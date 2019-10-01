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 Політика України, Суспільство, Здоров'я
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Все про:Кабмін (3156) ліки (304) програма (48)

 Програма "Доступні ліки": Кабмін планує до 2024 року збільшити кількість препаратів майже вдвічі

Кабінет Міністрів розраховує, що кількість препаратів, які беруть участь у програмі реімбурсації (відшкодування вартості) "Доступні ліки" до 2024 року збільшиться майже вдвічі - до 500 найменувань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, така ініціатива міститься в програмі уряду, оприлюдненій на сайті Верховної Ради в понеділок.

Крім того, уряд розраховує на поліпшення доступності лікарських засобів, зокрема, завдяки збільшенню кількості аптечних установ, які беруть участь у програмі реімбурсації, до 22 тис. аптек.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній службі здоров'я України (НСЗУ), нині в програмі реімбурсації беруть участь 254 найменування лікарських засобів, з яких 78 можна отримати безоплатно.

Станом на кінець вересня 2019 року договір про участь у програмі реімбурсації з НСЗУ вже уклали 1108 аптечних установ (юросіб). Лікарські засоби за програмою реалізуються в 7439 аптеках.

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У межах програми "Доступні ліки" виписано 6,822 млн рецептів, з яких відпущено 83,14%.

Лідером з виписки з відпуску рецептів за програмою є Дніпропетровська (виписано 808 344 рецепти), Харківська (виписано 539 236 рецептів) і Львівська (виписано 432 632 рецепти) область.

НСЗУ адмініструє урядову програму реімбурсації лікарських засобів "Доступні ліки" з 1 квітня 2019 року. Програма була впроваджена в 2017 році. У ній беруть участь препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету II типу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3151310
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро очень скоро наступить светлове завтра! где то я такое уже слышал, а точно "СКОРО ОЧЕНЬ СКОРО НАСТУПИТ КОММУНИЗМ"
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Как бесплатные лекарства, так через пять лет, а как землей приторговывать, то немеденно. Где-то это уже было: "Деньги вечером, стулья утром".
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Почти в два раза в 2024 году. Эту сказачку про кота Базилио и лису Алису в стране дураков мы еще в детстве слышали.
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И не стоит забывать что в МОЗ сейчас управляют кадры Богатыревой.
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Давайте еще на 54 .Все опять точно по анекдоту: валите на попередников...обещайте...пишите письмо..
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Скоро очень скоро наступить светлове завтра! где то я такое уже слышал, а точно "СКОРО ОЧЕНЬ СКОРО НАСТУПИТ КОММУНИЗМ"
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таки да.. кругом зрада зрадська.. таваріщ бді!!
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я обещениям ЧИНУШЬ не верю ни на грамм! 28 лет жизни в Украине научили!! верю токо делам!!
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Я своему отцу пенсионеру покупаю лекарства. Когда доллар был 28 то одно из импортных лекарств стоило 165 грн., когда доллар стал 26 то цена возросла до 182 грн., сейчас доллар почти 24, а лекарство 198 грн. ??? Представляю что будет при долларе в 20
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Как бесплатные лекарства, так через пять лет, а как землей приторговывать, то немеденно. Где-то это уже было: "Деньги вечером, стулья утром".
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Почти в два раза в 2024 году. Эту сказачку про кота Базилио и лису Алису в стране дураков мы еще в детстве слышали.
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Обіцяємо, що наші наступники, мабуть, це зроблять.
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