей, яких виховуєте, і ви дуже допомагаєте державі. А ми хочемо допомогти вам", – сказав Президент.

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська також висловилася на підтримку того, що кожна дитина має жити в сім’ї чи в умовах, наближених до сімейних, і зазначила, що уряд визначив це одним з пріоритетів Мінсоцполітики.



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За її словами, важливо, що ця тема обговорюється у той час, коли формується бюджет країни на наступний рік і є можливість закласти фінансування правильних ініціатив. "Щоб не фінансувати інтернати, а навпаки – щоб величезні кошти, які виділяються на інтернатне утримання діток, ми могли спрямувати у сім’ї, родини, які можуть дати цим діткам краще майбутнє", – сказала очільниця Мінсоцполітики.

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Під час спілкування з Главою держави батьки говорили про важливі для них питання, зокрема про потребу у спрощенні процедури надання довідок, необхідних при оформленні опіки чи усиновлення. Також сім’ї наголошували на необхідності профілактики сирітства та роботи з родинами, які потрапили у складні життєві обставини.